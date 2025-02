Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cb376d7c-60e6-4ee9-9cb1-ca34b87a8317","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hosszabb távú cél az, hogy felkerüljenek az UNESCO kulturális világörökség listájára. ","shortLead":"A hosszabb távú cél az, hogy felkerüljenek az UNESCO kulturális világörökség listájára. ","id":"20250130_cseh-sor-szellemi-orokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb376d7c-60e6-4ee9-9cb1-ca34b87a8317.jpg","index":0,"item":"835ae93a-3927-4111-9dd8-6a6d019af736","keywords":null,"link":"/elet/20250130_cseh-sor-szellemi-orokseg","timestamp":"2025. január. 30. 18:32","title":"A fejenként évente 140 liter sört ivó csehek felvették a szellemi örökség listájára a sörkultúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bf35fa-dad7-4e56-9952-6fa90e13ba44","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók vizsgálata szerint a vakarózás valóban tovább ronthat a gyulladt bőr helyzetén, ugyanakkor segíthet is rajta.","shortLead":"Amerikai kutatók vizsgálata szerint a vakarózás valóban tovább ronthat a gyulladt bőr helyzetén, ugyanakkor segíthet is...","id":"20250131_viszketes-vakarozas-bor-gyulladasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bf35fa-dad7-4e56-9952-6fa90e13ba44.jpg","index":0,"item":"a896854a-9893-4f5c-8398-0c0feacd2cf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_viszketes-vakarozas-bor-gyulladasa","timestamp":"2025. január. 31. 20:03","title":"Miért viszket még jobban a gyulladt bőr, ha megvakarjuk? Íme a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f9519e-b6df-41a3-b5da-3f5aaaec98c2","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Csökkenhetnek a fuvarköltségek a Vörös-tengeren a gázai tűzszünettel, de a vízi útvonalat fenyegető és ellenőrző jemeni hutik már eddig is nagy kárt okoztak a világgazdaságnak, a folytatás egyelőre bizonytalan.","shortLead":"Csökkenhetnek a fuvarköltségek a Vörös-tengeren a gázai tűzszünettel, de a vízi útvonalat fenyegető és ellenőrző jemeni...","id":"20250201_hvg-huti-biznisz-voros-tenger-szuezi-csatorna-hajozas-szallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f9519e-b6df-41a3-b5da-3f5aaaec98c2.jpg","index":0,"item":"29f764e4-6427-4735-8c19-ead790332675","keywords":null,"link":"/360/20250201_hvg-huti-biznisz-voros-tenger-szuezi-csatorna-hajozas-szallitas","timestamp":"2025. február. 01. 08:32","title":"Elég kárt okoztak már, most visszavonultak a huti lázadók, de meddig tart a nyugalom a Szuezi-csatornán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7a59ee-6450-49c6-9237-7d7aaa2b543d","c_author":"Szabó M. István","category":"360","description":"Az áramtermelés és a közlekedés dekarbonizációja mellett elindult egy újabb fontos klímavédelmi rendszer-átalakítási program: a hagyományosan nagy szennyezőnek számító acélipar karbon­lábnyomának csökkentése. A hangsúly a zöldacélra kerül át, de nem mindegy, hogy ki mikor vált.","shortLead":"Az áramtermelés és a közlekedés dekarbonizációja mellett elindult egy újabb fontos klímavédelmi rendszer-átalakítási...","id":"20250130_fenntarthato-fejlodes-2025-aceltermeles-zold-technologia-klimavedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e7a59ee-6450-49c6-9237-7d7aaa2b543d.jpg","index":0,"item":"1c709420-a901-4caa-9766-ea921200ec16","keywords":null,"link":"/360/20250130_fenntarthato-fejlodes-2025-aceltermeles-zold-technologia-klimavedelem","timestamp":"2025. január. 30. 18:08","title":"Nagy jövőt jósolnak a zöldacélnak, évente megduplázódhat a termelés a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a147342-0efa-47df-ae93-5ec632d6be6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“A járványon szó szerint százmilliárdokat kereső korrupt állampárt propagandája próbálja ezeknek a honfitársainknak az emlékét is megsemmisíteni” – írja a képviselő.","shortLead":"“A járványon szó szerint százmilliárdokat kereső korrupt állampárt propagandája próbálja ezeknek...","id":"20250201_Hadhazy-Akos-emlekmuvet-allittatna-a-Covid-aldozatoknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a147342-0efa-47df-ae93-5ec632d6be6b.jpg","index":0,"item":"f99079ec-f77a-4a19-9134-40811ec88f69","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_Hadhazy-Akos-emlekmuvet-allittatna-a-Covid-aldozatoknak","timestamp":"2025. február. 01. 15:08","title":"Hadházy Ákos emlékművet állíttatna a Covid-áldozatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a21767-9678-4326-9860-20e2cf9e2b46","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha megfelelően áthangoljuk a tudatunkat, újfajta létformát alakíthatunk ki, amellyel akár krónikus egészséget is kialakíthatunk – állítja egy amerikai pszichológiaprofesszor. Mit jelent a test-elme egysége? Milyen hatása lehet a szervezetünkre a tudatos jelenlét? És miért lett vékonyabb a szobalányok dereka a felmosástól?","shortLead":"Ha megfelelően áthangoljuk a tudatunkat, újfajta létformát alakíthatunk ki, amellyel akár krónikus egészséget is...","id":"20250131_Fiatalodhatunk-gyogyulhatunk-vagy-epp-sportolhatunk-is-fejben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60a21767-9678-4326-9860-20e2cf9e2b46.jpg","index":0,"item":"42ba9b99-881b-40af-93b3-829628f63984","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250131_Fiatalodhatunk-gyogyulhatunk-vagy-epp-sportolhatunk-is-fejben","timestamp":"2025. január. 31. 08:40","title":"Fiatalodhatunk, gyógyulhatunk vagy épp sportolhatunk is fejben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca011545-f64d-4f26-9c26-d95f81ed387f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Boltja még nincs a Merének, árlistája viszont már van. Az árakat mindig a konkurensek alá lövik be.","shortLead":"Boltja még nincs a Merének, árlistája viszont már van. Az árakat mindig a konkurensek alá lövik be.","id":"20250131_kiszivargott-orosz-diszkont-mere-arlista-magyarorszag-uzlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca011545-f64d-4f26-9c26-d95f81ed387f.jpg","index":0,"item":"24fe01e2-eec5-474c-bee2-659839af1ce4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_kiszivargott-orosz-diszkont-mere-arlista-magyarorszag-uzlet","timestamp":"2025. január. 31. 10:40","title":"Kiszivárgott, pontosan mennyivel lenne olcsóbb a Magyarország meghódítására készülő orosz diszkont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379e7b0a-6a71-4c99-aaff-e9daf7d27167","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Arról csak választások útján dönthetnek az állampolgárok – jelentette ki Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök szombaton a dél-szerbiai Aleksandrovacon.","shortLead":"Arról csak választások útján dönthetnek az állampolgárok – jelentette ki Aleksandar Vucic szerb köztársasági...","id":"20250201_Uzent-Vucic-a-tuntetoknek-Szerbia-sorsarol-nem-az-utcan-dontenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/379e7b0a-6a71-4c99-aaff-e9daf7d27167.jpg","index":0,"item":"780dd798-f8e5-418d-8f98-301c0be95985","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Uzent-Vucic-a-tuntetoknek-Szerbia-sorsarol-nem-az-utcan-dontenek","timestamp":"2025. február. 01. 16:58","title":"Üzent Vucic a tüntetőknek: Szerbia sorsáról nem az utcán döntenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]