Nagy döntés volt idejönni, de gyerekkorom óta arról álmodoztam – mint mindenki más –, hogy egyszer a világ legjobb bajnokságában, a Premier League-ben fogok szerepelni. Nagy szó, hogy egy olyan klub, mint a Bournemouth, esélyt ad nekem, szóval nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. […] Magyarként büszkeség tölt el, hogy ebben a ligában játszhatok, és remélem, odahaza a magyar emberek is büszkék rám

– ez volt Kerkez Milos első nyilatkozata 2023 júliusában, nem sokkal azután, hogy a Bournemouth leigazolta a magyar válogatott játékosát.

Szűk másfél év telt el azóta, Kerkez jelenleg a második szezonját tölti a Premier League-ben és a jelek szerint nemcsak hogy beteljesült a gyerekkori álma, hamarosan túl is szárnyalhatja azt. Ugyan még csak 21 éves, de a Transfermarkt már 30 millió euró körülire becsüli az értékét (ezzel Szoboszlai Dominik után ő a második legdrágább magyar labdarúgó), ami nyáron csak tovább nőhet, ha a sajtóhírek beigazolódnak és csapatot vált. Egy szerbiai településről indult, több nagy múltú klubbot is megjárt, köztük a Rapid Wient, a Győri ETO-t és az AC Milant, mire eljutott az angol élvonalba, most pedig a világ legjobb csapatai állnak érte sorban.

Lehorzsolta a térdét, folyt a vére, de ezt élvezte

Kerkez Milos 2003. november 7-én, a volt Szerbia és Montenegró területén, egy Verbász nevű községben látta meg a napvilágot. Már egészen korán beleszeretett a fociba, idősebb testvéreivel, Radéval és Markóval (utóbbi jelenleg a Partizan Belgrád játékosa) képesek voltak sötétedésig a labdát rúgni, vacsorázni is alig lehetett őket hazakönyörögni. Testvérei nem bántak kesztyűs kézzel a legkisebb fiúval, aki sokszor kötött ki a verbászi utcák betonján, az sem volt ritka, hogy lehorzsolja magát vagy eleredjen a vér a lábából. De élvezte minden pillanatát – emlékezett vissza a Guardiannek adott interjúban, megjegyezve, hogy az autósok sokszor inkább nem is hajtottak arrafelé, ahol játszottak, nehogy kárt tegyen a labda a kocsijukban. „Útlezárást csináltunk. Szép idők voltak” – viccelődött.

Első szárnybontogatásainak helyszíne az akkor még a szerb élvonalban szereplő Hajduk Kula volt, ahol 11 éves koráig nevelkedett, majd elhatározta, hogy a fejlődése érdekében elhagyja szülőföldjét. 2014-ben részt vett az egyik legeredményesebb osztrák klub, a Rapid Wien próbajátékán, ahol több száz játékos közül mindössze kettőnek volt lehetősége bekerülni a bécsi csapat akadémiájára, ő volt az egyik. Öt év alatt rengeteget fejlődött a játéka az ekkor még a középpályán vitézkedő Kerkeznek, de új kihívásokra vágyott, így ismét délnek eredt és meg sem állt Hódmezővásárhelyig, hogy egy néhány hónapos kitérő után végül Győrben kössön ki, a Fehér Miklós Akadémián. Ez a döntés kulcsfontosságú volt a pályafutásában:

Először kicsit mérges voltam, hogy hátravittek védőnek, mert szerettem a középpályán játszani. Amikor Győrben felkerültem a felnőttcsapathoz, Boér Gábor, akkori vezetőedzőnk a hátvédsor szélén próbált ki, és jól is ment a játék. Sokan mondták, mindenem megvan ehhez a poszthoz, és egy idő után megszerettem. Beláttam, hogy a bal oldali védő a legmegfelelőbb poszt nekem. Gyerekkoromban a gólszerzés éltetett, most már a védekezésre figyelek

– mesélt erről az időszakról a Nemzeti Sportnak.

