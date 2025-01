Egy jó és összeszokott csapat felépítése nem megy egyik pillanatról a másikra. Ezzel teljes mértékben tisztában volt Jürgen Klopp, a Liverpoolt nyolc és fél éven át irányító német mester is, amikor 2015-ben átvette a csapatot Brendon Rodgerstől. Túlzás lenne azt állítani, hogy hálás feladatot kapott a nyakába, hitehagyott és önbizalomhiányos játékosok néztek rá vissza, amikor megtartotta az első eligazítását új munkahelyén.

Klopp csapatépítési felfogását soha sem a Real Madrid-féle „költsük el a világ összes pénzét” mentalitás jellemezte, sokkal inkább arra törekedett, hogy a megfizethető árú tehetségekből kihozza a maximumot. Ebben alighanem ő az egyik legjobb a világon, így amikor a tavalyi szezon végén elhagyta az egyesületet, egy bajnoki címre esélyes, de még bőven fejlődésben lévő keretet hagyott utódjára, Arne Slotra. Egy olyan ütőképes brigádot, amelyben az évek során a világ egyik legjobb középhátvédjévé nőtte ki magát a Southamptontól elhappolt Virgil van Dijk, illetve a krisztusi korhoz közeledvén Aranylabda-esélyessé vált Mohamed Szalah. Mindketten a Liverpool vezérei, akárcsak a klubnál felcseperedő Trent Alexander-Arnold, most azonban reális esély van rá, hogy mindhármójukat elveszíti a Premier League éllovasa.

Mohamed Szalah, Trent Alexander-Arnold és Virgil van Dijk ünnepel a West Ham elleni mérkőzésen 2024. december 29-én. ADRIAN DENNIS / AFP

Jelentős átalakulás előtt állhat a Liverpool

A Marca legfrissebb információi szerint a Real Madrid kihasználta a ziccert, hogy a Liverpool nem hosszabbított Alexander-Arnolddal és szóban már megállapodott az angol védővel, a Relevo viszont úgy értesült, ez az üzlet januárban biztosan nem köttetik meg, az angol klub ugyanis ragaszkodik a játékosához a tavaszi szezonra, még annak ellenére is, hogy ha nem tudnak vele megegyezni, akkor nyáron ingyen távozhat. Hasonló cipőben jár Szalah és Van Dijk is, az ő kontraktusuk szintén nyárig szól, és sajtóhírek szerint egyelőre velük sem jutott dűlőre az angol klub vezetősége. A hollandot már több csapattal – köztük a Real Madriddal – is szóba hozták, de a jelek szerint a blancóknak nincs szüksége egy újabb középhátvédre, Mohamed Szalah pedig az al-Hilalnál köthet ki, miután a külföldi sajtó szerint a szaúdi klub egy 65 millió fontos ajánlattal bombázta meg az egyiptomit, hogy pótolja a sérülései miatt pénztemetővé váló és távozni készülő Neymart. No, meg beszédes az a kép is, amit Szalah nemrégiben megoszottt X-en:



Az egyelőre még nem teljesen világos, mi az elképzelés a jövőről Liverpoolban, abban viszont biztosak lehetünk, hogy az idei szezonra nagy célokat fogalmaztak meg. Nemrég még arról írtunk, hogy Arne Slot vállát vélhetően nem nyomta eredménykényszer a szezon kezdetekor, néhány hét alatt azonban az egekbe emelte azt a bizonyos lécet. A Liverpool 100 százalékos mérleggel vezeti a Bajnokok Ligáját, a bajnokságban szintén első helyen áll – még úgy is, hogy az utóbbi hetekben csökkent az előnye az üldözőkkel szemben –, emellett elődöntős az Angol Ligakupában (az első mérkőzést 1–0-ra elveszítette a Tottenham vendégeként), valamint versenyben van az FA-kupában.

Az utóbbi hetek gyengébb játékát sokan sokféleképp magyarázzák, Jamie Carragher, a vörösök legendás védője például védekezésben látja a legnagyobb problémákat, sőt kijelentette, ha volt csapata nem talál erre megoldást, akkor idén is búcsút inthet a bajnoki címről szőtt álmoknak. Carraghert leginkább a szélsővédők gyengélkedése aggasztja, közülük is Andrew Robertson formája.

