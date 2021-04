Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester szerint a kormány előbb több ezer magyar fiatal olcsó lakhatásának ügyét dobta sutba, majd megalázta saját kormányának tagjait is, amikor Palkovics Lászlóra bízta a Fudan Egyetem és a Diákváros megvalósításának koordinálását.","shortLead":"A főpolgármester szerint a kormány előbb több ezer magyar fiatal olcsó lakhatásának ügyét dobta sutba, majd megalázta...","id":"20210417_fudan_egyetem_diakvaros_karacsony_gergely_furjes_balazs_palkovics_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde2f9af-d86b-4b14-93f0-c1f996c86968","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210417_fudan_egyetem_diakvaros_karacsony_gergely_furjes_balazs_palkovics_laszlo","timestamp":"2021. április. 17. 12:31","title":"Karácsony: Saját embereit sem kíméli a kormány, hogy lakájtempóban kiszolgálja a kínai gazdasági-politikai érdekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81278746-3def-4aa0-8ef0-6d96709fe316","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött.","shortLead":"Két autó ütközött.","id":"20210418_Baleset_miatt_lezartak_a_ferihegyi_repuloterre_vezeto_gyorsforgalmi_utat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81278746-3def-4aa0-8ef0-6d96709fe316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b423747e-c1cf-46e0-95c2-eafef5248930","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Baleset_miatt_lezartak_a_ferihegyi_repuloterre_vezeto_gyorsforgalmi_utat","timestamp":"2021. április. 18. 12:11","title":"Baleset miatt lezárták a ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfd5d94-8496-464b-a705-839ee622d22d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több útszakasz is beállt a városban a rendőri ellenőrzések miatt","shortLead":"Több útszakasz is beállt a városban a rendőri ellenőrzések miatt","id":"20210416_dunaujvaros_rendori_keszultseg_vasmu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbfd5d94-8496-464b-a705-839ee622d22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6baa25-0ded-46d6-b554-9b7db0ee2c65","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_dunaujvaros_rendori_keszultseg_vasmu","timestamp":"2021. április. 16. 22:01","title":"Telex: Biztonságiak próbáltak bejutni Dunaújvárosba, óriási rendőri készültség van a vasműnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f8909e-b4a0-46a3-b13c-9e65f98f32e0","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egyre több jel utal arra, hogy az eddig elsősorban számítógépekben és telefonokban utazó Apple belátható időn belül megjelenik a járművek piacán is. Egyelőre csak annyi tűnik biztosnak, hogy az Apple Car önvezető lesz, s hogy rengeteg újdonsággal lepi meg az autósokat.","shortLead":"Egyre több jel utal arra, hogy az eddig elsősorban számítógépekben és telefonokban utazó Apple belátható időn belül...","id":"202115__apple_car__onvezetok_es_vetelytarsak__virtualis_vilag__zorog_aharaszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5f8909e-b4a0-46a3-b13c-9e65f98f32e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ccce79-a8e0-4fbe-87f5-6a3f4fbfa7b6","keywords":null,"link":"/360/202115__apple_car__onvezetok_es_vetelytarsak__virtualis_vilag__zorog_aharaszt","timestamp":"2021. április. 18. 08:15","title":"Jön az Apple, és felforgatja az autóipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e05e32e-6c6c-407d-a42d-a0d35bc1d107","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 30 esztendős olasz sportkocsi eddig kevesebb, mint 8 ezer kilométert hagyott maga mögött.","shortLead":"A több mint 30 esztendős olasz sportkocsi eddig kevesebb, mint 8 ezer kilométert hagyott maga mögött.","id":"20210417_tekintetmagnes_elado_egy_alig_hasznalt_alfa_romeo_sz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e05e32e-6c6c-407d-a42d-a0d35bc1d107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d032ef-5206-46ea-b53e-0eabfa26efb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210417_tekintetmagnes_elado_egy_alig_hasznalt_alfa_romeo_sz","timestamp":"2021. április. 17. 06:41","title":"Tekintetmágnes: eladó egy alig használt Alfa Romeo SZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az oktatási intézmények újranyitásához igazodik a közlekedés.","shortLead":"Az oktatási intézmények újranyitásához igazodik a közlekedés.","id":"20210418_Hetfotol_uj_menetrend_lesz_a_BKKnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d99ecb-66df-4424-8dff-b4b8cc5d6210","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Hetfotol_uj_menetrend_lesz_a_BKKnal","timestamp":"2021. április. 18. 11:25","title":"Hétfőtől új menetrend lesz a BKK-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b09b63-faeb-4dd2-86cb-cc757e44cbef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lámpa tilosat mutat, amikor ezek a balesetek történnek.","shortLead":"A lámpa tilosat mutat, amikor ezek a balesetek történnek.","id":"20210418_Szorgalmasan_szedi_aldozatai_Nagyvarad_teri_ideiglenes_buszfordulo__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36b09b63-faeb-4dd2-86cb-cc757e44cbef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785f8c91-d693-4417-a232-b1a0b627c2c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Szorgalmasan_szedi_aldozatai_Nagyvarad_teri_ideiglenes_buszfordulo__video","timestamp":"2021. április. 18. 09:07","title":"Szorgalmasan szedi áldozatait a Nagyvárad téri ideiglenes buszforduló – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter videót posztolt a szalagátvágásról. ","shortLead":"Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter videót posztolt a szalagátvágásról. ","id":"20210417_Kasler_Miklos_szemelyesen_adta_at_a_Szent_Ferenc_Korhaz_posztCovid_reszleget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92fac67c-794d-4858-aa80-4da9cb47559f","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_Kasler_Miklos_szemelyesen_adta_at_a_Szent_Ferenc_Korhaz_posztCovid_reszleget","timestamp":"2021. április. 17. 15:12","title":"Kásler Miklós személyesen adta át a Szent Ferenc Kórház poszt-Covid részlegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]