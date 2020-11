Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae6bc097-19c2-4e60-a99a-452e49f7088f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, a világkereskedelem túljutott a járvány okozta visszaesésen. Legalábbis annak első körén.","shortLead":"Úgy tűnik, a világkereskedelem túljutott a járvány okozta visszaesésen. Legalábbis annak első körén.","id":"20201124_Korai_temetni_a_globalizaciot_ugy_porognek_a_nemzetkozi_kikotok_mint_meg_soha","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae6bc097-19c2-4e60-a99a-452e49f7088f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54d3da7-5e50-4ec9-b141-357638bd87dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_Korai_temetni_a_globalizaciot_ugy_porognek_a_nemzetkozi_kikotok_mint_meg_soha","timestamp":"2020. november. 24. 14:47","title":"Óriási a forgalom a nemzetközi kikötőkben, ez pedig nagyon jó jel a világgazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Büntetőfeljelentést tett a Zsolnay Negyed vezetője költségvetési csalás gyanúja miatt. Az a cég lehet érintett, amely Vidnyánszky Attila egyik legközelebbi emberének, Szabó Lászlónak, a Magyar Teátrumi Társaság titkárának a résztulajdonában van. ","shortLead":"Büntetőfeljelentést tett a Zsolnay Negyed vezetője költségvetési csalás gyanúja miatt. Az a cég lehet érintett, amely...","id":"20201125_Vadak_Vidnyanszky_embere_korul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf79498-7099-4de3-95ac-241a51917e59","keywords":null,"link":"/kultura/20201125_Vadak_Vidnyanszky_embere_korul","timestamp":"2020. november. 25. 13:30","title":"Vidnyánszky embere is gyanúba került a POSZT-pénzek lenyúlása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db13571b-4e80-4219-aa31-e56c00ec9ed4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Göbl Richárd polgármester szerint a jegyző vállalhatatlan kijelentéseket tett és megrovásban részesítette.","shortLead":"Göbl Richárd polgármester szerint a jegyző vállalhatatlan kijelentéseket tett és megrovásban részesítette.","id":"20201123_budakalasz_jegyzo_lemondas_megrovas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db13571b-4e80-4219-aa31-e56c00ec9ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebb6172-0d0c-41fb-a097-3c114b8f0c62","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_budakalasz_jegyzo_lemondas_megrovas","timestamp":"2020. november. 23. 21:30","title":"Nem fogadta el a budakalászi polgármester a búzavirágozó jegyző lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0167a31-31d3-408e-a90a-30fbc2b272f1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az évtizedekkel ezelőtti családi történetek nem mindig vidámak, hiszen sok közülük a 20. század viszontagságos éveire esik. De miért érzi magát zavarban 70 év múltán is egy német fiatal, ha a második világháború a téma? Nagyi Projekt, második rész.","shortLead":"Az évtizedekkel ezelőtti családi történetek nem mindig vidámak, hiszen sok közülük a 20. század viszontagságos éveire...","id":"20201124_Doku360_Nagyi_Projekt_masodik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0167a31-31d3-408e-a90a-30fbc2b272f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a832ae-df5b-4ee8-b460-861144041945","keywords":null,"link":"/360/20201124_Doku360_Nagyi_Projekt_masodik_resz","timestamp":"2020. november. 24. 19:00","title":"Doku360: Szívesen részt vettem volna a lincselésben, de nem tudtam volna ütni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e4e78b-22a1-4652-a593-ef404311747b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új akkumulátortechnológia az eredetileg tervezettnél hosszabb hatótávot tesz lehetővé.","shortLead":"Az új akkumulátortechnológia az eredetileg tervezettnél hosszabb hatótávot tesz lehetővé.","id":"20201125_jon_az_1000_kilometeres_hatotavu_tesla_villanykamion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0e4e78b-22a1-4652-a593-ef404311747b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bf44e8-6154-4aa1-93a2-24cc9e024315","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_jon_az_1000_kilometeres_hatotavu_tesla_villanykamion","timestamp":"2020. november. 25. 09:21","title":"Jön az 1000 kilométeres hatótávú Tesla villanykamion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már közel 5 millió darab érkezett Magyarországra a koronavírusos betegek kezelésére használt gyógyszerből.","shortLead":"Már közel 5 millió darab érkezett Magyarországra a koronavírusos betegek kezelésére használt gyógyszerből.","id":"20201125_Kina_tabletta_favipiravir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b8c17e-75fe-4804-8a72-1f2aebb52042","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_Kina_tabletta_favipiravir","timestamp":"2020. november. 25. 18:02","title":"Újabb egymillió tabletta favipiravir érkezett Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c24e1c67-eedc-4496-ac04-50e65e30b5ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az összehajtható telefonok, köztük a Samsung Galaxy Z Flip, nem tartoznak az olcsó eszközök közé. Viszont ez utóbbiból érkezhet egy „Lite” változat, ami talán többek számára lehet elérhető.","shortLead":"Az összehajtható telefonok, köztük a Samsung Galaxy Z Flip, nem tartoznak az olcsó eszközök közé. Viszont ez utóbbiból...","id":"20201124_samsung_galaxy_z_flip_lite_olcsobb_osszehajthato_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c24e1c67-eedc-4496-ac04-50e65e30b5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6c74f2-7972-456f-a637-6c5ddceb01d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_samsung_galaxy_z_flip_lite_olcsobb_osszehajthato_telefon","timestamp":"2020. november. 24. 07:33","title":"Olcsóbb változat jöhet a Samsung Galaxy Z Flip összehajtható telefonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38cc3253-ef04-4233-bfff-48a6ae6a9330","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága támogatta azt a módosító indítványt, amely szerint az országos listaállítához 71 egyéni jelöltet kell állítani. Ha ezt a Parlament is elfogadja, az ellenzéknek nem lesz más esélye, csak a közös lista. ","shortLead":"Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága támogatta azt a módosító indítványt, amely szerint az országos listaállítához 71...","id":"20201124_Most_huzta_keresztbe_a_Fidesz_az_ellenzek_kulon_listas_terveit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38cc3253-ef04-4233-bfff-48a6ae6a9330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2c3b09-5bb8-4d80-b366-2dc2a155cf23","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_Most_huzta_keresztbe_a_Fidesz_az_ellenzek_kulon_listas_terveit","timestamp":"2020. november. 24. 12:11","title":"Most húzta keresztbe a Fidesz az ellenzék külön listás terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]