A Liverpoolnak jelenleg nincsen olyan aduásza, mint a többi nagy klubnak – egy ember, aki tud középhátvédként és balszélső védőként is játszani. Az Arsenalnál ott van Riccardo Caladiori, a Manchester Unitednél Lisandro Martínez, a Chelsea-nél Levi Colwill, a Manchester Citynél Nathan Aké és még a Tottenhamnek is van egy Micky van de Venje. Ha a Liverpool januárban szerződtet egy ilyen játékost, akkor biztos vagyok benne, hogy bajnok lesz

– vélekedett Carragher.

Arról egyelőre nincs tudomásunk, hogy egy hasonló típusú játékos leigazolása napirenden lenne a klubnál, de sajtóhírek szerint Kerkez Milos radaron van, sőt az angol lapok úgy tudják, a magyar válogatott játékosának szíve is a Liverpool felé húz másik két kérőjével, a Manchester Uniteddel és a Cityvel szemben.

🚨 Liverpool are planning to beat rivals Manchester United and Manchester City to sign Milos Kerkez as Andy Robertson’s long-term successor at left-back.



(Source: The I) pic.twitter.com/rZE6taFhVd — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 16, 2025



Gyenge játék, hanyatló forma, tavaszi visszaesés? Csak azért, mert a mostanság magára találó Manchester Uniteddel és a bajnokságban harmadik helyen álló Nottingham Foresttel döntetlent játszott a Pool, vagy azért, mert a Ligakupában az odavágón kikapott (egy olyan játékos góljával, akinek addigra nem is szabadott volna a pályán lennie) a Tottenham ellen, amelyet ráadásul néhány héttel korábban lefocizott? Igen, mondhatjuk azt, hogy rossz passzban van a listavezető, de az sem ördögtől való, amit Van Dijk nyilatkozott a napokban:

Válságban lennénk? Ezek az eredmények csak azt erősítik meg, hogy a Premier League egy nagyon kemény bajnokság, ahol rettentő erős ellenfelekkel játszunk. Az egész szezonban kiemelkedő játékot mutattunk, de néha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan azt szeretnénk. Nem játszhatunk mindig tökéletesen, de az eddig elvégzett kemény munka önbizalmat kell, hogy adjon nekünk

– magyarázta a holland védő.

Nem vitás, hogy Van Dijk igazi vezére ennek a csapatnak, erre világított rá nemrég a Manchester United legendája és a Sky Sports munkatársa, Gary Neville is, aki szerint a holland olyan meghatározó játékos a Liverpoolban, mint Rodri a Manchester Cityben. Minimum hasonló jelzőkkel lehetne illetni Mohamed Szalahot, az egyiptomi ugyanis szédületes formának örvend: 18 góljával vezeti a Premier League góllövőlistáját és 13 gólpassza is a legtöbbnek számít a bajnokságban, minden sorozatot figyelembe véve pedig 21 gólnál és 17 asszisztnál jár már.

Még ha be is csúszott most néhány nem várt eredmény, a tavalyihoz hasonló leolvadást nem várhatunk a Liverpooltól, a nagyobb sérüléshullám ugyanis (egyelőre?) elkerülte a csapatot. A téli átigazolási időszak lezárulta előtt azonban jogosan merül fel a kérdés a szurkolók fejében, hogy szükség lenne-e a keret megerősítésére.

Miből főzhet Arne Slot?

Jelenleg Joe Gomez a csapat egyetlen hiányzója, így Arne Slot kitart amellett, hogy idén megfelelő mélységű a keret ahhoz, hogy bírják a négyes terhelést. A Liverpool két legstabilabb pontja a középpálya és a kapus poszt. Utóbbinál nem kérdés, hogy a világ egyik legjobbja, Alisson még mindig csúcsformában véd, de ha valamilyen oknál fogva kiesne, akkor méltó pótlása van. A brazil játékos sérülésekor a 26 éves Caoimhin Kelleher bebizonyította, miért tartják őt Európa egyik legjobb második számú kapusának.

