[{"available":true,"c_guid":"cb1254f7-7164-453c-86ae-fe41d840b157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Simán átment a javaslat, egy képviselő szavazott nemmel. A Magyar Közlönyben hamarosan kihirdethetik az este 8-tól érvényes kijárási tilalmat és a többi szigorító intézkedést.","shortLead":"Simán átment a javaslat, egy képviselő szavazott nemmel. A Magyar Közlönyben hamarosan kihirdethetik az este 8-tól...","id":"20201110_Az_ellenzek_tamogatasaval_hosszabbitjak_meg_a_veszhelyzetet_90_nappal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb1254f7-7164-453c-86ae-fe41d840b157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6837bc4a-a88f-416a-8613-2d0a2c3c6915","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Az_ellenzek_tamogatasaval_hosszabbitjak_meg_a_veszhelyzetet_90_nappal","timestamp":"2020. november. 10. 15:53","title":"Az ellenzék támogatásával hosszabbították meg a veszélyhelyzetet 90 nappal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2de7c64-4e31-4a77-b23e-de245cda8658","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint a második hullám keményebb lesz, mint az első, ahogy a spanyolnátha esetében is történt.","shortLead":"A német kancellár szerint a második hullám keményebb lesz, mint az első, ahogy a spanyolnátha esetében is történt.","id":"20201111_Merkel_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2de7c64-4e31-4a77-b23e-de245cda8658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9b1ca6-49da-47e0-bcad-44b496de6670","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_Merkel_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 11. 20:15","title":"Merkel: A járvány második hulláma a tél végéig ki fog tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb0ec8a-7d30-49c9-a895-70232f9a56e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az érintettek elmondásából ismerhetjük meg, hogyan zajlottak a szerződtetési tárgyalások Vidnyánszky Attila és a Nemzeti addigi társulatának tagjai között 2013-ban. Ezzel párhuzamosan tovább követhetjük, hogyan formálódik az utolsó Alföldi-rendezés a színházban. Nemzeti dokumentumfilm, második rész. ","shortLead":"Az érintettek elmondásából ismerhetjük meg, hogyan zajlottak a szerződtetési tárgyalások Vidnyánszky Attila és...","id":"20201110_Doku360_Nemzeti_dokumentumfilm_masodik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bb0ec8a-7d30-49c9-a895-70232f9a56e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7095334c-11e4-4d2a-b2c3-0aa039eb50bf","keywords":null,"link":"/360/20201110_Doku360_Nemzeti_dokumentumfilm_masodik_resz","timestamp":"2020. november. 10. 19:00","title":"Doku360: Azt mondta Attila, egy másik ideológia jön, ezért nem tud szerepet adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce1dbe0-770f-4bc5-93e7-f3ce5bb04c2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a 10 ezer főnél nagyobb településeken lesz kötelező a maszkviselés és ott is a polgármester dönti el, pontosan hol. ","shortLead":"Csak a 10 ezer főnél nagyobb településeken lesz kötelező a maszkviselés és ott is a polgármester dönti el, pontosan...","id":"20201110_A_nagyvarosokban_a_polgarmesterek_dontenek_hol_kell_maszk_a_kistelepuleseken_nem_lesz_kotelezo_a_viselese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ce1dbe0-770f-4bc5-93e7-f3ce5bb04c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2af79a-93a1-4fa2-8351-bcd2ee9caed7","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_A_nagyvarosokban_a_polgarmesterek_dontenek_hol_kell_maszk_a_kistelepuleseken_nem_lesz_kotelezo_a_viselese","timestamp":"2020. november. 10. 22:09","title":"A nagyvárosokban a polgármesterek döntenek, hol kell maszk, a kistelepüléseken nem lesz kötelező a viselése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e797312-dcdb-4e9b-a401-f4e1b4da605e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2025-től szállít majd utasokat a német Lilium Aviation elektromos repülő taxija, a Lilium Jet. Az első megállóját Floridában építik meg.","shortLead":"A tervek szerint 2025-től szállít majd utasokat a német Lilium Aviation elektromos repülő taxija, a Lilium Jet. Az első...","id":"20201112_lilium_jet_repulo_taxi_florida_orlando_repuloter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e797312-dcdb-4e9b-a401-f4e1b4da605e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28e7601-220a-4073-ae8e-3780398b5e83","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_lilium_jet_repulo_taxi_florida_orlando_repuloter","timestamp":"2020. november. 12. 08:33","title":"Már építik a megállót, ahonnan utasokat visz majd a 300 km/h-val repesztő légi taxi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Apple kedden este végre bemutatta az első olyan Maceket, amelyekbe az Intel processzora helyett már a saját fejlesztésű M1 került.","shortLead":"Az Apple kedden este végre bemutatta az első olyan Maceket, amelyekbe az Intel processzora helyett már a saját...","id":"20201110_apple_macbook_pro_macbook_air_mac_mini_m1_processzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cef5ba5-53f6-401e-a138-dd5f4fd77641","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_apple_macbook_pro_macbook_air_mac_mini_m1_processzor","timestamp":"2020. november. 10. 20:57","title":"Itt az Apple nagy bejelentése: két laptop és egy Mac Mini kapta meg a cég új saját processzorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dae7bc6-2acd-46ea-a6db-658d0180233e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átírják a nemzetközi online vásárlás adó- és vámszabályait. A változás az idei karácsonyi szezont még nem érinti.","shortLead":"Átírják a nemzetközi online vásárlás adó- és vámszabályait. A változás az idei karácsonyi szezont még nem érinti.","id":"20201111_online_vasarlas_ado_vam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dae7bc6-2acd-46ea-a6db-658d0180233e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a12d08-e264-4e30-ad70-0fe6560e984d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_online_vasarlas_ado_vam","timestamp":"2020. november. 11. 13:10","title":"Megszűnhet a nemzetközi netes vásárlás vámmentessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b939ec98-d814-4f46-b520-1583c5159e51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épp hogy csak bejelentette az Apple az idei évre szánt csúcstelefonjait (az iPhone 12 család tagjait), azonban máris van, akit a továbbiak érdekelnek. Ming-Chi Kuo TF International Securities rendre hitelesnek bizonyuló értesüléseket szállító elemzője azt vázolta fel, mire számíthatunk jövőre.","shortLead":"Épp hogy csak bejelentette az Apple az idei évre szánt csúcstelefonjait (az iPhone 12 család tagjait), azonban máris...","id":"20201111_apple_iphone_13_pletykak_ming_chi_kuo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b939ec98-d814-4f46-b520-1583c5159e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267a6888-b75c-4838-89e7-d66420c0be61","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_apple_iphone_13_pletykak_ming_chi_kuo","timestamp":"2020. november. 11. 11:03","title":"Már az iPhone 13-ról árult el dolgokat a megbízható elemző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]