[{"available":true,"c_guid":"f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Terjeszkedik az Euronet.","shortLead":"Terjeszkedik az Euronet.","id":"20210622_euronet_bankautomata_atm_kistelepulesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233ee60f-ac55-41c4-9a99-1386a8504d23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_euronet_bankautomata_atm_kistelepulesek","timestamp":"2021. június. 22. 17:44","title":"Bank nélküli kistelepülésekre telepíthetnek ATM-ket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b994bf-ef2b-47a2-8320-1297afdc3af3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 63 éves színész kölcsönzi a hangját a Baby Boss című animáció címszereplőjének, a fim bemutatójára elég látványos, bár kevéssé gyerekbarát akciót eszeltek ki.\r

","shortLead":"A 63 éves színész kölcsönzi a hangját a Baby Boss című animáció címszereplőjének, a fim bemutatójára elég látványos...","id":"20210623_Az_egesz_Baldwincsalad_oltonyben_jelent_meg_egy_premieren_meg_a_feleves_Lucia_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58b994bf-ef2b-47a2-8320-1297afdc3af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e0d5fc-03b6-422f-80f4-eaeb677be95f","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Az_egesz_Baldwincsalad_oltonyben_jelent_meg_egy_premieren_meg_a_feleves_Lucia_is","timestamp":"2021. június. 23. 16:41","title":"Az egész Baldwin család öltönyben jelent meg egy premieren, még a 6 hónapos Lucia is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c83557f-ddc2-41ba-83a7-273ee791dc1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színház vezetésére rekordsokan, tizenöten pályáztak.","shortLead":"A színház vezetésére rekordsokan, tizenöten pályáztak.","id":"20210622_Meglepo_okbol_vonta_vissza_az_egyik_jelentkezo_a_Pinceszinhaz_igazgatoi_palyazatat_pozsgai_zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c83557f-ddc2-41ba-83a7-273ee791dc1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081f8b03-f7b2-43f4-937f-550c14971e79","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Meglepo_okbol_vonta_vissza_az_egyik_jelentkezo_a_Pinceszinhaz_igazgatoi_palyazatat_pozsgai_zsolt","timestamp":"2021. június. 22. 13:26","title":"Meglepő okból vonta vissza az egyik jelentkező a Pinceszínház igazgatására beadott pályázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19692791-afc0-43df-85b2-08c68764048e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négy év telt el a második generációs Duster bemutatása óta, ideje volt némiképpen frissíteni a modellen.","shortLead":"Négy év telt el a második generációs Duster bemutatása óta, ideje volt némiképpen frissíteni a modellen.","id":"20210622_Megerkezett_a_frissitett_Dacia_Duster","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19692791-afc0-43df-85b2-08c68764048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a29c2e-5831-4c1a-9ba9-1529d42f84e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_Megerkezett_a_frissitett_Dacia_Duster","timestamp":"2021. június. 22. 14:59","title":"Megérkezett a frissített Dacia Duster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrhajósoknak nincs lehetőségük mosni, ezért egy ruhát többször is felvesznek. Ezt a problémát orvosolná a Tide...","id":"20210622_tide_mososzer_urhajosok_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80519706-8986-41d0-85da-8b27a3eae1b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_tide_mososzer_urhajosok_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2021. június. 22. 18:15","title":"Űrhajósoknak csinál mosószert a Tide, a Nemzetközi Űrállomáson fogják tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fddf926-923e-41e7-84d4-aaf0e9316970","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210623_Marabu_Feknyuz_Allj_elobb_egy_Karacsonyvideo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fddf926-923e-41e7-84d4-aaf0e9316970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e69bc5f-dac4-41a9-814e-49080afe4a35","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Marabu_Feknyuz_Allj_elobb_egy_Karacsonyvideo","timestamp":"2021. június. 23. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Állj, előbb egy Karácsony-videó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f325f7d-fbd4-44ef-b014-8837b7b1ae5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási frissítésnek számít a küszöbön álló Windows 11, azonban valaki egyfajta őskori kövületre bukkant az elegáns, új felületen.","shortLead":"Óriási frissítésnek számít a küszöbön álló Windows 11, azonban valaki egyfajta őskori kövületre bukkant az elegáns, új...","id":"20210623_windows_11_31_parbeszedpanel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f325f7d-fbd4-44ef-b014-8837b7b1ae5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bbd0972-8cc5-4cd6-b2ad-4e7d2cddfdf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_windows_11_31_parbeszedpanel","timestamp":"2021. június. 23. 12:03","title":"Fura őskövületre bukkantak a Windows 11-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor nem számít úttörőnek, amikor az új törvényben egyenlőségjelet tesz a melegek és a pedofília közé – állapítja meg a legnépszerűbb brit politikai napilap kommentárja. ","shortLead":"Orbán Viktor nem számít úttörőnek, amikor az új törvényben egyenlőségjelet tesz a melegek és a pedofília közé –...","id":"20210623_Guardian_mar_a_magyar_osztalytermekben_folyik_a_harc_az_LMBTQideologia_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4724a133-c408-408e-8e5a-b79d00cc189f","keywords":null,"link":"/360/20210623_Guardian_mar_a_magyar_osztalytermekben_folyik_a_harc_az_LMBTQideologia_ellen","timestamp":"2021. június. 23. 07:21","title":"Guardian: Már a magyar osztálytermekben folyik a harc az „LMBTQ-ideológia\" ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]