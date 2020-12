Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9897ada5-8259-471a-8f94-225c04330f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtartotta eddigi talán legrövidebb tájékoztatóját az operatív törzs. A tömeges oltásra 2021-ig kell várni.","shortLead":"Megtartotta eddigi talán legrövidebb tájékoztatóját az operatív törzs. A tömeges oltásra 2021-ig kell várni.","id":"20201214_operativ_torzs_december_14_koronavirus_oltas_vakcina_pfizer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9897ada5-8259-471a-8f94-225c04330f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdfcb924-9c41-4684-a0a1-f32d0cebe3dd","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_operativ_torzs_december_14_koronavirus_oltas_vakcina_pfizer","timestamp":"2020. december. 14. 12:01","title":"Operatív törzs: A Pfizer/BioNTech vakcinája kerülhet leghamarabb Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a15be56-b247-4dae-9d13-895ffa95fc2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt hetek kedvező adatai alapján épp újranyitottak a bevásárlóközpontok Katalóniában.","shortLead":"Az elmúlt hetek kedvező adatai alapján épp újranyitottak a bevásárlóközpontok Katalóniában.","id":"20201214_spanyolorszag_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a15be56-b247-4dae-9d13-895ffa95fc2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4e6d50-8e0f-4fd7-9305-20a014d94555","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_spanyolorszag_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. december. 14. 21:49","title":"Spanyolországban öt hét után ismét gyorsulni kezdett a járvány terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2bae0d-2449-407d-bf81-ffd7fa82c758","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottság szerint ha valaki nem a megfelelő módon dugja be a láncfűrész hosszabbítóját, a gép bekapcsolás nélkül is elindulhat.","shortLead":"Az amerikai Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottság szerint ha valaki nem a megfelelő módon dugja be a láncfűrész...","id":"20201214_visszahivas_lancfuresz_black_and_decker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f2bae0d-2449-407d-bf81-ffd7fa82c758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eed8624-d5e8-4c97-8fbf-647f84ede818","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_visszahivas_lancfuresz_black_and_decker","timestamp":"2020. december. 14. 17:09","title":"Visszahívnak 82 000 láncfűrészt Amerikában, mert maguktól bekapcsolhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A növekedés elsősorban a nagyvállalatoknak köszönhető, de a hitelállomány legnagyobb részét a kisebb cégek adják..","shortLead":"A növekedés elsősorban a nagyvállalatoknak köszönhető, de a hitelállomány legnagyobb részét a kisebb cégek adják..","id":"20201214_cegek_hitelallomanya_mnb_vallalati_hitelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41577fc6-cc94-465d-9289-61f5d641f87d","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_cegek_hitelallomanya_mnb_vallalati_hitelek","timestamp":"2020. december. 14. 08:07","title":"Több mint tíz százalékkal emelkedett a vállalati hitelállomány tavalyhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59fe3a22-d3d0-4bc5-a81b-af5edf1e4130","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az álruhás rendőrök lefüleltek egy autótolvaj bandát, és több lopást is megakadályoztak az üzletben.","shortLead":"Az álruhás rendőrök lefüleltek egy autótolvaj bandát, és több lopást is megakadályoztak az üzletben.","id":"20201213_Mikulas_mano_titkos_rendorok_kaliforniai_bevasarlokozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59fe3a22-d3d0-4bc5-a81b-af5edf1e4130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a84688fd-58cb-4e9b-b87e-b3bae3e24443","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Mikulas_mano_titkos_rendorok_kaliforniai_bevasarlokozpont","timestamp":"2020. december. 13. 20:38","title":"Mikulásnak és manónak öltözött rendőrök csaptak le tolvajokra Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megalapozatlan állításokkal, félrevezető engedélyek és ajánlások lobogtatásával, a negatív vélemények törlésével, a forgalmazók eltitkolásával próbálnak egyesek a neten koronavírussal kapcsolatos termékeket, sőt vírustesztelést eladni.","shortLead":"Megalapozatlan állításokkal, félrevezető engedélyek és ajánlások lobogtatásával, a negatív vélemények törlésével...","id":"20201214_versenyhivatal_szabalytalansag_kereskedelem_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a64c586-f087-4c99-9222-9d528adec1d0","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_versenyhivatal_szabalytalansag_kereskedelem_koronavirus","timestamp":"2020. december. 14. 13:47","title":"Súlyos szabálytalanságokat lát a GVH a koronavírushoz köthető netes kereskedelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4357605-b40a-4052-bd94-a8ea1455d325","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A végéhez közeledik ugyan, de tartogat még meglepetéseket ez az év. ","shortLead":"A végéhez közeledik ugyan, de tartogat még meglepetéseket ez az év. ","id":"20201214_Gyorfi_Pal_Nicsak_ki_vagyok_alarcos_musor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4357605-b40a-4052-bd94-a8ea1455d325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b55ee95-d80c-45f7-9da1-a0371bba49df","keywords":null,"link":"/elet/20201214_Gyorfi_Pal_Nicsak_ki_vagyok_alarcos_musor","timestamp":"2020. december. 14. 11:20","title":"Váratlan helyen bukkant fel Győrfi Pál, és még a U Can't Touch This-t is elénekelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f96169-aeec-4cb7-9c10-61745b7072f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hetente duplázódik a fertőzöttek száma az angol fővárosban.","shortLead":"Hetente duplázódik a fertőzöttek száma az angol fővárosban.","id":"20201214_London_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98f96169-aeec-4cb7-9c10-61745b7072f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8b96db-c7e2-4707-9007-1c96a21f42b9","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_London_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 14. 17:25","title":"Londonban bevezetik a legszigorúbb korlátozásokat a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]