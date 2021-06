Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2bebc18b-2bed-45b0-83f2-35c151a8d62f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A külügyminiszter minden jel szerint elindult a fitnesz-influenszerkedés irányába.","shortLead":"A külügyminiszter minden jel szerint elindult a fitnesz-influenszerkedés irányába.","id":"20210622_Szijjarto_Peter_nem_terdel_o_plankel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bebc18b-2bed-45b0-83f2-35c151a8d62f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8b773d-4bf8-4a30-ba20-f2ba68bf3027","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Szijjarto_Peter_nem_terdel_o_plankel","timestamp":"2021. június. 22. 09:16","title":"Szijjártó Péter nem térdel, ő plankel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f619ab44-74ba-423c-9231-960ada5b35e3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lelkes, technikás játékkal győzték le a skót válogatottat a csoportkörök utolsó fordulójában, a horvátok megérdemelten lesznek ott az Eb nyolcaddöntőjében. ","shortLead":"Lelkes, technikás játékkal győzték le a skót válogatottat a csoportkörök utolsó fordulójában, a horvátok megérdemelten...","id":"20210622_Horvatorszag_Eb_nyolcaddonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f619ab44-74ba-423c-9231-960ada5b35e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e30c551-f1dd-4308-868c-b18434df5a74","keywords":null,"link":"/sport/20210622_Horvatorszag_Eb_nyolcaddonto","timestamp":"2021. június. 22. 22:56","title":"Továbbjutott Horvátország az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b939ec98-d814-4f46-b520-1583c5159e51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TrendForce piackutató cég szerint az Apple egyelőre nem fogja megduplázni az iPhone-ok tárhelyméretét.","shortLead":"A TrendForce piackutató cég szerint az Apple egyelőre nem fogja megduplázni az iPhone-ok tárhelyméretét.","id":"20210623_apple_iphone_13_tarhely_merete_memoria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b939ec98-d814-4f46-b520-1583c5159e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87eae3f0-22a2-45b3-850e-13fa0df43754","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_apple_iphone_13_tarhely_merete_memoria","timestamp":"2021. június. 23. 16:18","title":"Álom maradhat az 1 TB tárhely az iPhone 13 leendő tulajdonosainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5865a1-7122-4458-a075-0e3c3afcaa07","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A termesztők azt remélik, hogy a száraz meleg időjárás jó gyümölcsminőséget eredményez.","shortLead":"A termesztők azt remélik, hogy a száraz meleg időjárás jó gyümölcsminőséget eredményez.","id":"20210624_meggy_meggytermes_termes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d5865a1-7122-4458-a075-0e3c3afcaa07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbed117-d1c6-4f78-a671-a05cfe324448","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_meggy_meggytermes_termes","timestamp":"2021. június. 24. 05:24","title":"Közepes mennyiségű lehet az idei meggytermés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c39bc3-c313-4692-b4e8-679b75e9a430","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A háromrészes sorozat egyelőre a Disney+ felületén lesz elérhető, november végétől. A The Beatles: Get Back címet viselő dokumentumfilm(folyam) elkészítése három évig tartott: a rendező, Peter Jackson elképesztő mennyiségű anyagból válogatott.","shortLead":"A háromrészes sorozat egyelőre a Disney+ felületén lesz elérhető, november végétől. A The Beatles: Get Back címet...","id":"20210622_Hatoras_dokumentumfilm_Beatles_Peter_Jackson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48c39bc3-c313-4692-b4e8-679b75e9a430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c0d0cf-33fe-4771-9ed4-8d8a5f06f8ff","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Hatoras_dokumentumfilm_Beatles_Peter_Jackson","timestamp":"2021. június. 22. 12:45","title":"Hatórás dokumentumfilmet készített a Beatlesről A Gyűrűk Ura rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e223b841-3218-47e1-a753-e2e19afe115e","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"A Hang nélkül című, hatalmas sikerű horror második része a járvány utáni első igazán nagy dobás a mozikban, de ennyire nagyra talán még a készítők sem számítottak: a legtöbb országban még be se mutatták, de már most begyűjtötte az elkészítése árának háromszorosát. És érthető is, hogy miért.","shortLead":"A Hang nélkül című, hatalmas sikerű horror második része a járvány utáni első igazán nagy dobás a mozikban, de ennyire...","id":"20210622_hang_nelkul_2_kritika_horror_mozi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e223b841-3218-47e1-a753-e2e19afe115e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3568f32b-847d-4ce5-8ece-09f07329bb9c","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_hang_nelkul_2_kritika_horror_mozi","timestamp":"2021. június. 22. 20:00","title":"Elképesztően profi rettegésügyi mesterkurzus az év legnagyobb filmsikere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kínával szomszédos kommunista állam állítását számos szakértő kétségbe vonja.","shortLead":"A Kínával szomszédos kommunista állam állítását számos szakértő kétségbe vonja.","id":"20210622_eszak_korea_koronavirus_jarvany_who","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca08457a-0763-4260-9e5a-7e2211ad7c1f","keywords":null,"link":"/vilag/20210622_eszak_korea_koronavirus_jarvany_who","timestamp":"2021. június. 22. 14:32","title":"Észak-Korea egy csoda: állítólag még mindig nem találtak koronavírus-fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9edb41-8c31-4880-a8ce-de8786c05a31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tíz fertőzött tizenötnek adja tovább a vírust Izraelben, ahol megjelent a delta variáns is. Az orvosi kezelésre szoruló fertőzöttek 20 százaléka kapott védőoltást korábban. ","shortLead":"Tíz fertőzött tizenötnek adja tovább a vírust Izraelben, ahol megjelent a delta variáns is. Az orvosi kezelésre szoruló...","id":"20210623_izrael_koronavirus_delta_varians","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b9edb41-8c31-4880-a8ce-de8786c05a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993775d9-d7c4-411b-a7dd-2976a4d2b070","keywords":null,"link":"/vilag/20210623_izrael_koronavirus_delta_varians","timestamp":"2021. június. 23. 15:50","title":"Elérte az ötödik járványhullám Izraelt, az oltás ellenére is sokaknak kell orvosi segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]