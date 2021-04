Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig is sok helyen híresztelték, hogy Czeglédy Csaba lehet a DK szombathelyi jelöltje az előválasztáson, most azonban már az első kampányanyagokat is bedobták a postaládákba.","shortLead":"Eddig is sok helyen híresztelték, hogy Czeglédy Csaba lehet a DK szombathelyi jelöltje az előválasztáson, most azonban...","id":"20210407_Czegledy_Csaba_DK_szombathely_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe14f51-95e2-4acb-b2a9-a872ce90ceac","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Czegledy_Csaba_DK_szombathely_elovalasztas","timestamp":"2021. április. 07. 19:43","title":"Czeglédy Csabát indítja a DK a szombathelyi előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9908c6-3ab2-44a7-a9de-01ac7e83cb82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két latte között eladnak egy Teslát is. ","shortLead":"Két latte között eladnak egy Teslát is. ","id":"20210408_Teslat_es_elektromos_Fiatot_is_kinal_mar_a_Tchibo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f9908c6-3ab2-44a7-a9de-01ac7e83cb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896b71df-50b6-428d-9bd3-71c498a7f294","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_Teslat_es_elektromos_Fiatot_is_kinal_mar_a_Tchibo","timestamp":"2021. április. 08. 11:48","title":"Teslát és elektromos Fiatot is kínál már a Tchibo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a csoport 2019 óta fosztogatja a ceglédi és albertirsai vasútállomáson, valamint a ferencvárosi pályaudvaron várakozó tehervagonokat.","shortLead":"A gyanú szerint a csoport 2019 óta fosztogatja a ceglédi és albertirsai vasútállomáson, valamint a ferencvárosi...","id":"20210408_tehervagon_tehervonat_vasutallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3d4413-236e-4993-a5ab-5f3f5ea1adec","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_tehervagon_tehervonat_vasutallomas","timestamp":"2021. április. 08. 08:07","title":"Újabb két embert gyűjtöttek be a tehervonatokat dézsmáló banda tagjai közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ egyik legismertebb fesztiváljának szervezői május 22-én különleges streamkoncerttel jelentkeznek a Glastonbury kultikus helyszíneiről.\r

\r

","shortLead":"A világ egyik legismertebb fesztiváljának szervezői május 22-én különleges streamkoncerttel jelentkeznek a Glastonbury...","id":"20210408_Coldplay_Damon_Albarn_Idles__Magyarorszagrol_is_kovetheto_lesz_a_virtualis_Glastonbury","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a909eae2-4fbe-4e20-aa63-7e52743c301a","keywords":null,"link":"/elet/20210408_Coldplay_Damon_Albarn_Idles__Magyarorszagrol_is_kovetheto_lesz_a_virtualis_Glastonbury","timestamp":"2021. április. 08. 15:05","title":"Coldplay, Damon Albarn, Idles: Magyarországról is követhető lesz a virtuális Glastonbury","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"300 ezer koronavírus-tesztet rendelt a cél érdekében a 2,1 milliós ország.","shortLead":"300 ezer koronavírus-tesztet rendelt a cél érdekében a 2,1 milliós ország.","id":"20210407_szlovenia_iskolak_nyitas_teszteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2901e0-0f1b-45eb-8494-67b8b21be806","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_szlovenia_iskolak_nyitas_teszteles","timestamp":"2021. április. 07. 19:44","title":"Az iskolák újranyitása előtt tesztelik a diákokat Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A főpolgármester bejegyzései jóval kevesebb emberhez érnek el, mint korábban.","shortLead":"A főpolgármester bejegyzései jóval kevesebb emberhez érnek el, mint korábban.","id":"20210409_Karacsony_Gergely_Facebook_eleres_poszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f45f466b-2813-4e99-a310-270087aacd3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_Karacsony_Gergely_Facebook_eleres_poszt","timestamp":"2021. április. 09. 16:53","title":"Karácsony Gergely is panaszkodik a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99500e53-3992-448b-8329-12498c742300","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A svéd csatár Antivirust alakítja majd.","shortLead":"A svéd csatár Antivirust alakítja majd.","id":"20210408_Zlatan_Ibrahimovic_Asterix_Obelix","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99500e53-3992-448b-8329-12498c742300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835e592f-7618-49b5-9e5c-dfd2c599ae50","keywords":null,"link":"/elet/20210408_Zlatan_Ibrahimovic_Asterix_Obelix","timestamp":"2021. április. 08. 16:48","title":"Zlatan Ibrahimovic is szerepel az új Asterix-filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65c5a12-16dc-4c52-af1b-b62edc0159c9","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre többen döntenek úgy, hogy ők maguk termelik meg azt, amit megesznek, a koronavírus-járvány miatti kényszerű otthonlét még inkább meghozta a kedvet a kertészkedéshez. De hogyan lássunk neki a balkonkert kialakításának?","shortLead":"Egyre többen döntenek úgy, hogy ők maguk termelik meg azt, amit megesznek, a koronavírus-járvány miatti kényszerű...","id":"20210407_balkonkerteszet_ultetes_kerteszet_salata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c65c5a12-16dc-4c52-af1b-b62edc0159c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e96f26-5de1-4798-a76e-4bd078fd9dde","keywords":null,"link":"/zhvg/20210407_balkonkerteszet_ultetes_kerteszet_salata","timestamp":"2021. április. 07. 20:00","title":"Muskátli helyett paradicsom: a koronavírus-járvány a kertészkedést is átalakította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]