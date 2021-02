Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"094c13d6-bea5-4414-be28-6a06850ff6c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még nem döntöttek Putyin Clubhouse-os csatlakozásáról.","shortLead":"Még nem döntöttek Putyin Clubhouse-os csatlakozásáról.","id":"20210215_elon_musk_putyin_clubhouse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=094c13d6-bea5-4414-be28-6a06850ff6c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315f01fb-36cd-4a2d-94fa-e8482481b9c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_elon_musk_putyin_clubhouse","timestamp":"2021. február. 15. 17:41","title":"A Kreml nem utasította el élből Elon Musk meghívását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f0d597-84c7-44ad-9dbc-e2bbd43ede8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olasz sajtó szerint a hétvégén mozdulni sem lehetett a rengeteg látogatótól a február elsejétől újranyitott Vatikáni Múzeumban. Egyesek szerint „pokoli” volt az élmény. ","shortLead":"Az olasz sajtó szerint a hétvégén mozdulni sem lehetett a rengeteg látogatótól a február elsejétől újranyitott Vatikáni...","id":"20210216_Mintha_nem_lenne_jarvany_hompolygott_az_ujranyitott_Vatikani_Muzeumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80f0d597-84c7-44ad-9dbc-e2bbd43ede8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f691da-035f-4f09-9f6d-5f31019ff25b","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Mintha_nem_lenne_jarvany_hompolygott_az_ujranyitott_Vatikani_Muzeumban","timestamp":"2021. február. 16. 14:08","title":"Mintha nem lenne járvány: hömpölygött a tömeg az újranyitott Vatikáni Múzeumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b95caa-7e5d-4ab9-b098-3a08bb8aa438","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudták igazolni, hogy jogszerűen tartózkodnak Magyarországon.","shortLead":"Nem tudták igazolni, hogy jogszerűen tartózkodnak Magyarországon.","id":"20210216_gyor_audi_gyar_afgan_ferfiak_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0b95caa-7e5d-4ab9-b098-3a08bb8aa438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00fc4d3a-6b11-44de-a47e-f58c7c5031c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_gyor_audi_gyar_afgan_ferfiak_rendorseg","timestamp":"2021. február. 16. 17:42","title":"Afgán férfiak kerültek elő a győri Audi-gyárba érkezett kamionból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A perui kormány egészségügyi minisztere is hasonló botrány miatt távozott.","shortLead":"A perui kormány egészségügyi minisztere is hasonló botrány miatt távozott.","id":"20210215_peru_kulugyminiszter_koronavirus_oltas_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bebd820d-ab31-4d43-ad73-fd433e6fe96e","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_peru_kulugyminiszter_koronavirus_oltas_vakcina","timestamp":"2021. február. 15. 06:04","title":"Lemondott a perui külügyminiszter, miután kiderült, hogy soron kívül kapott koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c122ab-71b7-4239-8883-0c182dc11a2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pusztai Erzsébet szerint a kormány kommunikációja miatt csökken az oltási hajlandóság Magyarországon.","shortLead":"Pusztai Erzsébet szerint a kormány kommunikációja miatt csökken az oltási hajlandóság Magyarországon.","id":"20210215_Pusztai_Erzsebet_infektologus_faradtsag_fertozottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3c122ab-71b7-4239-8883-0c182dc11a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25723d5-0ae9-45e7-bca5-dba8f9fbbb6d","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Pusztai_Erzsebet_infektologus_faradtsag_fertozottek","timestamp":"2021. február. 15. 14:27","title":"Infektológus: Az emberek fáradtsága is közrejátszik a fertőzöttek számának növekedésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd05a72b-a60f-4401-9887-c11f596cc96f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett a kínai vakcinaszállítmány, de az oltást még nem lehet vele elkezdeni, az NNK vizsgálata még hátravan.","shortLead":"Megérkezett a kínai vakcinaszállítmány, de az oltást még nem lehet vele elkezdeni, az NNK vizsgálata még hátravan.","id":"20210216_operativ_torzs_pfizer_oltoanyag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd05a72b-a60f-4401-9887-c11f596cc96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5e3a2c-91e9-4633-abe8-01089e4c8482","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_operativ_torzs_pfizer_oltoanyag_koronavirus","timestamp":"2021. február. 16. 12:15","title":"Operatív Törzs: 102 ezer Pfizer-oltóanyag érkezik a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d9ab93a-203e-4f77-8955-3fe1a426e115","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szándékok nagyra törőek Európában, de nem világos, ki is vezeti a szövetséget – mutat rá a CNN. Az amerikai hírtelevízió emlékeztet: a dolgok már odáig jutottak, hogy többször is lemondásra szólították fel Ursula von der Leyent, illetve a külpolitikai főmegbízottat.","shortLead":"A szándékok nagyra törőek Európában, de nem világos, ki is vezeti a szövetséget – mutat rá a CNN. Az amerikai...","id":"20210215_CNN_Sulyos_helyzetben_az_EU__reszben_Magyarorszag_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d9ab93a-203e-4f77-8955-3fe1a426e115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafdab3d-3170-4f44-844a-ab1d5f861440","keywords":null,"link":"/360/20210215_CNN_Sulyos_helyzetben_az_EU__reszben_Magyarorszag_miatt","timestamp":"2021. február. 15. 08:40","title":"CNN: Története legsúlyosabb válságát éli az EU – részben Magyarország miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e5a90ab-c201-4741-b262-31731c360e95","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Eddig ismeretlen rákfajokat fedeztek fel a kutatók az észak-ausztráliai talajvízrendszerben.","shortLead":"Eddig ismeretlen rákfajokat fedeztek fel a kutatók az észak-ausztráliai talajvízrendszerben.","id":"20210216_allatfaj_rakfajok_talajviz_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e5a90ab-c201-4741-b262-31731c360e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d773406-14e6-4b8e-ba81-4aa241f08f84","keywords":null,"link":"/zhvg/20210216_allatfaj_rakfajok_talajviz_ausztralia","timestamp":"2021. február. 16. 18:02","title":"Egyetlen helyen több ismeretlen állatfajt is találtak ausztrál kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]