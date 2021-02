Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"037fdeb0-3920-4a56-938e-509e40236871","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2021 BJ3 jelű égitest keringési ideje nagyon rövid, mindössze 199 nap alatt kerüli meg a Napot.","shortLead":"A 2021 BJ3 jelű égitest keringési ideje nagyon rövid, mindössze 199 nap alatt kerüli meg a Napot.","id":"20210202_foldkozeli_objektum_kisbolygo_venusz_2021_bj3_csfk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=037fdeb0-3920-4a56-938e-509e40236871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9b0b10-b01b-4d58-9298-f0083e29b359","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_foldkozeli_objektum_kisbolygo_venusz_2021_bj3_csfk","timestamp":"2021. február. 02. 16:13","title":"Újabb földközeli objektumra bukkantak magyar csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6313b7-a591-4249-9993-99abcd2d6191","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól járnak azok a Netflix-előfizetők, akik mobilon vagy táblagépen követik a szolgáltató műsorait, az ahhoz használt eszköz pedig Android-rendszerű. Esetükben ugyanis jobb hangminőség jár majd a rengeteg sorozat és film mellé.","shortLead":"Jól járnak azok a Netflix-előfizetők, akik mobilon vagy táblagépen követik a szolgáltató műsorait, az ahhoz használt...","id":"20210203_netflix_hangminoseg_xhe_aac_kodek_android_telefon_tablet_filmnezes_online","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6313b7-a591-4249-9993-99abcd2d6191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aeea645-767c-4269-86f5-2857291a5edf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_netflix_hangminoseg_xhe_aac_kodek_android_telefon_tablet_filmnezes_online","timestamp":"2021. február. 03. 10:03","title":"Jobban fog szólni a Netflix az androidos készülékeken, ha gyors az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16cd5f81-6077-4b56-9bbb-c2e5e509f89e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi dolgozók nem hajlandóak végrehajtani a rezsim utasításait.","shortLead":"Az egészségügyi dolgozók nem hajlandóak végrehajtani a rezsim utasításait.","id":"20210203_mianmar_puccs_korhaz_sztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16cd5f81-6077-4b56-9bbb-c2e5e509f89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76be9851-8723-44af-adf2-90743fbcc650","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_mianmar_puccs_korhaz_sztrajk","timestamp":"2021. február. 03. 06:48","title":"Sztrájkba léptek a mianmari kórházak a puccs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"600 ezer embert oltottak már be Romániában, a MOK \"nem tudja tiszta lelkiismerettel\" ajánlani az orosz és a kínai vakcinát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"600 ezer embert oltottak már be Romániában, a MOK \"nem tudja tiszta lelkiismerettel\" ajánlani az orosz és a kínai...","id":"20210203_Radar360_A_csucson_szall_ki_Bezos_bortonbe_kuldtek_Navalnijt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98329ef3-611b-4026-8da4-4ad6cfebc1ec","keywords":null,"link":"/360/20210203_Radar360_A_csucson_szall_ki_Bezos_bortonbe_kuldtek_Navalnijt","timestamp":"2021. február. 03. 07:56","title":"Radar360: A csúcson száll ki Bezos, börtönbe küldték Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66048d41-4846-4897-89a4-61add6e82e53","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosnak, a kormánynak és az ingatlanok bérbeadóinak is volna dolguk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerint.","shortLead":"A fővárosnak, a kormánynak és az ingatlanok bérbeadóinak is volna dolguk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerint.","id":"20210203_bkik_kamara_vendeglatas_turizmus_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66048d41-4846-4897-89a4-61add6e82e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a68f8d-859a-47a8-8eac-eb06ea57dfdd","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_bkik_kamara_vendeglatas_turizmus_valsag","timestamp":"2021. február. 03. 17:01","title":"13 javaslatot írt a kamara, hogyan lehetne megúszni a vendéglátós cégek tömeges bezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külgazdasági és külügyminiszter bejelentése szerint abból az összesen egymillió embernek elegendő vakcinából, amit az oroszoktól rendeltünk, az első negyvenezer adag már az országban van.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter bejelentése szerint abból az összesen egymillió embernek elegendő vakcinából, amit...","id":"20210202_Szijjarto_huszezer_orosz_oltoanyag_jott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccdc85db-0fa4-41f4-9a11-3c38d4ea6474","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_Szijjarto_huszezer_orosz_oltoanyag_jott","timestamp":"2021. február. 02. 13:05","title":"Szijjártó: Negyvenezer adag Szputnyik V érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cfaba98-fc42-44a3-a9ed-3cef131950f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Zárolhatják a bankok a szervezet vagyonát, a rendőrség is felléphet a tagokkal és az anyagi támogatókkal szemben.","shortLead":"Zárolhatják a bankok a szervezet vagyonát, a rendőrség is felléphet a tagokkal és az anyagi támogatókkal szemben.","id":"20210203_proud_boys_terror_kanada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cfaba98-fc42-44a3-a9ed-3cef131950f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13ba6bf-60b6-4af4-9036-7441da1e07ba","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_proud_boys_terror_kanada","timestamp":"2021. február. 03. 20:35","title":"Terrorszervezetté nyilvánították Kanadában a Trump-párti Proud Boyst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e4b5693-3709-4797-b381-85eac06ab417","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a gyanú szerint összekarcolta a nő autóját, levágta a kerekek szelepét és elvágta a fékcsövet.","shortLead":"A férfi a gyanú szerint összekarcolta a nő autóját, levágta a kerekek szelepét és elvágta a fékcsövet.","id":"20210203_ercsi_fekcso_rendorseg_auto_rongalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e4b5693-3709-4797-b381-85eac06ab417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63f00bf-11e0-4c37-8000-cb9328824889","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_ercsi_fekcso_rendorseg_auto_rongalas","timestamp":"2021. február. 03. 07:47","title":"Hajnalban mentek a rendőrök egy bosszúszomjas volt férjért Ercsiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]