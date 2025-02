Donald Trump a végletek embere. Egyesek utálják és a pokolba kívánják, mások nem restek szemérmetlen hódolatukat kifejezni az amerikai elnök felé, aki maga is hajlamos a szélsőségekre az emberi kapcsolataiban. Korábbi elnökökhöz képest szokatlanul sarkos megjegyzésekkel osztja ki azokat, akikkel nem szimpatizál, de nap mint nap látni azt is, mennyire egy hullámhosszon mozog Elon Muskkal vagy Dana White-tal, a UFC első emberével.

Trump bromance-listája (a Merriam-Webster szótár megfogalmazása szerint „szoros, nem szexuális jellegű barátság férfiak között”) az utóbbi időben újabb személlyel, a foci legerősebb államférfijával bővült. Gianni Infantinóval, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnökével való barátságának kezdete még Trump első elnöki ciklusának idejére nyúlik vissza. Miután a 2026-os világbajnokság rendezéséért az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által benyújtott közös pályázat legyőzte a másik kandidáló Marokkót, Infantino nagyon összebarátkozott az amerikai elnökkel: összesen háromszor járt nála a Fehér Házban, golfozott Trumppal New Jersey-ben és közösen ebédeltek a 2020-as Világgazdasági Fórumon is.

Néhány közös program és az etikett betartása persze még nem jelentené azt, hogy Trump és Infantino puszipajtások lennének, a FIFA-elnök jó diplomataként korábban is mindet elkövetett, hogy kifogástalan kapcsolatot ápoljon a világbajnokságnak otthont adó országok vezetőivel.

A 2018-as vb-t rendező Oroszország rendezte – dacára annak, hogy Vlagyimir Putyin már négy évvel korábban is támadást indított Ukrajna ellen –, Infantino pedig többször is egyeztetett a torna előtt az orosz elnökkel, sőt a torna alatt még a meccseket is együtt nézték. „Rendkívüli hozzájárulásáért” 2019-ben meg is kapta Putyintól a Barátság érdemrendet, a legmagasabb kitüntetést, amiben külföldi állampolgár részesedhet az orosz elnöktől.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Barátság érdemrenddel tünteti ki Gianni Infantino FIFA-vezért 2019. május 23-án. EVGENIA NOVOZHENINA / POOL / AFP

A 2022-es, katari vb előtt sem járt el másképp, egy levélben pedig békítő szándékkal arra kérte a 32 résztvevő ország szövetségeit, hogy „koncentráljanak a labdarúgásra”, és kerüljék a politikai és társadalmi vitákat, például a migráns munkavállalók munkafeltételeiről, valamint a nők és az LMBTQ+ közösség jogairól, emellett többször járt már a 2034-es világbajnokság házigazdájánál, Szaúd-Arábiában is.

Infantino és Trump kapcsolata azonban jóval szorosabbnak tűnik mindezeknél.

A mondás úgy tartja, bajban ismerszik meg a barát, FIFA-vezére pedig tanúbizonyságot tett Trump iránti odaadásáról. 2020-ban, amikor Trump első elnöki ciklusának utolsó időszakában azzal szembesült, hogy az Egyesült Államok kongresszusa a leváltását célzó vádiratot készített elő, Infantino teljes mellszélességgel kiállt a bajban lévő amerikai elnök mellett, sőt, egy, a davosi síparadicsomban tartott vacsorán „nagy harcosként” és „sportemberként” méltatta Trumpot, aki nem felejtette el ezt a gesztust.

Rendíthetetlen hűségéért cserébe Infantino jutalomban részesült, múlt héten tagja volt annak a szűk „elitnek” – amelynek például Orbán Viktor nem –, akiket meghívtak Donald Trump január 20-i beiktatására. A beiktatási meghívók nagyrészt a családtagoknak, a kormány tisztviselőinek, a Legfelsőbb Bíróság bíráinak, a világ más vezetőinek és a hivatalba lépő elnök legmegbízhatóbb munkatársainak szólnak. A sport képviseletében Infantino mellett olyan elkötelezett Trump-hívek voltak még jelen, mint Miriam Adelson, a Dallas Mavericks egyik tulajdonosa, aki az új amerikai elnök harmadik legnagyobb kampányfinanszírozója. A FIFA elnöke nem csak hogy részt vett az eseményen, de az ott készült felvételekkel kitapétázta az Instragam-oldalát, összesen tíz posztot szentelt amerikai látogatásának.

