[{"available":true,"c_guid":"f9d42294-79ee-45e1-84a0-c63bb5ef7d61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmrendező-hallgatókat oktatja majd ősztől. ","shortLead":"A filmrendező-hallgatókat oktatja majd ősztől. ","id":"20210128_Koltai_Lajos_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9d42294-79ee-45e1-84a0-c63bb5ef7d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ae76b1-8cf8-4d48-8138-72a98a49ec38","keywords":null,"link":"/kultura/20210128_Koltai_Lajos_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem","timestamp":"2021. január. 28. 13:04","title":"Koltai Lajos is tanítani fog a megújult Színház- és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"964a353b-015e-4640-9624-6b37170c7ba7","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Az egész világot átrendezte a koronavírus, a második hullám idején pedig sokan éreznek eddig soha nem tapasztalt, nagy mértékű fásultságot, enerváltságot és kilátástalanságot. Mi történik velünk, mi ez? Karantén- vagy vírusdepresszió? Szücs Renáta alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus-jelölttel, a Balansz Egészségfejlesztő Központ munkatársával beszélgettünk. \r

","shortLead":"Az egész világot átrendezte a koronavírus, a második hullám idején pedig sokan éreznek eddig soha nem tapasztalt, nagy...","id":"remotivextra_20210127_Covid19_blues_karanten_depresszio_pszichologus_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=964a353b-015e-4640-9624-6b37170c7ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d430fea4-c0da-4085-8db1-ba9c6f184130","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20210127_Covid19_blues_karanten_depresszio_pszichologus_interju","timestamp":"2021. január. 27. 07:30","title":"\"Covid-19 blues\": már neve is van annak, amit érzünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"0467d9d5-5e07-4cde-bfce-a0b9aa01a46f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai kormány 59 olyan alkalmazást tiltott be véglegesen, amelynek fejlesztői nem tudták meggyőzően bizonyítani, hogy a felhasználói adatokat jól kezelik.","shortLead":"Az indiai kormány 59 olyan alkalmazást tiltott be véglegesen, amelynek fejlesztői nem tudták meggyőzően bizonyítani...","id":"20210127_india_alkalmazas_betiltasa_tiktok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0467d9d5-5e07-4cde-bfce-a0b9aa01a46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864a54c6-3274-49ab-89d9-ea3a861f25c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_india_alkalmazas_betiltasa_tiktok","timestamp":"2021. január. 27. 15:03","title":"Végleg betiltották a TikTokot Indiában, veszélyesnek tartja az appot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben a Boeing a története legnagyobb, közel 12 milliárd dolláros éves veszteségéről adott be jelentést, az EU Repülésbiztonsági Ügynöksége 22 hónap után újra biztonságosnak minősítette a 737 MAX repülőket.","shortLead":"Miközben a Boeing a története legnagyobb, közel 12 milliárd dolláros éves veszteségéről adott be jelentést, az EU...","id":"20210127_EU_Boeing_737_MAX_repulo_biztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8d7ea4-583d-4c5b-9ebd-295bedb903b8","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_EU_Boeing_737_MAX_repulo_biztonsag","timestamp":"2021. január. 27. 17:11","title":"Az EU is újra engedélyezte a Boeing 737 MAX gépek felszállását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a tárcája hamarosan törvényjavaslatot nyújt be a témában. Szerinte most a digitális szabadságért is meg kell küzdeni.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a tárcája hamarosan törvényjavaslatot nyújt be a témában...","id":"20210126_varga_judit_facebook_kozossegi_media_torvenyjavaslat_cenzura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3115f89c-c9ab-4281-8c80-f2cd4ce0cebd","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_varga_judit_facebook_kozossegi_media_torvenyjavaslat_cenzura","timestamp":"2021. január. 26. 13:38","title":"Tavasszal érkezik Varga Juditék javaslata a nagy techcégek hazai szabályozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A Frontex úgy látja: ha továbbra is részt venne a magyarországi határvédelmi tevékenységekben, akkor azt kockáztatná, hogy egy uniós joggal ellentétes gyakorlat részese lenne.","shortLead":"A Frontex úgy látja: ha továbbra is részt venne a magyarországi határvédelmi tevékenységekben, akkor azt kockáztatná...","id":"20210127_Kivonul_Magyarorszagrol_az_unios_hatarorizeti_szerv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67cbf97-cb94-4059-922e-197b7aaa1c8f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210127_Kivonul_Magyarorszagrol_az_unios_hatarorizeti_szerv","timestamp":"2021. január. 27. 16:55","title":"Kivonul Magyarországról az uniós határőrizeti szerv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az igazságügyi minisztérium szerint közbejött a budapesti munka, ezért nem tudnak Balatonhenyén élni.","shortLead":"Az igazságügyi minisztérium szerint közbejött a budapesti munka, ezért nem tudnak Balatonhenyén élni.","id":"20210127_varga_judit_csok_haz_balatonhenye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739eeadb-2d64-4709-9f22-d4019898a762","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210127_varga_judit_csok_haz_balatonhenye","timestamp":"2021. január. 27. 19:25","title":"Varga Judit azt ígéri, visszafizeti a csokot, ha nem költöznek falura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36b5dca-fda7-4220-9afc-d846ad86f1ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán külügyminiszter ígéretet tett arra, hogy a készülő kisebbségi törvényről való egyeztetésbe a magyar nemzetiségi képviselőket is bevonják.","shortLead":"Az ukrán külügyminiszter ígéretet tett arra, hogy a készülő kisebbségi törvényről való egyeztetésbe a magyar...","id":"20210127_Szijjarto_Peter_magyarukran_kapcsolatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e36b5dca-fda7-4220-9afc-d846ad86f1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf882fc-19a9-44bf-853d-8063678fb6b1","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_Szijjarto_Peter_magyarukran_kapcsolatok","timestamp":"2021. január. 27. 14:15","title":"Szijjártó: Ki kell iktatni a szélsőséges elemeket a magyar–ukrán kapcsolatokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]