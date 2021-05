Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0a715c04-f5ec-4291-acbe-8199ece0c910","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Félmillió forint magasságában érthető módon igen sokat várunk el egy okostelefontól. Megnéztük, hogy konkrétan mit nyújt a pénzünkért a piac legújabb csúcsmobilja, a Xiaomi Mi 11 Ultra, melyet a kicsit korábban érkezett koreai riválisával, a Samsung Galaxy S 21 Ultrával vetettük össze.","shortLead":"Félmillió forint magasságában érthető módon igen sokat várunk el egy okostelefontól. Megnéztük, hogy konkrétan mit...","id":"20210512_xiaomi_mi_11_ultra_es_samsung_s21_ultra_osszehasonlitas_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a715c04-f5ec-4291-acbe-8199ece0c910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34883a5-4b15-475d-98aa-de83686b6e2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_xiaomi_mi_11_ultra_es_samsung_s21_ultra_osszehasonlitas_teszt","timestamp":"2021. május. 12. 08:03","title":"Összeengedtünk a Xiaomi és a Samsung legjobb telefonjait: teszten a Mi 11 Ultra és az S21 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4f4e17-bbf7-41d0-ae9c-7c9cd0c290e8","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Hetedszer halasztják el a szociális temetés bevezetését.","shortLead":"Hetedszer halasztják el a szociális temetés bevezetését.","id":"20210511_allampapir_onkormanyzatok_szocialis_temetes_koltsegvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed4f4e17-bbf7-41d0-ae9c-7c9cd0c290e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4690168-b022-43f0-9994-6dba6802eb80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_allampapir_onkormanyzatok_szocialis_temetes_koltsegvetes","timestamp":"2021. május. 11. 18:56","title":"Állampapírt vehetnek az önkormányzatok, tovább halasztják a szociális temetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49dd4d4-ae36-43af-8534-6a659652c8be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kedden dönt az UEFA a BL-döntő helyszínéről, ha a brit korlátozások miatt elveszik Isztambultól a rendezés jogát, akkor London lehet a befutó érte. ","shortLead":"Kedden dönt az UEFA a BL-döntő helyszínéről, ha a brit korlátozások miatt elveszik Isztambultól a rendezés jogát, akkor...","id":"20210510_BL_UEFA_brit_kormany_egyeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f49dd4d4-ae36-43af-8534-6a659652c8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f218da05-f055-4a6a-8dac-e4d61b0422fd","keywords":null,"link":"/sport/20210510_BL_UEFA_brit_kormany_egyeztetes","timestamp":"2021. május. 10. 13:11","title":"Ismét elbukhatja a Bajnokok Ligája döntőjét Isztambul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d314e9-703c-4c33-8da2-7b97becd6c43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A problémát hetekkel ezelőtt jelezte a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége az állam felé, ám egyelőre nem javították a problémás részt. ","shortLead":"A problémát hetekkel ezelőtt jelezte a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége az állam felé, ám egyelőre nem...","id":"20210510_EESZT_gyengenlatok_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45d314e9-703c-4c33-8da2-7b97becd6c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8dbe690-507e-4ab4-97d5-ba382d7740b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_EESZT_gyengenlatok_hiba","timestamp":"2021. május. 10. 13:45","title":"Hibás a Covid-oltás regisztrációs felületének gyengénlátó verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7fc0cff-2c23-45c7-94c3-1234f11eedfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebookon reagált a Népszava állításaira. ","shortLead":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebookon reagált a Népszava állításaira. ","id":"20210511_europai_bizottsag_orban_viktor_gulyas_gergely_helyreallitasi_terv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7fc0cff-2c23-45c7-94c3-1234f11eedfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3a0e99-1f55-4070-851b-9dc83b073c75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_europai_bizottsag_orban_viktor_gulyas_gergely_helyreallitasi_terv","timestamp":"2021. május. 11. 14:37","title":"Gulyás Gergely: Ma nyújtja be a kormány az Európai Bizottságnak a helyreállítási alap tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e0cdce-23f4-40af-a524-ec70d9f7ca74","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem tudnak olyan tényezőről, amelyek arra utalhatnak, hogy a gyógyszerek és a védőoltások ne lennének hatékonyak.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem tudnak olyan tényezőről, amelyek arra utalhatnak, hogy a gyógyszerek és...","id":"20210510_who_india_koronavirus_mutacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44e0cdce-23f4-40af-a524-ec70d9f7ca74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cb2b3a-2e11-422e-aed2-5a191d622e5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_who_india_koronavirus_mutacio","timestamp":"2021. május. 10. 20:57","title":"A WHO az indiai variánsról: Egyelőre azt tudjuk, hogy a védőoltások működnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a26cf63-e2a8-4864-871e-307c6564700f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfit nyolc nő meggyilkolásáért és megerőszakolásáért ítélték életfogytiglanra.","shortLead":"A férfit nyolc nő meggyilkolásáért és megerőszakolásáért ítélték életfogytiglanra.","id":"20210510_michel_fourniret_sorozatgyilkos_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a26cf63-e2a8-4864-871e-307c6564700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e251968-3576-48b7-92ab-e0d5080cb1bc","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_michel_fourniret_sorozatgyilkos_meghalt","timestamp":"2021. május. 10. 17:56","title":"79 évesen meghalt Michel Fourniret, a leghíresebb francia sorozatgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ce891b-88d0-480c-9694-9aa10f829a58","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Zenész, próféta, Jamaica máig legerősebb brandje, a reggae nagykövete. Épp 40 éve, 1981. május 11-én halt meg leukémiában a legbékésebb lázadó, a popzene egyik legnagyszerűbb szerző-előadója.","shortLead":"Zenész, próféta, Jamaica máig legerősebb brandje, a reggae nagykövete. Épp 40 éve, 1981. május 11-én halt meg...","id":"20210511_Egy_vegletesen_ketteszakitott_orszagot_bekitett_ossze__40_eve_halt_meg_Bob_Marley","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2ce891b-88d0-480c-9694-9aa10f829a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e53546-2084-4063-a014-aef35b976fe4","keywords":null,"link":"/kultura/20210511_Egy_vegletesen_ketteszakitott_orszagot_bekitett_ossze__40_eve_halt_meg_Bob_Marley","timestamp":"2021. május. 11. 11:58","title":"Egy kettészakított országot is összebékített a zenéjével – 40 éve halt meg Bob Marley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]