16 éves volt csupán, amikor Győrben bemutatkozott, a Dorogi FC ellen 56 perc jutott neki kezdőként az NB II-ben, egy évvel később pedig Fehér Miklós-vándordíjat kapott, amit a klub legtöbbet fejlődött utánpótláskorú játékosai érdemelnek ki.

A covidjárvány a sportolók számára is nehéz időszak volt, gyakorlatilag hónapokra leálltak az edzések és a bajnokságok is, ám Kerkez pozitívan emlékszik vissza ezekre az időkre, hiszen mint mondja, „az ETO-nál nemcsak jobb futballista lettem, de a fejem lágya is benőtt, és ezt úgy gondolom, főként annak köszönhetem, hogy a vírus alatt, a hotelben több héten keresztül együtt lehettem a felnőttcsapattal”. Egyik legfontosabb mentora a felvidéki származású Priskin Tamás volt, akitől szakmailag és emberileg is sokat tanult. Azt azonban ekkor még bizonyára nem sejtette, hogy a győri kitérője jobban sikerült, mint amiről akár álmodni mert volna.

Egy váratlan telefonhívás, egyenesen Milánóból, Paolótól

2021. február 1-jét írtunk, mindössze két nap volt vissza a téli átigazolási szezonból, amikor Kerkez Milos telefonja megcsörrent, a túloldalon pedig az olasz válogatott és az AC Milan legendás védője, Paolo Maldini. Ha valaki, akkor ő tudta, mitől jó egy balhátvéd. A klubhűség mintapéldája, egész pályafutását a Milannál töltötte, amelynek mezét 647 alkalommal öltötte magára. Tagja volt az 1980-as és 1990-es évek csapatának is, amit mindenki csak Dream Teamként emlegetett, hétszer nyert olasz bajnokságot és ötször Bajnokok Ligáját, az olasz válogatottal világbajnoki döntőig jutott 1994-ben, ugyanebben az évben a World Soccer magazin az Év játékosának választotta, kétszer lett harmadik az Aranylabda-szavazáson. Ám talán ennél is többet elmond róla az, hogy amikor különböző szaklapok vagy futballsztárok összeállítják a maguk álomcsapatát, a balhátvéd posztjára jó eséllyel őt választják.

Maldini 2019 óta az AC Milan technikai igazgatója, így fontos szerepe van abban, hogy ki kerül az olasz együtteshez.

Kerkez Milos (középen) és Paolo Maldini (jobbra). AC Milan / Facebook

Vitték volna Belgiumba, és más országokból is érdeklődtek iránta, de Kerkez számára egy percig sem volt kérdés, melyik klub labdarúgója akar lenni. Mivel az idő szorította a feleket, a Milan magángépet küldött a magyar játékosért és édesapjáért, hogy az üzlet minél hamarabb megköttessen. „Ez is csak azt mutatja, hogy valóban meg akartak szerezni, minden követ megmozgattak, hogy a Milan labdarúgója legyek. Tényleg gyorsan történt minden, igazából felfogni is alig volt időm, mi zajlik körülöttem” – mesélte az NS-nek az ekkor még csak 17 éves védő, felidézve első találkozását Maldinivel:

Kedves és közvetlen volt. Óriási élmény ilyen személyiséggel találkozni. Gyerekként sokat néztem videofelvételeken a játékát, és az első tapasztalataim alapján mondhatom, ugyanolyan kisugárzása van, mint a futballpályán volt. Sokat beszélgettünk, rengeteg jó tanáccsal látott el.

A fiatal védőnek nem voltak hiú ábrándjai, tudta, hogy a Milan kitüntetett figyelme nem jelenti azt, hogy rögtön a felnőttcsapat keretében találja magát, de mindent elkövetett, hogy elérje ezt a célt. A tavaszi szezonban 13 mérkőzésen lépett pályára a Milan utánpótláscsapatában, a Primaverában, játéka pedig Stefano Pioli, a Milan akkori vezetőedzőjének érdeklődését is felkeltette, így a következő szezonra már a felnőtt kerettel együtt készülhetett.

