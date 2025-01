Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"de3babce-eb20-43f8-adf8-342adb421166","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az előlegről nem kapott bizonylatot, ezért a tű alá feküdt.","shortLead":"Az előlegről nem kapott bizonylatot, ezért a tű alá feküdt.","id":"20250121_nav-bizonylat-tetovalas-szalon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de3babce-eb20-43f8-adf8-342adb421166.jpg","index":0,"item":"b600f7ca-8fbd-4ae4-8db9-f4bc1357094a","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_nav-bizonylat-tetovalas-szalon","timestamp":"2025. január. 21. 10:16","title":"Kitetováltatta magát egy NAV-ellenőr, hogy ellenőrizze, ad-e számlát a szalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58f916e-f418-4d43-8c5b-b70660fa9b72","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy figyelmetlen autós belecsapódott a belső sávban álló autóba. ","shortLead":"Egy figyelmetlen autós belecsapódott a belső sávban álló autóba. ","id":"20250120_Ijeszto-baleset-autopalya-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e58f916e-f418-4d43-8c5b-b70660fa9b72.jpg","index":0,"item":"85007381-8e13-4874-a5da-31d2759293af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_Ijeszto-baleset-autopalya-video","timestamp":"2025. január. 20. 13:31","title":"Nem szállt ki a balesetnél összetört autójából egy sofőr, hatalmas hiba volt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tanítónő azonban gyorsan cselekedett, és képes volt ártalmatlanná tenni a tanulót.","shortLead":"A tanítónő azonban gyorsan cselekedett, és képes volt ártalmatlanná tenni a tanulót.","id":"20250120_lofegyver-tanar-diak-iskola-csehorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"d8a2b2f3-65af-4d08-9210-9b6ac69f48cd","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_lofegyver-tanar-diak-iskola-csehorszag","timestamp":"2025. január. 20. 19:38","title":"Lőfegyverrel fenyegette meg tanárát egy diák Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Osztrák Gazdaságkutató Intézet elnöke, Gabriel Felbermayr szerint az új amerikai elnöknél sokat számít a személyes rokonszenv, ezért lehetne alkalmas Orbán tárgyalni vele a vámháború elkerüléséről. A The Times szemleírója szerint a liberálisoknak nem szabadna fülüket, farkukat behúzva nézniük, hogy Trump ismét elnök lesz, mert ő egy zsarnok. Miként bánjunk a diktátorokkal – ehhez ad receptet a Springer-konszern Igazgatóságának elnöke. Amerika új, úgynevezett farkasharcos diplomáciája Kínával szemben maradandó károkat okozhat a Nyugatnak – figyelmeztet a New America agytröszt igazgatója. Donal Trump beiktatása előtt ezek a témák uralják a világ lapjait.","shortLead":"Az Osztrák Gazdaságkutató Intézet elnöke, Gabriel Felbermayr szerint az új amerikai elnöknél sokat számít a személyes...","id":"20250120_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"689a5e55-d8d5-4536-8afa-57d538fa43ad","keywords":null,"link":"/360/20250120_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 20. 10:30","title":"Osztrák szakértői ötlet: Az EU Orbánt küldje Trumphoz egyeztetni a vámokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Arab Emirátusok és a magyar kormány támogatásával indulhat majd a Grand Budapestnek nevezett rákosrendezői fejlesztés, a terület most került az új tulajdonosához.","shortLead":"Az Arab Emirátusok és a magyar kormány támogatásával indulhat majd a Grand Budapestnek nevezett rákosrendezői...","id":"20250120_Mini-Dubaj-ingatlanvasarlasi-szerzodes-alairas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0.jpg","index":0,"item":"8b162e8b-b18c-4969-86c2-06d69b9ab0b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_Mini-Dubaj-ingatlanvasarlasi-szerzodes-alairas-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 08:58","title":"Aláírták a Mini-Dubaj ingatlanvásárlási szerződését, az arab befektetőké lett a terület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ab53c8-d0c5-4efe-a111-b604f4c1d893","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Négy darab sportos bajor prémium modellt kaptak nemrégiben a rendőrök. ","shortLead":"Négy darab sportos bajor prémium modellt kaptak nemrégiben a rendőrök. ","id":"20250122_Maris-osszetort-az-egyik-vadonatuj-rendor-BMW-Debrecenben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36ab53c8-d0c5-4efe-a111-b604f4c1d893.jpg","index":0,"item":"55351b32-1f68-4cac-9c3e-528eec5ab02b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_Maris-osszetort-az-egyik-vadonatuj-rendor-BMW-Debrecenben","timestamp":"2025. január. 22. 08:14","title":"Máris összetört az egyik vadonatúj rendőrségi BMW Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök politikai igazgatója szerint így is lesznek bőven magyarok Washingtonban, akik ünnepelhetik a „konzervatív hatalomátvételt”.","shortLead":"A miniszterelnök politikai igazgatója szerint így is lesznek bőven magyarok Washingtonban, akik ünnepelhetik...","id":"20250120_orban-balazs-orban-viktor-donald-trump-talalkozo-orosz-ukran-haboru-torok-aramlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066.jpg","index":0,"item":"ad41020e-9335-44b7-a9ba-3417555e659e","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_orban-balazs-orban-viktor-donald-trump-talalkozo-orosz-ukran-haboru-torok-aramlat","timestamp":"2025. január. 20. 16:24","title":"Orbán Balázs elmagyarázta, Orbán Viktor miért nem a beiktatása napján találkozik Donald Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aceea1a-f717-463f-b2e7-fac5a1dba6c4","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az ügyészségi gyanúsításnak köszönhetően eltávolíthatják az uniós pénzek elköltésén őrködő Integritás Hatóság elnökét, nem sokkal azután, hogy éppen Rogán Antal propagandagépezetét kezdte vizsgálni. Mindez akkor történik, amikor Orbán Viktor a Brüsszel elleni támadás második fázisát hirdette meg. ","shortLead":"Az ügyészségi gyanúsításnak köszönhetően eltávolíthatják az uniós pénzek elköltésén őrködő Integritás Hatóság elnökét...","id":"20250122_hvg-megelozo-csalas-orban-csataja-brusszellel-integritas-hatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aceea1a-f717-463f-b2e7-fac5a1dba6c4.jpg","index":0,"item":"ff4f986b-5489-4207-b1c1-4252eb96899e","keywords":null,"link":"/360/20250122_hvg-megelozo-csalas-orban-csataja-brusszellel-integritas-hatosag","timestamp":"2025. január. 22. 06:30","title":"Belső aknamunka vezethetett az Integritás Hatóság elnökének meggyanúsításához, de van egy ok, amiért nagyon is kapóra jön a NER-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]