A védelemben már korántsem ennyire egyértelmű a helyzet, még akkor sem, ha Virgil van Dijk 33 éves kora ellenére is bombaformában játszik, ahogyan hátvédtársa, Ibrahima Konate is magas szintű játékot mutatott, míg nem novemberben megsérült a Real Madrid elleni győztes BL-meccsen. Joe Gomez sérülése miatt gyorsabban kellett visszatérnie a franciának, mint ideális lett volna, a játékán pedig még érződik, hogy nem 100 százalékos. Gomez ugyan szintén remekelt, amikor lehetőséghez jutott, a legutóbbi hírek szerint sokára lesz újra egészséges, Jarell Quansahra pedig egyelőre csak kiegészítő emberként számol Slot.

A Manchester United elleni pocsék játéka ellenére Trent Alexander-Arnold továbbra is a világ egyik legjobb jobbhátvédje, nem véletlenül szúrta ki magának a Real Madrid. Egy támadásban és védekezésben hasznos és jól játszó TAA-re hatalmas szüksége van tavasszal a Liverpoolnak, ahogyan a tavaly berobbanó Conor Bradley remeklésére is, hogy adott esetben levegye a terhet védőtársa válláról. A 21 éves északír válogatott játékos stílusa merőben más, mint Alexander-Arnoldé, éppen ezért nagyobb a variációs lehetősége a jobboldalon Arne Slotnak. Egyértelműen a védelem másik széle a Liverpool leggyengébb pontja, Andrew Robertson talán a legrosszabb szezonját játssza idén, ráadásul már nagyon a sarkát tapossa a kezdőbe vágyó Konsztandínosz Cimíkasz, aki legutóbb gólpasszal hálálta meg a bizalmat a Nottingham ellen.



A holland tréner kinevezésének egyik legnagyobb nyertese honfitársa, Ryan Gravenberch. A 22 éves játékos, hasonlóan Szoboszlai Dominikhez, tavaly érkezett Liverpoolba, ám a nehézkesre sikerült debütáló szezon után megszilárdította helyét a középpályán, némileg meglepő módon a hatos poszton is megvetette a lábát, és minden várakozást felülmúlt. A labda nélküli játéka sokat javult, rendkívül sok labdát szerez és a passzai is egyre jobbak. Endó Vataru viszont körön kívül került, játéka nem igazán illik bele Slot rendszerébe, így csupán perceket kap a szezonban, akkor viszont nagyon is hasznos tagja csapatának.

Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister nyugodtan mezszámot cserélhetnének, hiszen az argentin középpályás leginkább nyolcas pozícióban tűnik fel, míg a magyar válogatott csapatkapitánya Curtis Jonesszal felváltva játszik tízesként. A középpálya alappillére a világbajnok argentin, egész szezonban egy mérkőzést hagyott ki (azt is csak azért, mert összejött az öt sárga lapja). A 26 éves Mac Allister képes Gravenberch mellett mélyen, de akár előrébb tolva is játszani, egy igazi klasszis. Amint az Szoboszlai Nottingham elleni értékeléseiből is látszik, a labda nélküli játéka egészen magas szinten van, rengeteget fut, de nem vállal eleget a kapu előtt, emiatt pedig kevés gólt szerez. Tavasszal hasonló bátorságra lenne tőle szükség, mint a Tottenham elleni bajnokin, azon a meccsen ugyanis látszott, mire képes, ha jó napja van. Érdemes még megemlíteni a fiatal angol Harvey Elliottot, aki ugyan jóval kevesebb lehetőséghez jut, mint társai, de nemrég tért vissza egy hosszabb sérülésből, bokatörés miatt több mint két hónapot hagyott ki.

A támadósor vezére a már sokszor megénekelt Mohamed Szalah, aki a posztján a világ legjobbja, gólérzékenységét pedig mi sem mutatja jobban, hogy átlagosan 64 percenként a kapuba talál. Az egyiptomi megállíthatatlannak látszik, minden Premier League- és Bajnokok Ligája-meccsen kezdő volt. Távozása esetén nagy űrt hagyna maga után, öröksége pedig vélhetően Federico Chiesára maradna. Az olasz szélső sérülten érkezett Liverpoolba és most próbálja meg újra felvenni a játék ritmusát. Egyelőre úgy tűnik, sikeresen, az Accrington elleni FA-kupa meccsen a padról beszállva volt eredményes.