Őrület volt az első csapattal edzeni. Amikor először jártam ott és megláttam Ibrahimovicot, Theo Hernándezt és Rafael Leaót, szinte fel se fogtam. Pár hónapja még a tévében néztem őket, aztán hirtelen már velük edzettem.

Kerkez Milos melegít az AC Milan és a Sassuolo U19-es csapatainak mérkőzése előtt 2021. január 30-án, Milánóban. Alessandro Bremec / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Hasonló stílusukból adódóan Kerkez sokat tanult Theo Hernándeztől, aki nagy hatással volt a fejlődésére, de az ekkor még mindig szemtelenül fiatal tehetség nem tudta megszorongatni posztriválisát. Ugyan ezen a nyáron bemutatkozhatott a nagyok között, ráadásul nem is akárhogyan – a harmadosztályú Pro Sesto elleni felkészülési meccsen csereként beállva három perc alatt duplázott, a Milan pedig 6–0-ra győzött –, és az ifjúsági Bajnokok Ligájában is minden meccsen játszott, de rendszeres lehetőséghez nem jutott a felnőtt mezőnyben, így a váltás mellett döntött.

Lépésről lépésre

Pedig a Milannak nagy tervei voltak vele, hosszútávon a következő Theo Hernándezt látták benne, de Kerkez úgy érezte, szüksége van rendszeres játéklehetőségre a felnőttek között, így végül rábólintott az AZ Alkmaar ajánlatára, közel 3 millió eurót kapott érte az olasz klub. A kezdet itt sem volt egyszerű, a bajnokságban először csak májusban lépett pályára, de Owen Wijndal távozását követően alapember lett és berobbant a holland bajnokságban. A második fordulóban már gólt szerzett, az ötödik játékhét után pedig több holland szaklapnál is bekerült a hétvége legjobbjai közé. Így volt ez két héttel később, az Ajax elleni 2–1-es győzelem után is.

Kerkez teljesítményére nemcsak a holland újságírók, de a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is felfigyelt, és 2022 nyarán meghívta a nemzeti csapatba, ahol szeptemberben, a németek ellen 1–0-ra megnyert Nemzetek Ligája-mérkőzésen mutatkozott be.

Mindig Magyarország volt az első! Édesapám és a magyar nagymamám is ezt szerette volna, és miután én is, így nem volt kérdés. Már egészen fiatalon, tizennégy évesen eldöntöttem, ha egyszer odáig jutok a karrieremben, magyar válogatott szeretnék leírni. Arról nem is beszélve, hogy Szerbia sohasem keresett meg, Magyarország viszont már tizenöt éves koromban. Itt tisztelnek, ahogyan a családomat is, ezt sohasem fogom elfelejteni

– árulta el első válogatottságát követően, amikor a Nemzeti Sport arról kérdezte a szerb-magyar kettős állampolgárságú játékost, miért a magyarokat választotta. A sikeres válogatott debütálást 2023 tavaszán egy szenzációs Konferencialiga-meneteléssel fejelte meg Kerkez: a később a Ferencvárosnál is megforduló Pascal Jansen csapata egészen az elődöntőig jutott, ahol a végső győztes West Ham ellen búcsúzott. A magyar játékos védő létére két góllal és három gólpasszal zárta a sorozatot, köztük ezzel a Lazio elleni győztes góllal:

Ez a találat bizonyára megmaradt a Lazio vezetőségének fejében, hiszen a szezon végén az olasz klub is azok között volt, amelyek szerették volna megszerezni maguknak Kerkezt, ám erre a Benfica tűnt a legesélyesebbnek. Már édesapja, Szebasztijan Kerkez és ügynöke is megerősítette, hogy a fiatal védő szóbeli megállapodást kötött a portugál csapattal, amely Álex Grimaldo pótlására akarta őt leigazolni, végül mégis a Premier League-ben szereplő AFC Bournemouth ajánlatát fogadta el, megközelítőleg 18 millió eurót fizetett érte az angol klub.

