[{"available":true,"c_guid":"9ced9e80-5255-4ce6-8fac-88e334517cf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK szerint három évtizede nincs érdemi reform az egészségügyben, a kormány szerint a tüntetést szervező kamara politikai bábok gyülekezete. ","shortLead":"A MOK szerint három évtizede nincs érdemi reform az egészségügyben, a kormány szerint a tüntetést szervező kamara...","id":"20250308_A-kormany-azzal-vadolja-az-orvostuntetes-resztvevoit-hogy-az-ellenzeknek-kampanyolnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ced9e80-5255-4ce6-8fac-88e334517cf9.jpg","index":0,"item":"084185b1-862e-4cf7-bf9d-41838fef504f","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_A-kormany-azzal-vadolja-az-orvostuntetes-resztvevoit-hogy-az-ellenzeknek-kampanyolnak","timestamp":"2025. március. 08. 12:25","title":"A kormány azzal vádolja az orvostüntetés szervezőit, hogy az ellenzéknek kampányolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672735bb-f5b8-4ab7-9fc5-f274c1abf377","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Öthavi huzavonát követően új kormány alakult Ausztriában, a politikai centrumban elhelyezkedő, ideológiailag különböző pártokból.","shortLead":"Öthavi huzavonát követően új kormány alakult Ausztriában, a politikai centrumban elhelyezkedő, ideológiailag különböző...","id":"20250307_hvg-osztrak-koalicio-ovp-spo-neos-fpo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/672735bb-f5b8-4ab7-9fc5-f274c1abf377.jpg","index":0,"item":"0dd6cf18-2207-4ff9-aacf-d2e2c4e7f457","keywords":null,"link":"/360/20250307_hvg-osztrak-koalicio-ovp-spo-neos-fpo","timestamp":"2025. március. 07. 17:30","title":"Szokatlan kompromisszumokkal kezdi kormányzását a szaxofonozó és szivarozó osztrák Churchill vezette koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631b1659-1321-4f87-9a5d-63433a1e7205","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint a Belgrád ügyeibe való beavatkozás megengedhetetlen, és támogatásáról biztosította Milorad Dodikot, a bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság elnökét.","shortLead":"Az orosz elnök szerint a Belgrád ügyeibe való beavatkozás megengedhetetlen, és támogatásáról biztosította Milorad...","id":"20250307_Gazellatasrol-es-partnersegrol-targyalt-Putyin-es-Vucsics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/631b1659-1321-4f87-9a5d-63433a1e7205.jpg","index":0,"item":"8dcec58a-56d1-4994-bb64-af8186362a05","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_Gazellatasrol-es-partnersegrol-targyalt-Putyin-es-Vucsics","timestamp":"2025. március. 07. 18:43","title":"Gázellátásról és partnerségről tárgyalt Vuciccsal Putyin, aki szolidáris Milorad Dodikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721c6b3a-b34e-4a15-a777-086ddfe748bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez idén már a második ilyen balesete Elon Musk űrvállalatának, amelyik egy szép napon a Marsig szeretne eljutni.","shortLead":"Ez idén már a második ilyen balesete Elon Musk űrvállalatának, amelyik egy szép napon a Marsig szeretne eljutni.","id":"20250307_spacex-starship-robbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721c6b3a-b34e-4a15-a777-086ddfe748bd.jpg","index":0,"item":"64b68fd0-3ca0-41a8-92f4-888530905344","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_spacex-starship-robbanas","timestamp":"2025. március. 07. 07:16","title":"Percekkel az indítás után felrobbant a SpaceX űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ec8f22-40ce-4a9f-a06f-da04a8858cf4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Új-Zélandon nemrég jogi személyként ismerték el a Taranaki-hegyet, és ez nem az első ilyen döntés a távoli országban. Ilyen intézkedésekre szükség van, hiszen nem tiszteljük eléggé a természetet. Litkai Gergely össze is gyűjtotte, hogy miből ért(ene) az ember, így került teljes más megvilágításba a Piroska és a farkas meséje, a három kismalac építkezési projektjei, de Tiborcz István befektetései és Deutsch Tamás bizottsági szereplése is az Európai Parlamentben. ","shortLead":"Új-Zélandon nemrég jogi személyként ismerték el a Taranaki-hegyet, és ez nem az első ilyen döntés a távoli országban...","id":"20250308_duma-aktual-termeszetvedelem-ertek-jog-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8ec8f22-40ce-4a9f-a06f-da04a8858cf4.jpg","index":0,"item":"24fc556f-3a12-4ec2-aea5-afc3070bc812","keywords":null,"link":"/360/20250308_duma-aktual-termeszetvedelem-ertek-jog-video","timestamp":"2025. március. 08. 19:30","title":"Duma Aktuál: Deutsch Tamás esete a tüdőlövést kapott szárcsával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e98225a-38fe-4e4e-89d1-c3e7b75b454d","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Attól még, hogy nem a környezeti problémák jelentik a legnagyobb egzisztenciális fenyegetést az emberiségre nézve, foglalkozni kell velük – ez csak egyike annak az öt alapelvnek, amit Hannah Ritchie oxfordi adattudós emel ki a klímaváltozással kapcsolatban. Szerkesztett részlet az Ez nem a világvége című könyvből.","shortLead":"Attól még, hogy nem a környezeti problémák jelentik a legnagyobb egzisztenciális fenyegetést az emberiségre nézve...","id":"20250308_Ot-allitas-a-klimavaltozassal-kapcsolatban-amit-erdemes-eszben-tartani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e98225a-38fe-4e4e-89d1-c3e7b75b454d.jpg","index":0,"item":"70f2b721-47f2-4a5f-a501-e8580cd9e7e9","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250308_Ot-allitas-a-klimavaltozassal-kapcsolatban-amit-erdemes-eszben-tartani","timestamp":"2025. március. 08. 19:15","title":"Öt állítás a klímaváltozással kapcsolatban, amit érdemes észben tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624a387a-1b66-4c06-b9da-29e23484042f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az összecsapásoknak hetvennél is több halálos áldozata is lehet.","shortLead":"Az összecsapásoknak hetvennél is több halálos áldozata is lehet.","id":"20250307_sziria-harcok-alavitak-druzok-kormanyerok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/624a387a-1b66-4c06-b9da-29e23484042f.jpg","index":0,"item":"fd8a9a5b-d1b7-4834-bce4-062ad883b961","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_sziria-harcok-alavitak-druzok-kormanyerok","timestamp":"2025. március. 07. 13:16","title":"Harcok törtek ki Szíriában a kormányerők és Aszad hívei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcd80a3-2fe9-4e4d-a0d9-a26b74cf9e5c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Friedrich Merz kancellárjelölt megerősítette, hogy április 20-áig szeretné megalakítani a kormánykoalíciót.","shortLead":"Friedrich Merz kancellárjelölt megerősítette, hogy április 20-áig szeretné megalakítani a kormánykoalíciót.","id":"20250308_Megallapodtak-a-partok-a-koalicios-targyalasokat-elokeszito-egyezteteseken-Nemetorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dcd80a3-2fe9-4e4d-a0d9-a26b74cf9e5c.jpg","index":0,"item":"607da7ef-7f47-49e5-bcff-c7574c4ece70","keywords":null,"link":"/vilag/20250308_Megallapodtak-a-partok-a-koalicios-targyalasokat-elokeszito-egyezteteseken-Nemetorszagban","timestamp":"2025. március. 08. 19:31","title":"Megállapodtak a pártok a koalíciós tárgyalásokat előkészítő egyeztetéseken Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]