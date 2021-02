Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8bbc8ecc-8004-4b42-bb35-ece133b85977","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvánnyal együtt járó maszkviselés megnövelte az ujjlenyomatos telefonfeloldás ázsióját. Ez is közre játszhat abban, hogy visszahozza az iPhone 13-akba a Touch ID-t az Apple, igaz, a Face ID-ról sem fog lemondani.","shortLead":"A koronavírus-járvánnyal együtt járó maszkviselés megnövelte az ujjlenyomatos telefonfeloldás ázsióját. Ez is közre...","id":"20210204_faceid_es_kijelzo_alatti_touchid_iphone_13","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bbc8ecc-8004-4b42-bb35-ece133b85977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf38017e-fcea-436f-8c65-4eabb903b5fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_faceid_es_kijelzo_alatti_touchid_iphone_13","timestamp":"2021. február. 04. 12:03","title":"Egyre biztosabb: az idei iPhone-okban arcfelismerő és ujjlenyomat-olvasó is lesz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8674f296-91df-421a-9173-757d9ae988ec","c_author":"Dezső András","category":"gazdasag","description":"Kétlépcsős nyitás kezdődhet március elsejétől. A védettséget és nem az oltást igazolja majd a plasztikkártya. A Rogán-család esetében nincs ok arra, hogy vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezzen bárki. Februártól május végéig nem kell bérleti díjat fizetniük azoknak a kávézóknak, éttermeknek és konditermeknek, amelyek állami vagy önkormányzati ingatlant bérelnek. Ezekről beszélt Gulyás Gergely a Kormányinfón.





","shortLead":"Kétlépcsős nyitás kezdődhet március elsejétől. A védettséget és nem az oltást igazolja majd a plasztikkártya...","id":"20210205_kormanyinfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8674f296-91df-421a-9173-757d9ae988ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c37676-12c4-41ee-b4ea-029e1f0fddf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_kormanyinfo","timestamp":"2021. február. 05. 10:59","title":"Gulyás: március elsejétől részleges nyitás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f89a6e6-6a03-4c28-a68b-341ecc1f9253","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amszterdami Bas Uterwijk még 2019-ben készítette el az első képét, amin Billy, a kölyök élethű arcképét lehetett látni. Azóta már elkészült a Doomguy is.","shortLead":"Az amszterdami Bas Uterwijk még 2019-ben készítette el az első képét, amin Billy, a kölyök élethű arcképét lehetett...","id":"20210204_bas_uterwijk_fotos_mesterseges_intelligencia_fotorealisztikus_kepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f89a6e6-6a03-4c28-a68b-341ecc1f9253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf19ad2-e78e-4636-b4ea-40f3369b421a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_bas_uterwijk_fotos_mesterseges_intelligencia_fotorealisztikus_kepek","timestamp":"2021. február. 04. 20:03","title":"Fogta a mesterséges intelligenciát a fotós, valósághű fényképeket csinált a világ legismertebb műalkotásaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e82afd-1897-4094-91ee-6e6ab971c2ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Ferencváros előnye 13 pontra nőtt, az Újpest kieső helyre csúszott vissza. A bajnokság dobogójára került a Felcsút.","shortLead":"A Ferencváros előnye 13 pontra nőtt, az Újpest kieső helyre csúszott vissza. A bajnokság dobogójára került a Felcsút.","id":"20210203_ftc_ujpest_nb1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41e82afd-1897-4094-91ee-6e6ab971c2ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e69897-73d4-4574-b26a-e759bda254ff","keywords":null,"link":"/sport/20210203_ftc_ujpest_nb1","timestamp":"2021. február. 03. 21:54","title":"4-0-ra győzött a Ferencváros Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4279e1b2-4878-496d-a003-0a1c27d4d6f1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A VII. kerületi polgármester szerint most már nem elég, hogy a kormány bértámogatást nyújt a vendéglátósoknak: az ilyen profilú vállalkozásoknak az újrainduláshoz, működtetéshez is segítségre van szükségük. ","shortLead":"A VII. kerületi polgármester szerint most már nem elég, hogy a kormány bértámogatást nyújt a vendéglátósoknak: az ilyen...","id":"20210204_niedermuller_peter_vii_kerulet_vendeglatas_turizmus_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4279e1b2-4878-496d-a003-0a1c27d4d6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364911e2-31c6-4be3-b073-f408c1aec094","keywords":null,"link":"/kkv/20210204_niedermuller_peter_vii_kerulet_vendeglatas_turizmus_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 04. 15:05","title":"Niedermüller Péter: A bulinegyed helyeinek 40 százaléka biztosan tönkrement","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e26bdd6-0f5f-4683-9665-9eac791e1b6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter döntését Müller Cecília jelentette be az operatív törzs tájékoztatóján.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter döntését Müller Cecília jelentette be az operatív törzs tájékoztatóján.","id":"20210203_operativ_torzs_kasler_miklos_egynapos_sebeszet_muller_cecilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e26bdd6-0f5f-4683-9665-9eac791e1b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59186c06-8d9a-4ac4-b261-a0c1fb0355d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_operativ_torzs_kasler_miklos_egynapos_sebeszet_muller_cecilia","timestamp":"2021. február. 03. 13:32","title":"Két kivétellel újra engedélyezte az egynapos ellátásokat Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c889f93e-1174-488d-a981-79de38fe2f35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez lehet a non plus ultra Golf. ","shortLead":"Ez lehet a non plus ultra Golf. ","id":"20210203_van_feljebb_333_loerovel_erkezhet_a_vw_golf_r_plus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c889f93e-1174-488d-a981-79de38fe2f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79654f6-cfc2-44eb-afae-7abbd813f696","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_van_feljebb_333_loerovel_erkezhet_a_vw_golf_r_plus","timestamp":"2021. február. 03. 12:15","title":"Van feljebb: 333 lóerővel érkezhet a VW Golf R Plus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f95c8c-e923-4497-a2e0-3708a31d08b0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hegyi Lászlót az év végéig tartó megbízatással nevezte ki Palkovics László.","shortLead":"Hegyi Lászlót az év végéig tartó megbízatással nevezte ki Palkovics László.","id":"20210205_Miniszteri_biztost_kapott_az_egyhazi_felsooktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9f95c8c-e923-4497-a2e0-3708a31d08b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87704409-982f-471b-9c9b-a204fd1ceca2","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Miniszteri_biztost_kapott_az_egyhazi_felsooktatas","timestamp":"2021. február. 05. 10:49","title":"Miniszteri biztost kapott az egyházi felsőoktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]