[{"available":true,"c_guid":"75dda086-00c3-4eb1-b2c3-278648f2de3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus mindenkitől azt kérte, tegyen meg mindent a betegség elkerüléséért.","shortLead":"A politikus mindenkitől azt kérte, tegyen meg mindent a betegség elkerüléséért.","id":"20201020_borbely_lenard_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75dda086-00c3-4eb1-b2c3-278648f2de3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e6470f-37f8-4fb6-b2bb-d1814d70feb0","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_borbely_lenard_koronavirus","timestamp":"2020. október. 20. 19:20","title":"Pozitív lett Csepel polgármesterének koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e433ebde-7741-4038-a65e-fd5046623b66","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Az őszi-téli időszak beköszöntével gyakrabban hallunk olyat a hírekben, hogy itt-ott romlik a levegő légminősége, szmog van, néha korlátozásokat is be kell vezetni az autós közlekedésben. De vajon hol az a határ, amikor már egészségtelennek számít kimenni az utcára, illetve mit tehetünk azért, hogy az otthonunkban tényleg friss levegőhöz jussunk? \r

","shortLead":"Az őszi-téli időszak beköszöntével gyakrabban hallunk olyat a hírekben, hogy itt-ott romlik a levegő légminősége, szmog...","id":"samsungbch_20201021_levego_szmog_legszennyezettseg_legtisztito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e433ebde-7741-4038-a65e-fd5046623b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4c36b3-62d8-46bf-a515-88b420233b8b","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20201021_levego_szmog_legszennyezettseg_legtisztito","timestamp":"2020. október. 21. 07:30","title":"Ne nézzük levegőnek a levegőt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a jelek szerint rákényszeríti legújabb frissítését a Windows 10-felhasználókra, ráadásul kéretlenül telepíti a webes Office-hoz az indító ikonokat.","shortLead":"A Microsoft a jelek szerint rákényszeríti legújabb frissítését a Windows 10-felhasználókra, ráadásul kéretlenül...","id":"20201020_microsoft_windows_10_frissites_web_office_ikonok_ujrainditas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5231e3f-e5af-415e-ad15-22acaa1582b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_microsoft_windows_10_frissites_web_office_ikonok_ujrainditas","timestamp":"2020. október. 20. 11:33","title":"Windows 10 van a gépén? Kellemetlen meglepetés érheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a forint gyengülése.","shortLead":"Folytatódik a forint gyengülése.","id":"20201019_forint_euro_366_arfolyam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745fc2b0-736e-47ff-bcab-6fd91ed83c55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_forint_euro_366_arfolyam","timestamp":"2020. október. 19. 19:21","title":"366 forintba is került egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8265698-2bd5-4284-87ef-4e7ce7f0f1a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljesen megújul a csaknem 80 éve épült ferihegyi gyorsforgalmi út. ","shortLead":"Teljesen megújul a csaknem 80 éve épült ferihegyi gyorsforgalmi út. ","id":"20201019_Ra_sem_lehet_majd_ismerni_a_Ferihegyi_gyorsforgalmira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8265698-2bd5-4284-87ef-4e7ce7f0f1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fc0697-b769-405c-8a44-d4b8f6e14708","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_Ra_sem_lehet_majd_ismerni_a_Ferihegyi_gyorsforgalmira","timestamp":"2020. október. 19. 16:36","title":"Rá sem lehet majd ismerni a ferihegyi gyorsforgalmira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A magyar polgárok 72 százaléka egyetért, vagy hajlik egyetérteni azzal, hogy az EU kösse össze az uniós forrásokból való részesedést a jogállamiság és a demokratikus értékek tiszteletben tartásával, mindössze 18 százalékuk ellenzi ezt.","shortLead":"A magyar polgárok 72 százaléka egyetért, vagy hajlik egyetérteni azzal, hogy az EU kösse össze az uniós forrásokból...","id":"20201020_A_magyarok_tobb_mint_ketharmados_tobbseggel_tamogatjak_a_jogallami_felteteleket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f402b7c6-49a3-4955-90d1-25f2a218bbc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_A_magyarok_tobb_mint_ketharmados_tobbseggel_tamogatjak_a_jogallami_felteteleket","timestamp":"2020. október. 20. 08:57","title":"A magyarok több mint kétharmados többséggel támogatják a jogállami feltételeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae3eba1-1cba-4c42-a4fc-2a87fba28eb3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Julian Alaphilippe a flandriai körversenyen ütközött egy motorral, amelynek vezetője most szörnyen érzi magát.","shortLead":"Julian Alaphilippe a flandriai körversenyen ütközött egy motorral, amelynek vezetője most szörnyen érzi magát.","id":"20201019_alaphilippe_bukas_baleset_motor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ae3eba1-1cba-4c42-a4fc-2a87fba28eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eac64dd-de31-449d-b4d2-c6db0f45a31c","keywords":null,"link":"/sport/20201019_alaphilippe_bukas_baleset_motor","timestamp":"2020. október. 19. 18:06","title":"Két helyen tört el a kerékpáros világbajnok keze, miután egy hirtelen fékező motorossal ütközött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Két héttel az amerikai elnökválasztás előtt Donald Trump egyre kétségbeesetten kampányol, mert saját nemzedékének támogatását is elveszítette. Márpedig ez döntő fontosságú lehet azokban az államokban, ahol eldőlhet a harc az elnök és Joe Biden között.","shortLead":"Két héttel az amerikai elnökválasztás előtt Donald Trump egyre kétségbeesetten kampányol, mert saját nemzedékének...","id":"20201019_Trump_elveszitette_az_idosebb_korosztaly_bizalmat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054773de-1f95-4ec1-8104-b99364db149d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_Trump_elveszitette_az_idosebb_korosztaly_bizalmat","timestamp":"2020. október. 19. 15:27","title":"Trump elveszítette az idősebb korosztály bizalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]