Infantino ilyen szintű támogatása ugyanakkor némiképp visszás lehet, már csak azért is, mert a FIFA elnökeként 211 nemzetet képvisel, köztük azt a Mexikót és Kanadát, amelyek a 2026-os világbajnokság társrendezői lesznek az Egyesült Államokkal együtt, és amelyeket Donald Trump rendkívül magas vámokkal fenyegetett meg.

Hivatalba lépése után nem sokkal Trump arról beszélt, Kanada elkerülheti a védővámokat, ha amerikai állam lesz belőle, a mexikói kartelleket pedig külföldi terrorszervezetnek nevezte, illetve azt is mondta, elképzelhetőnek tartja, hogy az Amerikai Különleges Erőket Mexikóba küldje. Arról pedig még nem is tettünk említést, hogy egyik első elnöki rendeletében a Mexikói-öblöt Amerikai-öbölnek keresztelte át – az ötlet már Trump beiktatásán is elhangzott, amit Infantino heves mosolygással vett tudomásul.

Érdekességként jegyezzük meg, a FIFA nemrégiben négyéves megállapodást kötött az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) „az egészséges életmód és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása érdekében”, Trump viszont éppen a napokban döntött úgy, hogy Amerika kilép a WHO-ból, mert szerinte a szervezet „igazságtalanul megterhelő befizetéseket” vár el. „Lehúz minket a WHO. Mindenki lehúzza az Egyesült Államokat, de ennek vége, ez nem mehet így tovább” – jelentette ki.

Történjen bármi, a jelek szerint Infantino hűsége megrengethetetlen, erről árulkodik a FIFA által kiadott sajtóközlemény is, amely a „Hihetetlen megtiszteltetés”: Gianni Infantino köszönetet mond Donald Trump elnöknek a támogatásáért címmel került ki a szövetség honlapjára Trump beiktatása után. Ebben többek között idézik a FIFA elnökét, aki úgy fogalmazott: „Milyen hihetetlen megtiszteltetés, milyen hihetetlen kiváltság, hogy Donald J. Trump amerikai elnök beszédében megemlítette a FIFA-t, megemlített engem, köszönetet mondott nekünk, és elmondta, mennyire várja az eseményeket, amelyeket itt rendezünk, természetesen leginkább a világbajnokságot. […]

Szeretném megköszönni Trump elnök úrnak, akivel nagyszerű barátságot ápolok, és biztosítani őt arról, hogy együtt nemcsak Amerikát tesszük újra naggyá, hanem az egész világot is, mert a futball összehoz minket.

A közleményből kiderül továbbá, hogy a FIFA-vezér nem csak Trump beiktatása miatt utazott a tengerentúlra, az amerikai elnök fogadta őt floridai rezidenciáján is, ahol az idei klubvilágbajnokságról és a jövő évi focivébéről egyeztettek.

Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban fogadta Gianni Infantino FIFA-elnököt. MANDEL NGAN / AFP

Persze Infantinónak a vb szempontjából is fontos a Trumppal való jó kapcsolat kialakítása, ugyanis a FIFA vízumkötelezettséget ír elő a játékosoknak, az edzőknek és a szurkolóknak is az esemény idejére. Az erről szóló tárgyalások Biden kormányzása idején megrekedtek, sőt még annak a veszélye is fennállt, hogy a vízumkérdés miatt néhány ország nem vehet majd részt a két év múlva esedékes mundialon.

Trump migrációs politikája azért így is kérdéseket vet fel, hiszen abban talán az utolsó pillanatig sem lehetünk biztosak, hogy kormánya hajlandó lesz-e megnyitni az ország kapuit több ezer közép-és dél-amerikai szurkoló előtt. Oroszország, Katar és Szaúd-Arábia után a FIFA joggal remélhette, hogy az Amerika–Kanada–Mexikó közös rendezésű világbajnokság kevesebb PR-problémát okoz majd, ám éppen az országok közötti ellentét lehet a bajok legfőbb forrása. Trump ellenséges politikája kihívás elé állítja a FIFA-t, amelynek kezelnie kell a konfliktust. A legnagyobb kérdés a 2026-os világbajnokság előtt azonban az, elbír-e egy ekkora terhet a két vezető mély és bensőséges kapcsolata.