[{"available":true,"c_guid":"5e77a28a-2815-4854-bc56-630d0cc361a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az kell hozzá, hogy együtt énekelje a Himnuszt roma, rendőr, fogyatékos, fiatal és idős, és hogy kiderüljön, családnak érezni mindenkit, aki gyereket nevel.","shortLead":"Csak az kell hozzá, hogy együtt énekelje a Himnuszt roma, rendőr, fogyatékos, fiatal és idős, és hogy kiderüljön...","id":"20210101_ujevi_kivansag_rtl_klub_fesztivalzenekar_fischer_ivan_csaladok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e77a28a-2815-4854-bc56-630d0cc361a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168611dd-1cdf-42c0-8962-16e85465cc21","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_ujevi_kivansag_rtl_klub_fesztivalzenekar_fischer_ivan_csaladok","timestamp":"2021. január. 01. 15:18","title":"Az RTL megmutatta, hogy lehet megható szeretettel boldog újévet kívánni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lezárult a New York-i NY1 hírcsatornát érintő életkori és nemi megkülönböztetéssel kapcsolatos per. ","shortLead":"Lezárult a New York-i NY1 hírcsatornát érintő életkori és nemi megkülönböztetéssel kapcsolatos per. ","id":"20210102_Tavozo_New_Yorki_tevesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3cc959c-4016-490b-8397-3b2812bd64e8","keywords":null,"link":"/elet/20210102_Tavozo_New_Yorki_tevesek","timestamp":"2021. január. 02. 18:30","title":"Távoznak a diszkrimináció miatt pereskedő New York-i tévések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc3851b-924a-4fc0-b70b-b767e8a022e1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Létrejött a felcsúti milliárdos új agrárcége, amely komoly szakértőkkel indul neki a Békés megye mezőgazdaságában rejlő lehetőségek kiaknázásának. \r

\r

","shortLead":"Létrejött a felcsúti milliárdos új agrárcége, amely komoly szakértőkkel indul neki a Békés megye mezőgazdaságában rejlő...","id":"202053_bekesland_meszaros_a_viharsarokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efc3851b-924a-4fc0-b70b-b767e8a022e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d83eb7-d14e-4d00-a377-b41a2a54121b","keywords":null,"link":"/360/202053_bekesland_meszaros_a_viharsarokban","timestamp":"2021. január. 02. 08:30","title":"Tovább gyarapodik Mészáros agrárbirodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zacher szerint elképesztő sötétség van az oltással kapcsolatban.","shortLead":"Zacher szerint elképesztő sötétség van az oltással kapcsolatban.","id":"20210101_Zacher_Gabort_beoltottak_nem_tapasztalt_mellekhatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6c6072-0900-4bfc-8625-d355347fec35","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Zacher_Gabort_beoltottak_nem_tapasztalt_mellekhatast","timestamp":"2021. január. 01. 19:26","title":"Zacher Gábort beoltották, nem tapasztalt mellékhatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79f5d2d-f1a7-4a49-8845-469ab33c1c52","c_author":"MTI/Reuters","category":"sport","description":"Néhány hónapja diagnosztizáltak agydaganatot a sportolónál.","shortLead":"Néhány hónapja diagnosztizáltak agydaganatot a sportolónál.","id":"20210103_Elhunyt_a_hires_kosarlabdazo_Paul_Westphal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b79f5d2d-f1a7-4a49-8845-469ab33c1c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77144c3-f363-40a3-83ac-4f410237144b","keywords":null,"link":"/sport/20210103_Elhunyt_a_hires_kosarlabdazo_Paul_Westphal","timestamp":"2021. január. 03. 10:37","title":"Elhunyt a híres kosárlabdázó, Paul Westphal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ce0f0b-a830-4eeb-b5ee-99a7fc40afbb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Kőrösi-Fehér család saját, vér szerinti gyerekei mellett vállal több éve nevelőszülőséget. Azt mesélik, sok örömöt kaptak a gondozott gyerekektől, pedig őket sem kerülték el a személyes tragédiák. Teljes szívvel, második rész. ","shortLead":"A Kőrösi-Fehér család saját, vér szerinti gyerekei mellett vállal több éve nevelőszülőséget. Azt mesélik, sok örömöt...","id":"20210102_Doku360_Teljes_szivvel_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86ce0f0b-a830-4eeb-b5ee-99a7fc40afbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64deb0fa-5d72-4e2f-a0e6-1c018ddcd860","keywords":null,"link":"/360/20210102_Doku360_Teljes_szivvel_masodik_resz","timestamp":"2021. január. 02. 19:00","title":"Doku360: Úgy kell szeretni, mintha a sajátod lenne, de mégsem úgy ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 2008-as nemzetközi pénzügyi válság óta az első alkalommal csökkent tavaly az előző évihez képest, és a 2011-es szintre esett vissza az orosz olajtermelés az OPEC+ keretében vállalt termeléskorlátozás és a koronavírus-válság okán bekövetkezett keresletcsökkenés miatt.","shortLead":"A 2008-as nemzetközi pénzügyi válság óta az első alkalommal csökkent tavaly az előző évihez képest, és a 2011-es...","id":"20210102_Egy_evtizeddel_korabbi_szintre_vetette_vissza_az_orosz_olajtermelest_a_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb20c51f-a78c-45b6-98b1-c7229d3e75e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210102_Egy_evtizeddel_korabbi_szintre_vetette_vissza_az_orosz_olajtermelest_a_jarvany","timestamp":"2021. január. 02. 12:15","title":"Egy évtizeddel korábbi szintre vetette vissza az orosz olajtermelést a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4934f5-7f91-4348-8782-fd62fb8b97ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Találtak egy nőstény példányt a kipusztulás szélén álló fajból.","shortLead":"Találtak egy nőstény példányt a kipusztulás szélén álló fajból.","id":"20210102_Megsem_hal_ki_a_Swinhoelagyhejuteknos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa4934f5-7f91-4348-8782-fd62fb8b97ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42fae3a8-b3b5-4690-a350-d9326cedf325","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Megsem_hal_ki_a_Swinhoelagyhejuteknos","timestamp":"2021. január. 02. 15:38","title":"Lehet, hogy mégsem hal ki a Swinhoe-lágyhéjúteknős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]