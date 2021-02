Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88149683-f81c-41d6-a118-99912977c968","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soha annyi pénzt nem szedett be a rendőrség, mint 2020-ban. ","shortLead":"Soha annyi pénzt nem szedett be a rendőrség, mint 2020-ban. ","id":"20210207_13_milliard_birsag_szabalyszeges_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88149683-f81c-41d6-a118-99912977c968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ccc8b2-31b1-4659-a0c3-ace7d5911792","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_13_milliard_birsag_szabalyszeges_rendorseg","timestamp":"2021. február. 07. 17:49","title":"1,3 milliárd forint bírságot szabtak ki tavaly a járványvédelmi szabályokat megszegőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jogvitában áll Szász János rendező a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvánnyal, ez állhat a rendezővel szemben indult eljárás hátterében - írja az Index. ","shortLead":"Jogvitában áll Szász János rendező a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvánnyal, ez állhat a rendezővel szemben...","id":"20210206_Egy_alapitvannyal_all_vitaban_Szasz_Janos_ez_allhat_az_ellene_indult_eljaras_hattereben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4dc3b4-cecd-41cb-af38-953efb099139","keywords":null,"link":"/kultura/20210206_Egy_alapitvannyal_all_vitaban_Szasz_Janos_ez_allhat_az_ellene_indult_eljaras_hattereben","timestamp":"2021. február. 06. 15:20","title":"Egy alapítvánnyal áll vitában Szász János, ez állhat az ellene indult eljárás hátterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3132e2f5-05d4-48bd-9c01-36ad6a96cab9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A beszámolók szerint annyi embert vettek már őrizetbe, hogy sokan fűtetlen furgonokban töltötték az éjszakát az orosz télben.","shortLead":"A beszámolók szerint annyi embert vettek már őrizetbe, hogy sokan fűtetlen furgonokban töltötték az éjszakát az orosz...","id":"20210207_navalnij_tuntetesek_oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3132e2f5-05d4-48bd-9c01-36ad6a96cab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b3aab8-acde-4edf-8788-0dd5d43ecd07","keywords":null,"link":"/vilag/20210207_navalnij_tuntetesek_oroszorszag","timestamp":"2021. február. 07. 18:30","title":"Zacskót húztak egy Navalnij-párti tüntető fejére kihallgatáskor, de a Kreml szerint nincs elnyomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c27e873-711a-41e9-b2e5-ab89c071541f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Mentőt kellett hívni a színésznőhöz.","shortLead":"Mentőt kellett hívni a színésznőhöz.","id":"20210207_Jennifer_Lawrence_megserult_az_uj_filmje_forgatasan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c27e873-711a-41e9-b2e5-ab89c071541f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816c829c-5660-4158-bb9d-8277864f9a8d","keywords":null,"link":"/elet/20210207_Jennifer_Lawrence_megserult_az_uj_filmje_forgatasan","timestamp":"2021. február. 07. 15:53","title":"Jennifer Lawrence szeme megsérült az új filmje forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78018bde-b364-4fea-8deb-44d349cde4ab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A legmagasabban jegyzett magyar férfi teniszező a háromszoros Grand Slam-bajnok svájci Stan Wawrinkával találkozik a 64 között.","shortLead":"A legmagasabban jegyzett magyar férfi teniszező a háromszoros Grand Slam-bajnok svájci Stan Wawrinkával találkozik a 64...","id":"20210208_Babos_Timea_tovabjutott_az_Australian_Openen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78018bde-b364-4fea-8deb-44d349cde4ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9e18f2-cc32-44c6-a6af-4a7f9668f006","keywords":null,"link":"/sport/20210208_Babos_Timea_tovabjutott_az_Australian_Openen","timestamp":"2021. február. 08. 07:56","title":"Babos és Fucsovics is továbbjutott az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc7d576-fda2-4cb2-8fe5-78fc64954595","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az emberek sokszor nagy ötleteket dobnak sutba, ha azok nem szerepelnek egyetlen forgatókönyvben sem, vagy nincsenek megfelelően tálalva - mutat rá Robert J. Shiller Narratív közgazdaságtan című könyvében. Részlet.","shortLead":"Az emberek sokszor nagy ötleteket dobnak sutba, ha azok nem szerepelnek egyetlen forgatókönyvben sem, vagy nincsenek...","id":"20210206_Miert_nem_kellett_az_embereknek_sokaig_a_gurulos_borond","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dc7d576-fda2-4cb2-8fe5-78fc64954595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38a4ebd-c071-4697-839c-e4d9ba0d8183","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210206_Miert_nem_kellett_az_embereknek_sokaig_a_gurulos_borond","timestamp":"2021. február. 06. 19:13","title":"Miért nem kellett az embereknek sokáig a gurulós bőrönd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9daa496-74a2-4db9-ad6e-71f3b96e1721","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság egy villanymotorral kiegészített 4 hengeres benzines erőforrást kapott. ","shortLead":"Az újdonság egy villanymotorral kiegészített 4 hengeres benzines erőforrást kapott. ","id":"20210208_magyarorszagon_az_elso_hibrid_maserati","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9daa496-74a2-4db9-ad6e-71f3b96e1721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec01f38-de4a-4601-b82c-a7820c7ca2f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_magyarorszagon_az_elso_hibrid_maserati","timestamp":"2021. február. 08. 06:41","title":"Magyarországon az első hibrid Maserati","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b854c5e3-3377-4fbd-9afe-a4ca50db72b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ikrek szétválasztását szervező alapítvány közölte, hogy a felvételekhez fűződő jogokért valóban jogvitában állnak Szász Jánossal, de azt írták, nem emiatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Az ikrek szétválasztását szervező alapítvány közölte, hogy a felvételekhez fűződő jogokért valóban jogvitában állnak...","id":"20210207_RTL_A_szetvalasztott_ikrek_szulei_tilthattak_le_Szasz_Janos_filmjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b854c5e3-3377-4fbd-9afe-a4ca50db72b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a1d1c-fcf0-4359-a98a-06e30653d884","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_RTL_A_szetvalasztott_ikrek_szulei_tilthattak_le_Szasz_Janos_filmjet","timestamp":"2021. február. 07. 20:54","title":"RTL: A szétválasztott ikrek szülei tilthatták le Szász János filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]