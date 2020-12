Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8d87ed3-82bc-411a-8eaf-87fdfca1dc3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos Orbán Viktor Facebook-oldalán tűnt fel.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos Orbán Viktor Facebook-oldalán tűnt fel.","id":"20201218_megkerult_muller_cecilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8d87ed3-82bc-411a-8eaf-87fdfca1dc3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6856b8d3-bdf7-4ea3-bd12-32cf24f615d5","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_megkerult_muller_cecilia","timestamp":"2020. december. 18. 07:28","title":"Tíz nap után megkerült Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661b6613-859b-4745-a01d-63f339c2957a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár százmillió forint büntetést is érhet, ha megszegjük az új szabályokat, érkezik a hivatalos applikáció is.","shortLead":"Akár százmillió forint büntetést is érhet, ha megszegjük az új szabályokat, érkezik a hivatalos applikáció is.","id":"20201216_drontorveny_birsag_lakott_terulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=661b6613-859b-4745-a01d-63f339c2957a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767e5b5d-5dc0-429d-8b49-70d4ccc25c4b","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_drontorveny_birsag_lakott_terulet","timestamp":"2020. december. 16. 18:21","title":"Vége a szabad drónozásnak, minden lakott területen külön engedélyt kell kérni hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811d8544-1257-4d2a-92d1-a82ebe6ff5c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem omlott össze a munkaerőpiac, pörög a hitelezés, így sokkal gyorsabb lehet a kilábalás, mint a 2009-es válság után. 