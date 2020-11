A magyarok elleni vereség hatására Erik Hamrén szombaton lemondott az izlandi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. Szombati sajtótájékoztatóján a svéd edző elmondta, mindig az volt a célja, hogy a csapatot kijuttassa az Európa-bajnokságra, márpedig ez nem sikerült. Hozzátette, véleménye szerint jobb, ha valaki más átveszi a nemzeti együttes irányítását a márciusban kezdődő világbajnoki selejtezők előtt.

Az izlandiak csütörtökön a 88. percig 1-0-ra vezettek a magyarok ellen a Puskás Arénában, ám végül 2-1-re elveszítették az Európa-bajnoki pótselejtező döntőjét.

A Nemzetek Ligájában vasárnap Dánia, majd szerdán Anglia ellen még a 63 éves Hamrén ül a kispadon, aki két évvel ezelőtt Heimir Hallgrímssontól vette át a szakvezetői posztot.

Hamrén 2012-ben és 2016-ban is kijuttatta hazája válogatottját a kontinenstornára. Utóbbin az izlandiak is ott voltak Lars Lagerbäck irányításával, majd Hallgrímsson vezetésével a két évvel ezelőtti világbajnokságon is szerepeltek.