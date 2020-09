Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36edc170-3e9f-4ef8-8e02-5b346b363424","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A HVG korábban bemutatta, hogy a NER lassan teljesen bekebelezi Tihanyt. A hírek hallatán a Duma Aktuál is ihletett kapott: átgondolták, milyen lehet mikor a település újdonsült hírességei találkoznak egymással. ","shortLead":"A HVG korábban bemutatta, hogy a NER lassan teljesen bekebelezi Tihanyt. A hírek hallatán a Duma Aktuál is ihletett...","id":"20200904_Duma_Aktual_Meszaros_Tihanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36edc170-3e9f-4ef8-8e02-5b346b363424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b765245-30d3-4e05-b35f-c9d50c459891","keywords":null,"link":"/360/20200904_Duma_Aktual_Meszaros_Tihanyban","timestamp":"2020. szeptember. 09. 19:00","title":"Duma Aktuál: Mikor Mészáros elkéri Dzsudzsák permetezőjét Tihanyban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feddcd59-1fd1-499a-927e-897c9b97a767","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szeptember 10-én ünnepli hatvanadik születésnapját Colin Firth angol színész, aki többnyire romantikus szerepekkel hódította meg a nézők szívét, az Oscar-díjat mégis a dadogással küszködő VI. György brit király megformálásáért érdemelte ki.","shortLead":"Szeptember 10-én ünnepli hatvanadik születésnapját Colin Firth angol színész, aki többnyire romantikus szerepekkel...","id":"20200910_Colin_Firth_szuletesnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feddcd59-1fd1-499a-927e-897c9b97a767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f01419-1ec2-4fd4-91a4-b72d25ad20fd","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Colin_Firth_szuletesnap","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:56","title":"Éljen soká Mr. Darcy! – Colin Firth 60 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e70ad8e-ea91-48db-be9d-4a044ae3dcf2","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"Amikor megtakarításról, befektetésről van szó, a legtöbben bankbetétekben, esetleg állampapírokban gondolkoznak. Sokan a magasabb hozam reményében a részvénypiacokon is kipróbálják magukat, vagy részvényalapokba fektetnek. Pedig már itthon is vannak olyan befektetési alapok, amelyek csak felelősen gondolkozó, a fenntarthatóságot szem előtt tartó cégek részvényeibe fektetnek.","shortLead":"Amikor megtakarításról, befektetésről van szó, a legtöbben bankbetétekben, esetleg állampapírokban gondolkoznak. Sokan...","id":"20200824_Barkibol_lehet_zold_befekteto_otp_alapkezelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e70ad8e-ea91-48db-be9d-4a044ae3dcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6a1826-78d1-45a6-8d1b-0c76693dd6a7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200824_Barkibol_lehet_zold_befekteto_otp_alapkezelo","timestamp":"2020. szeptember. 10. 10:30","title":"Így kereshet pénzt a környezetvédelemmel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s hallgatókról Csányi Sándor színész a Facebookon megosztott üzenetében.\r

","shortLead":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s...","id":"20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82171e00-1c6a-42e8-8529-5a74906d4e92","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:06","title":"Csányi Sándor: Nem volt ideológiai képzés az SZFE-n, én azt se tudtam, ki van kormányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfőbb ügyész a Demokratikus Koalíció egyik politikusának kérdésre válaszolta ezt, a „rendelkezésre álló adatok alapján”.","shortLead":"A legfőbb ügyész a Demokratikus Koalíció egyik politikusának kérdésre válaszolta ezt, a „rendelkezésre álló adatok...","id":"20200910_polt_peter_szijjarto_peter_luxusjacht_feljelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e445abc-9ae9-4322-aa88-47ddce747ab3","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_polt_peter_szijjarto_peter_luxusjacht_feljelentes","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:07","title":"Polt szerint Szijjártó luxusjachtozása nem bűncselekmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ddaaf3-e783-4f39-a1de-48f2acb256ea","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy egyesület kérte nyilvánosan fogyásra a miniszterelnököt, szerintük az XL-es mérettel már példát mutathatna az országnak Orbán Viktor. De mi a gond ezzel? A Duma Aktuának megvannak a válaszai, némi kikacsintással Hadházi László koleszterinszintjére. ","shortLead":"Egy egyesület kérte nyilvánosan fogyásra a miniszterelnököt, szerintük az XL-es mérettel már példát mutathatna...","id":"20200911_Duma_Aktual_Orban_ruhamerete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4ddaaf3-e783-4f39-a1de-48f2acb256ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e100000f-fb87-4cf4-95b1-9e64a2bca5e6","keywords":null,"link":"/360/20200911_Duma_Aktual_Orban_ruhamerete","timestamp":"2020. szeptember. 11. 13:00","title":"Duma Aktuál: Miért nem elég, ha Orbán csökkenti ruhaméretét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5837e1dd-b765-4cce-80c9-3e536ec5dd6d","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miért természetes reakció a klímatagadás? Miért nem hat meg minket, hogy a Föld jövője a tét? Újszászi Bogár Lászlóval, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatójával, meggyőzés és befolyásolástechnikai szakértővel beszélgettünk arról, hogyan lehetne, és időnként miért lehetetlen rávenni az embereket arra, hogy fenntarthatóbban éljenek.","shortLead":"Miért természetes reakció a klímatagadás? Miért nem hat meg minket, hogy a Föld jövője a tét? Újszászi Bogár Lászlóval...","id":"20200910_ujszaszi_bogar_laszlo_corvinus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5837e1dd-b765-4cce-80c9-3e536ec5dd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc99ebc-c46e-42ea-bf17-ebbebf99aa69","keywords":null,"link":"/zhvg/20200910_ujszaszi_bogar_laszlo_corvinus","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:35","title":"Miért használunk el több papírt akkor, amikor szelektíven gyűjtjük? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cce77c2-8559-4a16-80e6-da75c3e0671b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Bangladesi atomenergetikai mérnököket fognak Magyarországon képezni, és magyar cégeknek keresnek piacra lépési lehetőséget az ázsiai országban – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter.","shortLead":"Bangladesi atomenergetikai mérnököket fognak Magyarországon képezni, és magyar cégeknek keresnek piacra lépési...","id":"20200910_szijjarto_peter_uj_vilaggazdasagi_rend_banglades_nuklearis_energia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cce77c2-8559-4a16-80e6-da75c3e0671b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee4271d-ef3b-48c9-a95d-4a3d77c98301","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200910_szijjarto_peter_uj_vilaggazdasagi_rend_banglades_nuklearis_energia","timestamp":"2020. szeptember. 10. 10:04","title":"Szijjártó: Új világgazdasági rend jön létre, magyar-bangladesi együttműködés kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]