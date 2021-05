Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május-júniusban 3,5 millió, a második félévben 4,7 millió adag oltást szállít a cég.","shortLead":"Május-júniusban 3,5 millió, a második félévben 4,7 millió adag oltást szállít a cég.","id":"20210514_koronavirus_pfizer_vakcina_szallitasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d493b79-1516-4c8c-b997-f749dbd988fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_koronavirus_pfizer_vakcina_szallitasok","timestamp":"2021. május. 14. 19:40","title":"Idén még bő nyolcmillió adag Pfizer-vakcina érkezik Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég menedzsmentje rögtön a parkolóban tartott ülés után közölte, hogy szerintük nem volt határozatképes a közgyűlés.","shortLead":"A cég menedzsmentje rögtön a parkolóban tartott ülés után közölte, hogy szerintük nem volt határozatképes a közgyűlés.","id":"20210513_A_birosag_szerint_nem_volt_ervenyes_a_Dunaferr_majus_6ai_kozgyulese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74470136-49b0-4cc3-9248-616b1d07ff86","keywords":null,"link":"/kkv/20210513_A_birosag_szerint_nem_volt_ervenyes_a_Dunaferr_majus_6ai_kozgyulese","timestamp":"2021. május. 13. 21:11","title":"A bíróság szerint nem volt érvényes a Dunaferr május 6-ai közgyűlése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója megérti, hogy a gazdagabb országok miért akarják minél előbb beoltani a fialókat is, de arra kérte őket, hogy gondolják át a helyzetet.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója megérti, hogy a gazdagabb országok miért akarják minél előbb beoltani...","id":"20210514_who_oltas_gyerekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a78e60d8-7b0c-47f4-8e55-5b0ecb3974c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_who_oltas_gyerekek","timestamp":"2021. május. 14. 19:03","title":"A WHO szerint nem a gyerekeknek kellene oltást adni, hanem a szegényebb országoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ad554e-13e8-4780-b380-6dcc673c0e7e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Magyarország legrészletesebb légszennyezettségi térképét szeretnék létrehozni, a lakosok bevonásával. ","shortLead":"Magyarország legrészletesebb légszennyezettségi térképét szeretnék létrehozni, a lakosok bevonásával. ","id":"20210514_Kozossegi_legszennyezesmeresre_buzdit_a_Levego_Munkacsoport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49ad554e-13e8-4780-b380-6dcc673c0e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42085c81-25ec-421b-9435-61e615e6af53","keywords":null,"link":"/zhvg/20210514_Kozossegi_legszennyezesmeresre_buzdit_a_Levego_Munkacsoport","timestamp":"2021. május. 14. 15:05","title":"Közösségi légszennyezésmérésre buzdít a Levegő Munkacsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben az anya és a két gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett.","shortLead":"A balesetben az anya és a két gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett.","id":"20210513_iskola_zebra_rad_teherauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df651b9-3148-4032-b0f4-1948ec2d0c6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_iskola_zebra_rad_teherauto","timestamp":"2021. május. 13. 13:02","title":"Iskola előtti zebrán sodort el egy teherautó egy anyát és gyermekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15731bc8-afe8-4c40-a586-895fa286ec82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő héten viszont 50 ezer adag Janssen-vakcina érkezik a háziorvosokhoz. ","shortLead":"A jövő héten viszont 50 ezer adag Janssen-vakcina érkezik a háziorvosokhoz. ","id":"20210514_Muller_Cecilia_jarvany_harmadik_hullam_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15731bc8-afe8-4c40-a586-895fa286ec82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed0e2d5-ba0f-4167-8547-082a2ac12f20","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Muller_Cecilia_jarvany_harmadik_hullam_operativ_torzs","timestamp":"2021. május. 14. 12:35","title":"Operatív törzs: Hamarosan elfogy a Szputnyik V vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6758091f-b5c5-4f2c-8bc0-3102d387b944","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pihe még a szalagot is elszakította a csőrével.\r

","shortLead":"Pihe még a szalagot is elszakította a csőrével.\r

","id":"20210513_Egy_kakas_adta_at_a_gyori_allatkert_legujabb_fejleszteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6758091f-b5c5-4f2c-8bc0-3102d387b944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e89bfbd-94bc-4914-b73b-8a1d65f72660","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Egy_kakas_adta_at_a_gyori_allatkert_legujabb_fejleszteset","timestamp":"2021. május. 13. 21:28","title":"Egy kakas adta át a győri állatkert legújabb fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be8bd4ca-9f20-4a15-af16-cf1286a7623e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nagy mennyiségben bontották az autókat illegálisan.","shortLead":"Nagy mennyiségben bontották az autókat illegálisan.","id":"20210514_Huszonot_roncsautot_foglalt_le_a_NAV_egy_kertben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be8bd4ca-9f20-4a15-af16-cf1286a7623e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc3bd60-c57c-4608-a020-c0244127815a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_Huszonot_roncsautot_foglalt_le_a_NAV_egy_kertben","timestamp":"2021. május. 14. 07:28","title":"Huszonöt roncsautót foglalt le a NAV egy kertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]