A túloldalon Cody Gakpo liverpooli karrierje legjobb időszakát éli. Kloppnál a pálya több pontján is feltűnt, Slot viszont leginkább a bal szélen számít rá, ahonnan veszélyes betörésekre képes. Minden sorozatot figyelembe véve 12 gólnál és 4 gólpassznál jár, ami csak néggyel kevesebb találat, mint az egész 2023/2024-es szezonban. Azért, hogy a bajnokság végére is maradjon szufla Gakpóban, felváltva játszanak Luis Díazzal a balszélen, a kolumbiai emellett csatárposzton is feltűnik. Korábban azt hiányolták vele kapcsolatban, hogy ugyan remekül bánik a labdával, de a kapu előtt nem elég hatékony. Nos, ebben a szezonban 12 góllal (nyolc a bajnokságban, három a BL-ben és egy a Ligakupában) cáfolta meg kritikusait. A kilences pozíción a bajnokságban hét-hét alkalommal osztozott Diogo Jota és Darwin Núnez, Díaz pedig hatszor volt kezdő, a gólokkal azonban leginkább az uruguayi csatár maradt adós. A PL-ben 15 meccsen kétszer, a BL-ben és a Ligakupában pedig 1-1-szer volt eredményes, a sokáig sérüléssel bajlódó Jotának azonban elég volt 13 angol bajnoki, hogy 6 gólt szerezzen, összességében nyolcnál jár.

Mi várható a jövőben az Anfield Roadon?

Liverpoolban nagy változások lesznek nyáron, ez egyre biztosabbnak tűnik, a kérdés már csak az, kivel sikerül pótolni a távozó világsztárokat. Fernando Torres óta nem volt igazán jó középcsatára a klubnak, a spanyol pedig 14 éve hagyta el az Anfield Roadot és igazolt át a rivális Chelsea-hez 50 millió fontért, így időszerű lenne egy vérbeli kilences szerződtetése. Darwin Núnezhez nagy reményeket fűztek, ez a Benficának kicsengetett 85 millió eurós vételárból is látszik, de messze elmarad a várakozásoktól. Vele kapcsolatban a vörösök korábbi gólerős csatára, Robbie Fowler fogalmazott meg éles kritikát, ami igencsak elgondolkodtató:

Két-három éve ugyanazt mondjuk vele kapcsolatban, hogy nyers. Hogy ilyen meg olyan, de ez nem tarthat az örökkévalóságig. Minél többet látom, annál inkább azt gondolom, hogy nem Liverpool-szintű játékos.

A hírek szerint Szalah mellett az uruguayi csatárért is érdeklődött az al-Hilal, de az Anfiled Watch arról ír, hogy a 80 milliós ajánlatot kevésnek tartották érte, pedig ezért a pénzért bizonyára akadna gólerősebb csatár is a piacon. A másik nagy dilemma, amivel az edzői stábnak szembe kell néznie, az a védelem újragondolása. Ha Van Dijk és Alexander-Arnold is lelép, akkor a gerincét veszíti el a csapat, ennek minőségi pótlása pedig szintén zsebbenyúlós lesz. Joe Gomez, Conor Bradley és Konsztandínosz Cimíkasz is remek játékosok, de egyikük sincs azon a szinten, hogy stabil kezdőként lehessen rájuk számítani (bár Bradley idővel még azzá válhat).

A minőség mellett a rutinra sem árt figyelni, ami a nagy hármas távozásával égető problémát jelenthet. Ez a keret rendkívül fiatal, így kellenek bele olyan tapasztalt játékosok, akik a nagy meccseken összefogják a társaságot és vezérekké tudnak előlépni. A legjobb persze az lenne, ha mindhárom sztárját meg tudná tartani a Liverpool, hiszen elnézve Szalah és Van Dijk játékát, akár 3-4 jó év is lehet bennük, Alexander-Arnold pedig csak 26 esztendős, a legjobb évei még csak most jönnek. Hogy Liverpoolban vagy máshol, arra rövidesen választ kapunk majd.