[{"available":true,"c_guid":"457d0006-e121-43fd-b0b1-62e5f5ec450f","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A koronavírus felborította a közoktatás működését, egyik pillanatról a másikra kellett átállnia az iskoláknak a távoktatásra, diákoknak a távtanulásra. Nem mindenütt hatékonyan, de a pedagógusok jó része azért megpróbált megbirkózni a feladattal, a tapasztalatok pedig még akár jó irányba is változtathatják az egyszer majd újra offline módba kapcsolt iskolákat is.","shortLead":"A koronavírus felborította a közoktatás működését, egyik pillanatról a másikra kellett átállnia az iskoláknak...","id":"20201220_Es_meg_ezt_is_kibirta_a_kozoktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=457d0006-e121-43fd-b0b1-62e5f5ec450f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da8d572-df87-43e2-b79b-a0a60300a903","keywords":null,"link":"/elet/20201220_Es_meg_ezt_is_kibirta_a_kozoktatas","timestamp":"2020. december. 20. 20:00","title":"És még ezt is kibírta a közoktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fbcd23-d072-41a8-8f18-e68a873b28f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencvárossal szeretne barátságos mérkőzést játszani a jövő év augusztusára tervezett stadionavatóján a bukaresti Rapid labdarúgócsapata.","shortLead":"A Ferencvárossal szeretne barátságos mérkőzést játszani a jövő év augusztusára tervezett stadionavatóján a bukaresti...","id":"20201220_Bukaresti_stadionavatora_hivnak_a_Fradit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7fbcd23-d072-41a8-8f18-e68a873b28f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975e2620-e727-4a48-ae66-56d1a5e1b652","keywords":null,"link":"/sport/20201220_Bukaresti_stadionavatora_hivnak_a_Fradit","timestamp":"2020. december. 20. 17:46","title":"Bukaresti stadionavatóra hívnák a Fradit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142416e6-e490-43da-85ec-faa6bb9576ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar és a lengyel kormányt dicsérte, Soros Györgyöt és a mostani szlovák kormányt támadta a bukott szlovák miniszterelnök.","shortLead":"A magyar és a lengyel kormányt dicsérte, Soros Györgyöt és a mostani szlovák kormányt támadta a bukott szlovák...","id":"20201221_Robert_Fico_interju_szlovakia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=142416e6-e490-43da-85ec-faa6bb9576ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8251a1ee-cbb5-4b36-bb66-e560bacd6a2f","keywords":null,"link":"/vilag/20201221_Robert_Fico_interju_szlovakia","timestamp":"2020. december. 21. 08:17","title":"Orbánt dicséri a Magyar Nemzetben Robert Fico","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad51fd0-0269-4d52-85a0-29ee05d05786","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit főváros legnagyobb vasútállomásain zsúfolódtak össze a lezárások elől menekülők, a legkevésbé sem figyelve a távolságtartásra.","shortLead":"A brit főváros legnagyobb vasútállomásain zsúfolódtak össze a lezárások elől menekülők, a legkevésbé sem figyelve...","id":"20201220_Video_Tomegek_probaltak_elhagyni_a_lezaras_elott_allo_Londont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ad51fd0-0269-4d52-85a0-29ee05d05786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668fb0c7-56e5-4c4b-a355-44f016114d35","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_Video_Tomegek_probaltak_elhagyni_a_lezaras_elott_allo_Londont","timestamp":"2020. december. 20. 18:19","title":"Videó: Tömegek próbálták elhagyni a lezárás előtt álló Londont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ötös lottó 21 hét halmozódás után ismét milliárdossá tett egy szerencsés játékost. A telitalálat összege 3 959 964 415 forint - írta a Szerencsejáték Zrt. a szombat esti ötös lottó számsorsolás után az MTI-hez eljuttatott közleményében.","shortLead":"Az ötös lottó 21 hét halmozódás után ismét milliárdossá tett egy szerencsés játékost. A telitalálat összege 3 959 964...","id":"20201219_Mi_var_most_az_ujdonsult_lottomilliardosra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d1743e-b9eb-4a7e-9e9e-ae0f0b35c640","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Mi_var_most_az_ujdonsult_lottomilliardosra","timestamp":"2020. december. 19. 20:34","title":"Mi vár most az újdonsült lottómilliárdosra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8eb1dd2-30f6-4438-89c2-6b7637e8827f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Január elsejétől nem vihetnek ki állati eredetű élelmiszert az Egyesült Királyság területéről.","shortLead":"Január elsejétől nem vihetnek ki állati eredetű élelmiszert az Egyesült Királyság területéről.","id":"20201219_A_Brexit_elso_vesztesei_az_ehes_kamionosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8eb1dd2-30f6-4438-89c2-6b7637e8827f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d939b5a6-f9c3-488c-8b56-96f5d1f713f3","keywords":null,"link":"/kkv/20201219_A_Brexit_elso_vesztesei_az_ehes_kamionosok","timestamp":"2020. december. 19. 18:40","title":"A Brexit első vesztesei az éhes kamionosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd18d9a-4adb-4499-9f6a-ad200e79a5e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 84 éves Kossuth-díjas író és a felesége is megfertőződtek.\r

\r

","shortLead":"A 84 éves Kossuth-díjas író és a felesége is megfertőződtek.\r

\r

","id":"20201221_Muller_Peter_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd18d9a-4adb-4499-9f6a-ad200e79a5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0bb61d-222a-4f58-9a38-4af1fc924d59","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Muller_Peter_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. december. 21. 09:24","title":"Müller Péter elkapta a koronavírust: \"Istennél nagyobb dramaturg nincs\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab79362-073a-44ad-865e-f87ad38d7bb6","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Megalázóan alacsony bérek, munkaerőhiány, elviselhetetlen munkakörülmények, a Covid ehhez már csak a kegyelemdöfés volt - így jellemezték a gyermekotthonok egy részében uralkodó állapotokat az ott dolgozó, vagy a gyermekotthonok életére még a karantén alatt is rálátó forrásaink. A dolgozókat nem tesztelik, több otthonban felütötte már a fejét a koronavírus. A gyámok nem tudják látogatni a gyerekeket, egyes otthonokban gyereknek és gondozónak lenni is óriási kihívás. Az intézmények sokszor már abnormális szinten szorulnak adományozók, civilszervezetek segítségére. A kormány mindeközben szűkíti az örökbefogadás lehetőségeit, vagyis a már így is jócskán túlterhelt rendszerben még több gyerek maradhat benne.","shortLead":"Megalázóan alacsony bérek, munkaerőhiány, elviselhetetlen munkakörülmények, a Covid ehhez már csak a kegyelemdöfés volt...","id":"20201220_aldatlan_allapotok_az_aldott_unnepre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ab79362-073a-44ad-865e-f87ad38d7bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda4b8c4-94a8-4b72-951d-168cc33835ee","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_aldatlan_allapotok_az_aldott_unnepre","timestamp":"2020. december. 20. 14:00","title":"Áldatlan állapotok vannak az áldott ünnepeken egyes gyermekotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]