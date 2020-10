Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7dcde25-9b8f-4101-8bd4-faa8c3b5f727","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság az európai minimálbérekre vonatkozó uniós irányelvjavaslatot terjesztett elő az Európai Unión belüli munkavállalók tisztességes megélhetésének biztosítására. A magyar baloldal üdvözölte a kezdeményezést, bár nem arról szól, hogy mindenhol egységesítsék a legkisebb fizetés összegét.","shortLead":"Az Európai Bizottság az európai minimálbérekre vonatkozó uniós irányelvjavaslatot terjesztett elő az Európai Unión...","id":"20201028_Europai_minimalberjavaslat_tisztesseges_megelhetest_de_nem_ugyanannyi_penzbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7dcde25-9b8f-4101-8bd4-faa8c3b5f727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126c5ae3-defc-418a-b4ee-bc8e9cbb4e07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_Europai_minimalberjavaslat_tisztesseges_megelhetest_de_nem_ugyanannyi_penzbol","timestamp":"2020. október. 28. 16:05","title":"Itt az európai minimálbér-javaslat: tisztességes megélhetést, de nem ugyanannyi pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb egy hónapig marad a határzár.","shortLead":"Újabb egy hónapig marad a határzár.","id":"20201030_hatarzar_hosszabbitas_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2ba8e4-2524-4af2-a5c0-26a3d2f330bf","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_hatarzar_hosszabbitas_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 30. 05:44","title":"A kormány csendben meghosszabbította a határzárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kifizetődő informatikusnak lenni Magyarországon, ugyanis még a junior kategóriás dolgozók is több százezer forintot visznek haza.","shortLead":"Kifizetődő informatikusnak lenni Magyarországon, ugyanis még a junior kategóriás dolgozók is több százezer forintot...","id":"20201029_informatika_informatikus_allas_it_szakember_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690a4aaa-5c2a-4b43-98bd-5440f5aa94a6","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_informatika_informatikus_allas_it_szakember_fizetes","timestamp":"2020. október. 29. 13:30","title":"Van egy terület Magyarországon, ahol ritka a nettó 600 ezer alatti fizetés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f07ae-6cb4-4df2-9f75-3c629c0b10e3","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Kevesek játékának tűnik egyelőre Magyarországon a fenntarthatóságból profitálni, pedig a zöldalapok hozamai többnyire verik a piaci átlagot.","shortLead":"Kevesek játékának tűnik egyelőre Magyarországon a fenntarthatóságból profitálni, pedig a zöldalapok hozamai többnyire...","id":"202044__fenntarthato_befektetes__jobb_hozamok__viz_es_hulladek__nem_mind_zold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f41f07ae-6cb4-4df2-9f75-3c629c0b10e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e5a22e-1777-44bf-8daf-1bdbb0e146bb","keywords":null,"link":"/360/202044__fenntarthato_befektetes__jobb_hozamok__viz_es_hulladek__nem_mind_zold","timestamp":"2020. október. 30. 14:00","title":"Megéri nemcsak okosan, hanem környezettudatosan is befektetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f68626-4b50-4443-9a9a-d398142c7b67","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hat termék értékesítését megtiltotta a JTI Hungary-nak a Fővárosi Kormányhivatal.","shortLead":"Hat termék értékesítését megtiltotta a JTI Hungary-nak a Fővárosi Kormányhivatal.","id":"20201029_Birsag_mentolos_cigaretta_JTI_Hungary","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36f68626-4b50-4443-9a9a-d398142c7b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770a8a65-0841-4af9-af1b-fea5b0e095a8","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_Birsag_mentolos_cigaretta_JTI_Hungary","timestamp":"2020. október. 29. 15:17","title":"150 milliós bírságot kapott egy cég, mert mentolos cigarettákat forgalmazott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87817575-591f-4128-a1b2-8ddb579e3bc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három perc alatt változik autóból rossz repülőgéppé.","shortLead":"Három perc alatt változik autóból rossz repülőgéppé.","id":"20201030_Felszallt_a_masodik_szlovak_repulo_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87817575-591f-4128-a1b2-8ddb579e3bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba10af2-b62a-4fdc-85c5-8a5aa265c6bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_Felszallt_a_masodik_szlovak_repulo_auto","timestamp":"2020. október. 30. 12:14","title":"Felszállt a második szlovák repülő autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23afe908-7011-41f0-b63b-5c4afcf1684a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz évre utasítják ki őket Magyarországról, első fokon pedig nyolc év hat hónap börtönre ítélték a 2017-ben egy nógrádi fesztiválon drogot áruló holland férfiakat.","shortLead":"Tíz évre utasítják ki őket Magyarországról, első fokon pedig nyolc év hat hónap börtönre ítélték a 2017-ben egy nógrádi...","id":"20201029_drog_bortonbuntetes_hollandok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23afe908-7011-41f0-b63b-5c4afcf1684a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ff8bf5-51e2-4eb0-bbd1-09f14b0367e3","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_drog_bortonbuntetes_hollandok","timestamp":"2020. október. 29. 12:22","title":"Nyolc és fél évet kaptak a fesztiválon drogot áruló hollandok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b760dfd-765a-47bc-ba1d-4342a06c02ee","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A média világában edzett szakemberekkel vezényli le Orbán Viktor a Citadella felújításának bő 20 milliárd forintos projektjét. A sajátos személyzeti politika önkényes kormányzati döntésekkel párosul.","shortLead":"A média világában edzett szakemberekkel vezényli le Orbán Viktor a Citadella felújításának bő 20 milliárd forintos...","id":"20201029_Erodfitogtatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b760dfd-765a-47bc-ba1d-4342a06c02ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc1f4b1-ea7a-4586-af22-13e7dd835ee4","keywords":null,"link":"/360/20201029_Erodfitogtatas","timestamp":"2020. október. 29. 06:30","title":"Mészáros és egy 31 éves modell már feltűnt a Citadellánál, kérdés, marad-e a Szabadság-szobor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]