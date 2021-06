Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"76e667cb-bc77-4523-9a2f-d1341bd188c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov olyan nyugati oktatásról beszélt, ahol azt tanítják, Jézus biszexuális volt. Gyorsan kiderült, mire alapozza ismereteit.","shortLead":"Szergej Lavrov olyan nyugati oktatásról beszélt, ahol azt tanítják, Jézus biszexuális volt. Gyorsan kiderült, mire...","id":"20210628_lavrov_homofobtorveny_jezus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76e667cb-bc77-4523-9a2f-d1341bd188c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f70a9cb-c3b3-44c9-aab0-8a392f6ed452","keywords":null,"link":"/vilag/20210628_lavrov_homofobtorveny_jezus","timestamp":"2021. június. 28. 18:43","title":"Az orosz külügyminiszter egy TikTok-videóra hivatkozva védte meg a magyar homofóbtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2afc09-944d-4ed5-a89a-f85227ff4ede","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Legalább 11 vádemelés történt az alapján, amit a müncheni ügyészségtől megtudott a 444.hu.","shortLead":"Legalább 11 vádemelés történt az alapján, amit a müncheni ügyészségtől megtudott a 444.hu.","id":"20210629_muncheni_nemetmagyar_meccs_szurkolok_vademelesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db2afc09-944d-4ed5-a89a-f85227ff4ede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c7f7ea-2989-44ed-bd73-c69cdfe7ba2b","keywords":null,"link":"/sport/20210629_muncheni_nemetmagyar_meccs_szurkolok_vademelesek","timestamp":"2021. június. 29. 17:45","title":"Náci karlendítésért és rendőrök dobálása miatt is kerültek bajba magyar szurkolók Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ef484e-b483-4219-93b6-93b0c485c984","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A stadionokban, a szurkolói zónákban és kocsmákban is sokan jártak azok közül, akiket néhány nappal a skót válogatott meccsei után koronavírus-fertőzöttként diagnosztizáltak.","shortLead":"A stadionokban, a szurkolói zónákban és kocsmákban is sokan jártak azok közül, akiket néhány nappal a skót válogatott...","id":"20210630_skot_koronavirus_Eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78ef484e-b483-4219-93b6-93b0c485c984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948c2998-5ab8-41f2-a21e-e92257df6d49","keywords":null,"link":"/sport/20210630_skot_koronavirus_Eb","timestamp":"2021. június. 30. 16:16","title":"Egy kutatás szerint közel kétezer skót koronavírus-fertőzés köthető az Eb-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"013713cb-7b62-4bbd-a074-a43cb5dc60b1","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Súlyos belpolitikai válságot okoz Észak-Macedóniában, hogy EU-csatlakozási tárgyalásai megkezdéséhez Bulgária csak teljesíthetetlen feltételek elfogadása esetén hajlandó hozzájárulni. A zavart a magyar diplomácia is fokozza.","shortLead":"Súlyos belpolitikai válságot okoz Észak-Macedóniában, hogy EU-csatlakozási tárgyalásai megkezdéséhez Bulgária csak...","id":"202125__eszakmakedonia_es_azeu__elarulva__zavaros_hatter__regi_csipesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=013713cb-7b62-4bbd-a074-a43cb5dc60b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ba3b07-6779-4708-90e0-75de9e70b985","keywords":null,"link":"/360/202125__eszakmakedonia_es_azeu__elarulva__zavaros_hatter__regi_csipesek","timestamp":"2021. június. 29. 17:00","title":"Észak-Macedóniában Bulgária és Magyarország is kavar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha elölről kezdhetné a karrierjét, már nem Quentin Tarantino néven rendezne. ","shortLead":"Ha elölről kezdhetné a karrierjét, már nem Quentin Tarantino néven rendezne. ","id":"20210628_Tarantino_elarulta_az_igazi_nevet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75de76de-20a9-4420-8b2e-51c1ebac1e82","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Tarantino_elarulta_az_igazi_nevet","timestamp":"2021. június. 28. 16:57","title":"Tarantino elárulta az igazi nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a119dde-abc7-4c75-8b3a-b71e4eb3e885","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft vadonatúj Windows operációs rendszerének egyik érdekessége, hogy androidos alkalmazásokat is lehet majd futtatni. Kár, hogy ez nem egészen úgy van, mint ahogyan azt elsőre gondolnánk.\r

","shortLead":"A Microsoft vadonatúj Windows operációs rendszerének egyik érdekessége, hogy androidos alkalmazásokat is lehet majd...","id":"20210629_windows_11_androidos_alkalmazasok_amazon_app_store","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a119dde-abc7-4c75-8b3a-b71e4eb3e885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a95452-125a-4523-83f5-6bd51c915850","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_windows_11_androidos_alkalmazasok_amazon_app_store","timestamp":"2021. június. 29. 10:03","title":"Tényleg futnak az androidos appok a Windows 11-en, azonban van itt egy \"de\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány 141 millió eurót különített el erre a célra.","shortLead":"A kormány 141 millió eurót különített el erre a célra.","id":"20210628_gorogorszag_oltas_penz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbb909a-6f13-4e30-8f96-aecd841e141c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_gorogorszag_oltas_penz","timestamp":"2021. június. 28. 21:50","title":"150 eurót adnak azoknak a görög fiataloknak, akik beoltatják magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3436a859-863a-4ece-b3ce-295348c8b0ba","c_author":"Seres László","category":"360","description":"A cég nem transzparens és nem elszámoltatható, önkényes módon tilt le embereket és tartalmakat. Ettől még azonban nem állami vagy uniós feladat a megregulázása - véli szerzőnk.","shortLead":"A cég nem transzparens és nem elszámoltatható, önkényes módon tilt le embereket és tartalmakat. Ettől még azonban nem...","id":"20210628_Seres_A_Facebook_tragediaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3436a859-863a-4ece-b3ce-295348c8b0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51ec7ea-0924-4a92-84b1-4ccd29f2c0c4","keywords":null,"link":"/360/20210628_Seres_A_Facebook_tragediaja","timestamp":"2021. június. 29. 12:00","title":"Seres: A Facebook tragédiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]