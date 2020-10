Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"169a523d-6783-4ac4-ba27-2c50c18cd371","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Szlovákia látványosan megúszta a Covid első hullámát, de a másodikat minden tekintetben sokkal nehezebben kezeli és viseli a szlovák társadalom. S nemcsak a szélsőjobbos fociultrák, hanem mások mellett a kreatív ipar munkásai vagy a tanárok és tanítók is. A kormányzat pedig belefáradt a járványkezelésbe.","shortLead":"Szlovákia látványosan megúszta a Covid első hullámát, de a másodikat minden tekintetben sokkal nehezebben kezeli és...","id":"20201020_Szeretettel_Pozsonybol_Koronavirusjarvany__fogy_a_turelem_lazul_a_fegyelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=169a523d-6783-4ac4-ba27-2c50c18cd371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20909a8-2919-4cfa-a0ac-5c1382ca1b3a","keywords":null,"link":"/360/20201020_Szeretettel_Pozsonybol_Koronavirusjarvany__fogy_a_turelem_lazul_a_fegyelem","timestamp":"2020. október. 20. 13:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Koronavírus-járvány – fogy a türelem, lazul a fegyelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kedden este kezdi meg szereplését a Bajnokok Ligája főtábláján a Ferencváros az FC Barcelona otthonában. A BL csoportkörébe 25 év után bejutott magyar bajnok egy rossz passzban lévő csapathoz érkezik, amelynek nagy szüksége van arra, hogy bizonyítson.","shortLead":"Kedden este kezdi meg szereplését a Bajnokok Ligája főtábláján a Ferencváros az FC Barcelona otthonában. A BL...","id":"20201019_bajnokok_ligaja_ferencvaros_barcelona_ronald_koeman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875d9591-62c4-44cd-9553-87668b30fae1","keywords":null,"link":"/sport/20201019_bajnokok_ligaja_ferencvaros_barcelona_ronald_koeman","timestamp":"2020. október. 19. 16:55","title":"Elmaradt a Barcelona nagy megújulása a Fradi elleni BL-rajt előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Péter tünetmentes, otthonról fog dolgozni.","shortLead":"Takács Péter tünetmentes, otthonról fog dolgozni.","id":"20201020_koronavirus_pozitiv_teszt_takas_peter_szent_janos_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245fc8f2-426b-4642-a745-7912c8a91bd1","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_koronavirus_pozitiv_teszt_takas_peter_szent_janos_korhaz","timestamp":"2020. október. 20. 21:12","title":"Elkapta a koronavírus-fertőzést a Szent János Kórház főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ddf222-bc15-436f-ad78-2f788faeb165","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már megjavították a hibát, de még éjszakáig nagy késésekre kell számítani.","shortLead":"Már megjavították a hibát, de még éjszakáig nagy késésekre kell számítani.","id":"20201019_Aramszunet_dunaujvaros_vasut_mav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55ddf222-bc15-436f-ad78-2f788faeb165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557df052-2f64-45db-84b2-011faf02da22","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_Aramszunet_dunaujvaros_vasut_mav","timestamp":"2020. október. 19. 18:07","title":"Áramszünet miatt vannak többórás késések a dunaújvárosi vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megállt az előző héten tapasztalt csökkenés.","shortLead":"Megállt az előző héten tapasztalt csökkenés.","id":"20201020_koronavirus_szennyviz_koncentracio_stagnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b53d4f-992d-45eb-99de-129c9ad9085a","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_koronavirus_szennyviz_koncentracio_stagnal","timestamp":"2020. október. 20. 18:21","title":"Stagnál a koronavírus-koncentráció a hazai városok szennyvizében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a6822c-5d85-4646-8fe6-e701bf06281a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester hangsúlyozta, hogy őt jelenleg csak Budapest vezetése foglalkoztatja.","shortLead":"A főpolgármester hangsúlyozta, hogy őt jelenleg csak Budapest vezetése foglalkoztatja.","id":"20201020_szabo_timea_parbeszed_miniszterelnokjelolt_karacsony_gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19a6822c-5d85-4646-8fe6-e701bf06281a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b216a21c-fa3a-4067-839c-d48cccf313e2","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_szabo_timea_parbeszed_miniszterelnokjelolt_karacsony_gergely","timestamp":"2020. október. 20. 17:22","title":"Szabó Tímea lehet a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje Karácsony Gergely szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468a8638-eea6-4107-ab11-d2ac9ced486f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lagosban, Nigéria legnagyobb városában volt lövöldözés éjszaka, meg nem erősített információk szerint mintegy húszan haltak meg. ","shortLead":"Lagosban, Nigéria legnagyobb városában volt lövöldözés éjszaka, meg nem erősített információk szerint mintegy húszan...","id":"20201021_Lovoldozes_Nigeria_Lagos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=468a8638-eea6-4107-ab11-d2ac9ced486f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5614f840-214c-4e34-9e8d-8a559f707f64","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_Lovoldozes_Nigeria_Lagos","timestamp":"2020. október. 21. 11:17","title":"Lövöldözés volt Nigériában, húsz ember is meghalhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lehetséges vevők 35-40 százaléka is visszakozhat egy online vásárlástól, ha nem tetszik neki, amit lát. A Magyar Telekom felmérése azt vizsgálta, mit várnak el a vevők a kisebb cégektől az interneten.","shortLead":"A lehetséges vevők 35-40 százaléka is visszakozhat egy online vásárlástól, ha nem tetszik neki, amit lát. A Magyar...","id":"20201020_kkv_telekom_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638b5cdf-8080-450c-b5e7-cd34fdbc5d0f","keywords":null,"link":"/kkv/20201020_kkv_telekom_felmeres","timestamp":"2020. október. 20. 12:20","title":"A járvány előtt még elnézték a vevők, ha egy kis cég ügyetlenkedett a neten, most már nincs türelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]