Határ a csillagos ég?

Túlzás lenne azt állítani, hogy rosszul sikerült Kerkez Milos bemutatkozó éve az angol élvonalban, de az igazi áttörést, ahogyan az korábban is volt, a második, azaz az idei szezonja hozta el. Persze ne menjünk el szó nélkül az első év mérföldkövei mellett sem:

rögtön a második PL-meccsén a Liverpoollal és Mohamed Szalahval kellett farkasszemet néznie,

részese volt csapata Manchester United elleni, 3–0-s idegenbeli győzelmének,

nemcsak hogy kiharcolta a bennmaradást a Bournemouth, de stabil középcsapattá vált az idény végére,

Kerkez játékával felkeltette több sztárklub, köztük a Manchester United és a Chelsea érdeklődését,

és nem utolsósorban alapembere volt az Eb-selejtezőket veretlenül abszolváló magyar válogatottnak (többek közt Szerbiát oda-vissza legyőzve), amely zsinórban harmadszor jutott ki a kontinenstornára.

A szerb meccsek kapcsán a Sportalnak elmondta, nagyon más volt az kétszer kilencven perc, mint a többi mérkőzés, különösen, hogy a találkozó előtt több gyűlölködő üzenetet is kapott, de a pályára lépve csak egy cél lebegett a szeme előtt, a győzelem megszerzése, és ez végül sikerült is.

Így jutottunk el a 2024/2025-ös szezonig, amire egyelőre nagyon nehéz szavakat találni. Ugyan a Bournemouth a Premier League hatodik legkisebb keretértékű csapata, az eredményein ez nem látszik, 22 fordulót után is versenyben van a liga nagyágyúival, mint például a bajnoki címvédő Manchester Cityvel (mindössze egy pont választja el egymástól a két csapatot a tabellán), amelyet ráadásul a magyar játékos két gólpasszának is köszönhetően 2–1-re legyőztek a cseresznyések.

Mindennek köszönhetően Kerkez Milos iránt az utóbbi hetekben jelentősen megnövekedett az elit klubok érdeklődése, legtöbbször a Manchester Uniteddel és a Liverpoollal hozzák szóba.

Annyi biztos, mindkét csapatra ráférne az erősítés a bal oldalon: a Unitednél sokszor a jobblábas Diogo Dalotot vetik be ott, a Poolnál pedig Andrew Robertson finoman szólva sem fut jó szezont, és egyelőre Konsztandínosz Cimíkasz nem tűnik stabil kezdőjátékosnak. A magyar védőnek azonban megkéri az árát a Bournemouth, akár 50 millió euróba is kerülhet majd következő klubjának, így iparági pletykák szerint egytagúra szűkülhetett az érdeklődők köre.

A napokban a két transzferguru, David Ornstein és Fabrizio Romano is arról számolt be, hogy a Manchester United tárgyalásokba kezdett az olasz élvonalban szereplő Lecce vezetőségével a 20 éves Patrick Dorgu megszerzéséről. Több sajtóorgánum szerint Manchesterben soknak tartják a Kerkezért kért összeget, így egyre nagyobb a valószínűsége, hogy nyáron Liverpoolban köthet ki, Szoboszlai Dominik csapattársaként. Egyetlen ellenérv szól az ellen, hogy Kerkez Liverpoolba szerződjön, mégpedig, hogy a vörösöknek már van egy támadásban nagyon aktív szélsővédője Trent Alexander-Arnold személyében, az viszont korántsem biztos, hogy a klub saját nevelésű játékosa marad Liverpoolban.

Bárhogy is legyen, jelen állás szerint igen nagy esély van rá, hogy Kerkez Milos nyáron egy angol sztárcsapatnál köt ki. Mondjuk amíg a 96. percben, hulla fáradtan ilyen sprintekre és gólokra képes, addig ezen ne is csodálkozzunk:



Nyitóképünkön Kerkez Milos háttal. Fotó: Oli SCARFF / AFP