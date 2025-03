Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar miniszterelnök felbátorodott Donald Trump miatt, és ennek súlyos következményei lehetnek. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök felbátorodott Donald Trump miatt, és ennek súlyos következményei lehetnek. ","id":"20250303_Guardian-eu-ukrajna-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"9e048bb4-21e3-48ce-906d-5bf89dc5e62d","keywords":null,"link":"/360/20250303_Guardian-eu-ukrajna-lapszemle","timestamp":"2025. március. 03. 08:45","title":"Guardian: Orbán miatt köztes megoldásra kényszerül az EU Ukrajna ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c3f1ce-7298-4982-8727-39bab1f36e01","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy hogyan teljesít a gyakorlatban a többek közt benzines, plugin hibrid és dízel hajtással is kapható Opel Astra kombi tisztán elektromos kivitele. Teszten az Astra Sports Tourer Electric.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy hogyan teljesít a gyakorlatban a többek közt benzines, plugin hibrid és dízel hajtással is kapható...","id":"20250302_elektromos-kombi-opel-astra-sports-tourer-teszt-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6c3f1ce-7298-4982-8727-39bab1f36e01.jpg","index":0,"item":"d5b72d23-a253-4372-83ee-3c10faae3ccf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250302_elektromos-kombi-opel-astra-sports-tourer-teszt-velemeny-ebx","timestamp":"2025. március. 02. 13:00","title":"Elektromos kombi? Igen, az Opel Astrából létezik ilyen, le is teszteltük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdee17a-0a3d-4e43-8b8b-7cf8ecd31023","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rohadó csövek, furcsa fekete folyadék a földön, giliszták. Videón a János-kórház pincéjének egy szakasza.","shortLead":"Rohadó csövek, furcsa fekete folyadék a földön, giliszták. Videón a János-kórház pincéjének egy szakasza.","id":"20250303_janos-korhaz-alagsor-horror-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fdee17a-0a3d-4e43-8b8b-7cf8ecd31023.jpg","index":0,"item":"3f559c98-b1da-4420-8926-1128328e8a67","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_janos-korhaz-alagsor-horror-video","timestamp":"2025. március. 03. 10:02","title":"„Ez penész, vagy egy növény?” – gyomorforgató jelenetek a János-kórház pincéjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b53a03-cb20-4b85-9518-08afe1116abe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iPhone néhány, nem mindenki számára ismert billentyűparancsa, funkciója könnyebbé, gyorsabbá teheti a szövegek begépelését a telefonon. Ezekből mutatunk néhányat az alábbiakban.","shortLead":"Az iPhone néhány, nem mindenki számára ismert billentyűparancsa, funkciója könnyebbé, gyorsabbá teheti a szövegek...","id":"20250302_gyorsabb-gepeles-iphone-iras-ios-tippek-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2b53a03-cb20-4b85-9518-08afe1116abe.jpg","index":0,"item":"e0d29e5b-b3df-4aab-9ab8-27f60823eff9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_gyorsabb-gepeles-iphone-iras-ios-tippek-funkciok","timestamp":"2025. március. 02. 17:03","title":"Mutatunk pár trükköt: gyorsabban írhat majd az iPhone-ján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f285ac-0ff4-4133-ab72-f5de34a6e035","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Felhőalapú működéssel és mesterséges intelligenciával erősíti a telekommunikációs vállalatok számára rendelkezésre álló eszköztárát az Amazon Web Services (AWS). A Barcelonában zajló MWC 2025 szakkiállításon bejelentett újítások a szolgáltatók számára új üzleti lehetőségeket jelenthetnek, az ügyfelek számára pedig jobb felhasználói élményt ígérnek.","shortLead":"Felhőalapú működéssel és mesterséges intelligenciával erősíti a telekommunikációs vállalatok számára rendelkezésre álló...","id":"20250303_aws-outposts-5g-mobilhalozat-mwc-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6f285ac-0ff4-4133-ab72-f5de34a6e035.jpg","index":0,"item":"da379cd5-f459-4220-9a80-9e83b95c1548","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_aws-outposts-5g-mobilhalozat-mwc-2025","timestamp":"2025. március. 03. 08:00","title":"Az ügyfelek is megérezhetik, hogy új eszközöket kapnak a mobilszolgáltatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b1e471-3f2b-4160-a74b-66d97d4f3619","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha olvasási szokásai kimerülnek a Facebook-bejegyzések, rövid hírek vagy a gyorsrizs csomagolásán található utasítások böngészésében, akkor sok mindenről lemaradhat, és nem is csak az olvasmányélményekre gondolunk. A könyvek ugyanis a kreativitásra, a koncentrációkészségre és a stressz-szintre is hatással lehetnek, de még ezen kívül van egy sor jótékony hatása a napi olvasásnak. ","shortLead":"Ha olvasási szokásai kimerülnek a Facebook-bejegyzések, rövid hírek vagy a gyorsrizs csomagolásán található utasítások...","id":"20250304_olvasas-pozitiv-hatasa-szokas-konyvek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2b1e471-3f2b-4160-a74b-66d97d4f3619.jpg","index":0,"item":"3a8429ba-5349-4d47-899e-3a5156131dc1","keywords":null,"link":"/elet/20250304_olvasas-pozitiv-hatasa-szokas-konyvek","timestamp":"2025. március. 04. 06:49","title":"Kapjon le egy könyvet a polcáról, mert rengeteg előnye van, ha napi szokássá teszi az olvasást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f05ea7-0d10-4943-82f1-5bd617e4d3ea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Aggasztó megállapításokra jutott egy friss vizsgálat, a tűzmentes illatosított viasztermékek lehet, hogy károsabbak is a hagyományos illatgyertyáknál.","shortLead":"Aggasztó megállapításokra jutott egy friss vizsgálat, a tűzmentes illatosított viasztermékek lehet, hogy károsabbak is...","id":"20250304_olvasztott-viasz-illatositok-veszelyes-illoanyagok-nanoreszecskek-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92f05ea7-0d10-4943-82f1-5bd617e4d3ea.jpg","index":0,"item":"6e4bb7f7-4a9f-4e81-b7d0-35515ba34e60","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_olvasztott-viasz-illatositok-veszelyes-illoanyagok-nanoreszecskek-kutatas","timestamp":"2025. március. 04. 08:03","title":"Milyen illatosítót használ? Találtak egyet, ami olyan veszélyes lehet, mintha dízelfüstöt lélegezne be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Sokan vélik úgy, hogy az elnök támogatja Oroszországot az Ukrajna elleni háborúban.","shortLead":"Sokan vélik úgy, hogy az elnök támogatja Oroszországot az Ukrajna elleni háborúban.","id":"20250303_cbs-kozvelemeny-kutatas-donald-trump-ukrajnai-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29.jpg","index":0,"item":"7947ea68-a006-4c8e-8cf2-63ecb0b3ef9d","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_cbs-kozvelemeny-kutatas-donald-trump-ukrajnai-haboru","timestamp":"2025. március. 03. 15:54","title":"Az amerikaiak 35 százaléka szerint kormányoz a jó irányba Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]