[{"available":true,"c_guid":"2051ad28-e5da-45c4-9e10-46ac7792e4f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Volt idő, amikor az Apple egészséges életre vonatkozó tervei más irányt vettek, és sokkal komolyabb lehetőségeket is vizsgáltak. Az ötletelés megakadhatott, de közel sem biztos, hogy a technológiai óriás letett nagyívű terveiről.","shortLead":"Volt idő, amikor az Apple egészséges életre vonatkozó tervei más irányt vettek, és sokkal komolyabb lehetőségeket is...","id":"20210620_apple_watch_egeszsegugy_klinika_orvoslas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2051ad28-e5da-45c4-9e10-46ac7792e4f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cbd29f-fa18-4dfc-8d23-2ddca7972cb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_apple_watch_egeszsegugy_klinika_orvoslas","timestamp":"2021. június. 20. 08:03","title":"Wall Street Journal: Saját kórház megnyitásán gondolkodhat az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"501262fd-d8b2-45a6-afa4-8e6ff877c99d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Pekingben 15,6 millió ember már megkapta az összes szükséges adag vakcinát a védettséghez.","shortLead":"Csak Pekingben 15,6 millió ember már megkapta az összes szükséges adag vakcinát a védettséghez.","id":"20210620_Kina_tul_van_az_egymilliard_oltason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=501262fd-d8b2-45a6-afa4-8e6ff877c99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528d77d3-6fdf-4649-9999-5149ce33f953","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Kina_tul_van_az_egymilliard_oltason","timestamp":"2021. június. 20. 15:05","title":"Kína túl van az egymilliárd oltáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy családhoz tört be az ötfős banda, a szülőket és a gyerekeket megkötözték, majd az egyik gyermek ujját szurkálta késsel az egyik rabló.","shortLead":"Egy családhoz tört be az ötfős banda, a szülőket és a gyerekeket megkötözték, majd az egyik gyermek ujját szurkálta...","id":"20210621_tata_betores_rablas_kinzas_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f2bf43-59f4-4cc6-b1fc-b7d0918ebeba","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_tata_betores_rablas_kinzas_itelet","timestamp":"2021. június. 21. 15:49","title":"Szülei szeme láttára kínozta a gyereket a rabló Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf6e160-af67-4a61-859d-5c68c8f762e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a német terepjáróval bárhol azonnal az érdeklődés középpontjába lehet kerülni.","shortLead":"Ezzel a német terepjáróval bárhol azonnal az érdeklődés középpontjába lehet kerülni.","id":"20210621_szupersarga_850_loeros_mercedes_gosztaly_erkezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bf6e160-af67-4a61-859d-5c68c8f762e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5643a0-bdc5-43bb-a97b-5cdf57951423","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_szupersarga_850_loeros_mercedes_gosztaly_erkezett","timestamp":"2021. június. 21. 07:59","title":"Szupersárga 850 lóerős Mercedes G-osztály érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy férfit, akit medve sebesített meg vasárnap a székelyföldi Kápolnásfalu határában - közölte közösségi oldalán Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke.","shortLead":"Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy férfit, akit medve sebesített meg vasárnap a székelyföldi Kápolnásfalu...","id":"20210620_Sulyos_medvetamadas_Szekelyfoldon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4640ff54-eb38-4e33-98fc-743868fc9a7e","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Sulyos_medvetamadas_Szekelyfoldon","timestamp":"2021. június. 20. 21:36","title":"Súlyos medvetámadás Székelyföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09aa557-89ba-4fe4-95a3-da8488ed5ae5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon-főnök és öccse július 20-án kelnek útra, de sokan inkább annak örülnének, ha vissza sem jönnének.","shortLead":"Az Amazon-főnök és öccse július 20-án kelnek útra, de sokan inkább annak örülnének, ha vissza sem jönnének.","id":"20210621_jeff_bezos_peticio_urutazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c09aa557-89ba-4fe4-95a3-da8488ed5ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c4c192-b84e-435e-bf19-37fdc9bcd8f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_jeff_bezos_peticio_urutazas","timestamp":"2021. június. 21. 14:07","title":"Már több mint 60 ezren kérik, hogy Jeff Bezos ne térjen vissza az űrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d228da1c-c154-4662-8e47-d124e77063ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Koncesszióba szervezi ki a kormány az autópályákat; megszavazták a homofóbtörvényt, amely sokak szerint a gazdaságra is rossz hatással lehet; váratlanul arra kezdett el mindenki figyelni az Eb-n, hogy hova rakják a focisták az üdítőket és söröket a sajtótájékoztatón. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Koncesszióba szervezi ki a kormány az autópályákat; megszavazták a homofóbtörvényt, amely sokak szerint a gazdaságra is...","id":"20210620_Es_akkor_autopalya_lmbt_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d228da1c-c154-4662-8e47-d124e77063ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418f9d75-3570-4c94-92b5-7ff14bb74abe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210620_Es_akkor_autopalya_lmbt_foci","timestamp":"2021. június. 20. 07:00","title":"És akkor bárki viheti az autópályákat, csak ne beszéljen a melegekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77573114-19f3-42d7-8748-724dfa0ff5c4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Föld folyóinak többsége évente legalább egy napra kiszárad – derül ki az első olyan tanulmányból, melynek készítői empirikus alapokon mérték fel a nem álladó folyók és patakok eloszlását a Földön.","shortLead":"A Föld folyóinak többsége évente legalább egy napra kiszárad – derül ki az első olyan tanulmányból, melynek készítői...","id":"20210621_idoszakos_folyok_kiszaradasa_evente_legalabb_egy_nap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77573114-19f3-42d7-8748-724dfa0ff5c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32aa3617-a387-475b-85e6-9ef083a6ef80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_idoszakos_folyok_kiszaradasa_evente_legalabb_egy_nap","timestamp":"2021. június. 21. 10:03","title":"Átvizsgáltak 64 000 000 kilométernyi folyót – megvannak az eredmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]