Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1e4fd90-3764-4723-ade3-b6b7296ca23b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt percen belül elkapták.","shortLead":"Öt percen belül elkapták.","id":"20201219_Megutotte_a_buszsofort_letorte_az_ablaktorlot_egy_etesi_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1e4fd90-3764-4723-ade3-b6b7296ca23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60d53a9-19d7-4543-b986-f4b698f51455","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Megutotte_a_buszsofort_letorte_az_ablaktorlot_egy_etesi_ferfi","timestamp":"2020. december. 19. 09:45","title":"Megütötte a buszsofőrt, letörte az ablaktörlőt egy etesi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A testület azt is jelezte: aggódik a nemzeti és nyelvi kisebbségek ellen irányuló gyűlölet-bűncselekmények és gyűlöletbeszéd „riasztó mértékű” terjedése miatt.","shortLead":"A testület azt is jelezte: aggódik a nemzeti és nyelvi kisebbségek ellen irányuló gyűlölet-bűncselekmények és...","id":"20201217_ep_kisebbsegvedelmi_europai_polgari_kezdemenyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff46858-865e-4e20-9029-e504ecd7e471","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_ep_kisebbsegvedelmi_europai_polgari_kezdemenyezes","timestamp":"2020. december. 17. 16:21","title":"Megszavazta az EP a kisebbségvédelmi jogokról szóló állásfoglalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed3f6bf-59bf-4359-be32-932d3e300b6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google kereső a kiterjesztett valóság segítségével 3D-s objektumokat is képes megjeleníteni. Ez mostantól A mandalori egyik főszereplőjére is igaz.","shortLead":"A Google kereső a kiterjesztett valóság segítségével 3D-s objektumokat is képes megjeleníteni. Ez mostantól A mandalori...","id":"20201217_baby_yoda_mandalorian_google_kiterjesztett_valosag_ar_3d","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ed3f6bf-59bf-4359-be32-932d3e300b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddd7039-b846-4f15-953d-d4c169062f95","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_baby_yoda_mandalorian_google_kiterjesztett_valosag_ar_3d","timestamp":"2020. december. 17. 20:03","title":"Észrevette? Baby yodás meglepetés került a Google-be, így hívhatja elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a23c8dd-977d-4210-a64b-e4b0aaf7ce2f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Barack Obama amerikai születését kétségbe vonó összeesküvés-elméletek a volt elnök nemrégiben megjelent memoárjában is felbukkannak.","shortLead":"A Barack Obama amerikai születését kétségbe vonó összeesküvés-elméletek a volt elnök nemrégiben megjelent memoárjában...","id":"20201218_Igy_emlekezik_Obama_a_szuletesi_helyet_ketsegbe_vono_Trumpra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a23c8dd-977d-4210-a64b-e4b0aaf7ce2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7df873d-88e3-452d-8cae-6d0c275df1ec","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201218_Igy_emlekezik_Obama_a_szuletesi_helyet_ketsegbe_vono_Trumpra","timestamp":"2020. december. 18. 19:15","title":"Így emlékezik Obama az amerikai születését kétségbe vonó Trumpra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szigorított az egész országra kiterjedő korlátozásokon az olasz kormány a koronavírus terjedése miatt. Az új szabályok meghatározott napokra lesznek érvényesek.","shortLead":"Szigorított az egész országra kiterjedő korlátozásokon az olasz kormány a koronavírus terjedése miatt. Az új szabályok...","id":"20201219_Olaszorszag_is_bezar_az_unnepekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224d2994-1629-4408-bb3d-34ebcca939ee","keywords":null,"link":"/vilag/20201219_Olaszorszag_is_bezar_az_unnepekre","timestamp":"2020. december. 19. 08:02","title":"Olaszország is bezár az ünnepekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c25ac62a-9879-4b69-9235-6905b0f4afca","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"A járvány közepén, amikor minden létező étterem zárva tart, megnyitottak egy új éttermet. A Nudli csak magyaros, házias tésztaételeket árul, csúcsminőségű krumplis tésztával és a legjobb szakácsok által készített túrós csuszával. És házhoz szállítással. Kipróbáltuk, aztán végignyaltuk mind a tíz ujjunkat.","shortLead":"A járvány közepén, amikor minden létező étterem zárva tart, megnyitottak egy új éttermet. A Nudli csak magyaros, házias...","id":"20201219_nudli_etterem_jokuti_andras_gerendai_karoly_teszta_etelek_budapest_vilagevo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c25ac62a-9879-4b69-9235-6905b0f4afca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b263aa7-283e-4774-903a-3ab37e556791","keywords":null,"link":"/elet/20201219_nudli_etterem_jokuti_andras_gerendai_karoly_teszta_etelek_budapest_vilagevo","timestamp":"2020. december. 19. 09:30","title":"Ki gondolta volna, hogy így lehet lelkesedni a túrós csuszáért és a krumplis tésztáért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc173e4-8214-4ea9-92d8-8cd21303b7e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyetlen lövés nélkül sikerült megmenteni az elrabolt gyerekek többségét az állam kormányzója szerint.","shortLead":"Egyetlen lövés nélkül sikerült megmenteni az elrabolt gyerekek többségét az állam kormányzója szerint.","id":"20201218_nigeria_elrabolt_iskolasok_kiszabaditasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cc173e4-8214-4ea9-92d8-8cd21303b7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0cca58-0a37-4e8c-93e3-d670329b4a23","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_nigeria_elrabolt_iskolasok_kiszabaditasa","timestamp":"2020. december. 18. 05:51","title":"Kiszabadították az elrabolt nigériai iskolás fiúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04b3250-98ae-4dd5-aed0-c405fd90919f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De megkapták Palkovics Lászlót is, ahogy a kormány idei eredményeiről beszél.","shortLead":"De megkapták Palkovics Lászlót is, ahogy a kormány idei eredményeiről beszél.","id":"20201218_itm_neoton_familia_karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b04b3250-98ae-4dd5-aed0-c405fd90919f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0f0adf-eac8-4674-81a5-a3fac8ce14a5","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_itm_neoton_familia_karacsony","timestamp":"2020. december. 18. 15:49","title":"A helyettes államtitkártól kaptak dalt az ITM dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]