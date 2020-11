Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán a Boeing részvények értéke 6 százalékkal emelkedett.

","shortLead":"Szerdán a Boeing részvények értéke 6 százalékkal emelkedett.

","id":"20201118_Husz_honap_utan_ismet_felszallhatnak_a_Boeing_737_MAXok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bea4719-fe9f-4c32-aa8c-efd18e85ecb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_Husz_honap_utan_ismet_felszallhatnak_a_Boeing_737_MAXok","timestamp":"2020. november. 18. 14:37","title":"Húsz hónap után ismét felszállhatnak a Boeing 737 MAX-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615f2682-755a-4fdd-8671-e31a9f43aeeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt év után Magyarországra is megérkezett a Google Pay. A Mastercard kedd délelőtt bejelentette, hogy kártyakibocsátó partnereivel együttműködve tíz európai országban, köztük Magyarországon is elérhetővé teszi az androidosoknak a mobilfizetős szolgáltatást.","shortLead":"Öt év után Magyarországra is megérkezett a Google Pay. A Mastercard kedd délelőtt bejelentette, hogy kártyakibocsátó...","id":"20201117_google_pay_magyarorszag_hogyan_kell_hasznalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=615f2682-755a-4fdd-8671-e31a9f43aeeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3e3b43-3938-4064-b58b-dc1b7a243f41","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_google_pay_magyarorszag_hogyan_kell_hasznalni","timestamp":"2020. november. 17. 10:12","title":"Elindult Magyarországon a Google Pay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e83389d-dba4-42d2-a688-182f9917050e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vírusterjedés nyomon követéséhez és előrejelzéséhez nagy segítséget tud adni, aki minél gyakrabban kitölti a Szegedi Tudományegyetem kutatóinak egyszerű kérdőívét. Számítógépről és mobilról is gyorsan végigkattintható.","shortLead":"A vírusterjedés nyomon követéséhez és előrejelzéséhez nagy segítséget tud adni, aki minél gyakrabban kitölti a Szegedi...","id":"20201118_koronavirus_jarvany_maszk_kutatas_kerdoiv_kitoltese_szegedi_tudomanyegyetem_szte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e83389d-dba4-42d2-a688-182f9917050e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3cb66a-10ba-4b3f-abb4-0d98e4b859a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_koronavirus_jarvany_maszk_kutatas_kerdoiv_kitoltese_szegedi_tudomanyegyetem_szte","timestamp":"2020. november. 18. 09:03","title":"Járványkutatók kérik a magyaroktól: minden nap töltsék ki ezt az 5 perces kérdőívet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3bd659-86f3-4415-8656-4c7cba4c6af9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyomkövetővel szerelték fel a világ utolsó ismert fehér zsiráfját Kenyában, hogy így elrettentsék az orvvadászokat.","shortLead":"Nyomkövetővel szerelték fel a világ utolsó ismert fehér zsiráfját Kenyában, hogy így elrettentsék az orvvadászokat.","id":"20201118_a_vilag_utolso_ismert_feher_zsirafja_kenya_nyomkoveto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b3bd659-86f3-4415-8656-4c7cba4c6af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb67967b-8e8c-458b-8f76-47051104d9c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_a_vilag_utolso_ismert_feher_zsirafja_kenya_nyomkoveto","timestamp":"2020. november. 18. 09:33","title":"Nyomkövetőt kapott a világ utolsó ismert fehér zsiráfja, tavasszal vesztette el családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7ee40b-4365-40f2-991d-0517351d6ecb","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Az EU önvédelmi képességének a minimumát sem teljesíti azzal, hogy csak teljes egyetértéssel lehet kidobni tagokat a szövetségből. Pedig szerzőnk szerint, még a magyar állampolgároknak is jobb lenne, ha az országot a jelenlegi vezetésével kipenderítenék az unióból. Vélemény. ","shortLead":"Az EU önvédelmi képességének a minimumát sem teljesíti azzal, hogy csak teljes egyetértéssel lehet kidobni tagokat...","id":"202047_ki_velunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac7ee40b-4365-40f2-991d-0517351d6ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff24831-97f8-4d52-9611-6bdf0a2dd12a","keywords":null,"link":"/360/202047_ki_velunk","timestamp":"2020. november. 18. 17:00","title":"Révész Sándor: Ki velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"320a9ebb-4bf0-4e27-ad19-f8b9d9390bbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Omega frontembere Benkő László utolsó napjairól beszélt a TV2 adásában.","shortLead":"Az Omega frontembere Benkő László utolsó napjairól beszélt a TV2 adásában.","id":"20201118_Kobor_Janos_Egy_Benko_Laci_nem_tud_meghalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=320a9ebb-4bf0-4e27-ad19-f8b9d9390bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193cfef4-d1f8-4edb-82f8-d2ac95675cce","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Kobor_Janos_Egy_Benko_Laci_nem_tud_meghalni","timestamp":"2020. november. 18. 09:55","title":"Kóbor János: Egy Benkő Laci nem tud meghalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November első napja és a válsághelyzet pár nappal későbbi kihirdetése között hat intézményben jelent meg a fertőzés.","shortLead":"November első napja és a válsághelyzet pár nappal későbbi kihirdetése között hat intézményben jelent meg a fertőzés.","id":"20201118_Szocialis_otthon_koronavirus_november","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ad9788-8b87-40ea-a12e-a906da97b58e","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Szocialis_otthon_koronavirus_november","timestamp":"2020. november. 18. 11:43","title":"Alig két hét alatt 56 szociális otthonban jelent meg a koronavírus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idős asszony egy olyan beavatkozásra feküdt volna be a kórházba, ami javított volna egészségi állapotán.","shortLead":"Az idős asszony egy olyan beavatkozásra feküdt volna be a kórházba, ami javított volna egészségi állapotán.","id":"20201117_Kiugrott_Szombathely_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd0e5a50-d301-4675-b1bc-0b8f42582510","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_Kiugrott_Szombathely_korhaz","timestamp":"2020. november. 17. 21:30","title":"Kiugrott az ötödikről egy szombathelyi nő, miután kórházba utalták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]