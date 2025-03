Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"341e0bcf-a16c-4ab9-9b77-175090e2a307","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mark Carney szerint az amerikai elnök „sötét napokat” hozott Kanadára, és az országa már nem bízhat az Egyesült Államokban.","shortLead":"Mark Carney szerint az amerikai elnök „sötét napokat” hozott Kanadára, és az országa már nem bízhat az Egyesült...","id":"20250310_mark-carney-kanada-miniszterelnok-justin-trudeau-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/341e0bcf-a16c-4ab9-9b77-175090e2a307.jpg","index":0,"item":"3567f17e-fbac-4108-acfd-84007bb14c2d","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_mark-carney-kanada-miniszterelnok-justin-trudeau-donald-trump","timestamp":"2025. március. 10. 09:47","title":"Megválasztották Justin Trudeau utódát, aki rögtön keményen oda is szólt Donald Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ vált ki, van, amelyik gyengébbet, de olyanok is vannak, amelyeket észre sem vesszük, csak akkor, amikor már bajt okoztak. Mutatjuk, melyek a leggyakoribb stresszfaktorok és hogyan védhetjük meg magunkat tőlük mindennapjaink során.","shortLead":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ...","id":"20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e.jpg","index":0,"item":"bb8dc0f4-e807-4f35-940b-1f17f63160e7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","timestamp":"2025. március. 10. 07:30","title":"Stresszfaktorok a mindennapokban: tudta, hogy a rossz alvás is okozhat stresszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a8ee045d-de8f-4f5f-9c5a-fa79d065a6ac","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Milliárdokat spórolna meg Magyarország, ha Orbán Viktor nem erőltetné a véleménynyilvánító szavazást, hiszen a Medián friss mérése szerint a helyzet egyértelmű: a felnőtt lakosság 56 százaléka elutasítja Ukrajna EU-tagságát. A svájci népszavazások azonban azt tanítják: volna értelme beszélni róla.","shortLead":"Milliárdokat spórolna meg Magyarország, ha Orbán Viktor nem erőltetné a véleménynyilvánító szavazást, hiszen a Medián...","id":"20250310_median-felmeres-magyarok-tobbsege-elutasitja-Ukrajna-EU-tagsagat-kozvelemeny-Orban-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8ee045d-de8f-4f5f-9c5a-fa79d065a6ac.jpg","index":0,"item":"e7d6ff4d-d5fe-4639-97a9-acbc8bf7ae61","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_median-felmeres-magyarok-tobbsege-elutasitja-Ukrajna-EU-tagsagat-kozvelemeny-Orban-kormany-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 06:01","title":"A magyarok többsége elutasítja Ukrajna EU-tagságát, erről szavazni csak akkor érdemes, ha érvek is elhangzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c474a38-b1e4-42e5-b968-71b06dbf53b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint Amerika hamarosan újra megoszthatja Ukrajnával a háborúhoz kapcsolódó hírszerzési információkat.","shortLead":"Donald Trump szerint Amerika hamarosan újra megoszthatja Ukrajnával a háborúhoz kapcsolódó hírszerzési információkat.","id":"20250310_egyesult-allamok-donald-trump-volodimir-zelenszkij-orosz-ukran-haboru-tuzszuneti-targyalasok-szaud-arabia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c474a38-b1e4-42e5-b968-71b06dbf53b5.jpg","index":0,"item":"f3eb2dc9-0df1-4315-9374-621cdce38717","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_egyesult-allamok-donald-trump-volodimir-zelenszkij-orosz-ukran-haboru-tuzszuneti-targyalasok-szaud-arabia","timestamp":"2025. március. 10. 08:44","title":"Az USA szerint Ukrajna készen áll az előrelépésre a tűzszünet ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cfaa76-a67e-49c1-94cf-83f1dd185098","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Miközben a kormány az élelmiszerárak elszállása ellen harcolna, a jegybank azt mutatta be, hogy csúnyán drágultak az év eleje óta a lakbérek, a magánegészségügy, de már a használt autók is.","shortLead":"Miközben a kormány az élelmiszerárak elszállása ellen harcolna, a jegybank azt mutatta be, hogy csúnyán drágultak az év...","id":"20250311_MNB-inflacio-arak-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41cfaa76-a67e-49c1-94cf-83f1dd185098.jpg","index":0,"item":"2c8a1667-31be-4d97-907b-5f7e3bc02765","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_MNB-inflacio-arak-dragulas","timestamp":"2025. március. 11. 12:39","title":"MNB: A három hónapja készített előrejelzés legrosszabb forgatókönyvénél is nagyobb az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1365c3ad-f2b4-41d1-a337-c495dca0ba8d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Érdemes megnéznie a szoftverfrissítés menüpontot, több tucat biztonsági javítást telepíthet egy mozdulattal.","shortLead":"Érdemes megnéznie a szoftverfrissítés menüpontot, több tucat biztonsági javítást telepíthet egy mozdulattal.","id":"20250311_samsung-galaxy-okostelefonok-biztonsagi-javitocsomag-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1365c3ad-f2b4-41d1-a337-c495dca0ba8d.jpg","index":0,"item":"389f7379-ff55-4f7c-b5d7-8f0cb4d07cdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_samsung-galaxy-okostelefonok-biztonsagi-javitocsomag-frissites","timestamp":"2025. március. 11. 16:03","title":"Samsung mobilja van? Épp most futhatott be rá egy fontos frissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5546e0-562c-4a05-bc19-fa8001623d53","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Egyre több cég hoz létre a mesterséges intelligencia segítségével digitális avatárokat elhunyt emberekről. A hozzátartozók kérésére feltámasztott rokonokkal újra lehet beszélgetni, bár a következmények egyelőre beláthatatlanok – derül ki egy új dokumentumfilmből.","shortLead":"Egyre több cég hoz létre a mesterséges intelligencia segítségével digitális avatárokat elhunyt emberekről...","id":"20250310_hvg-mindorokke-tied-eternal-you-dokumentumfilm-mi-mesterseges-intelligencia-ai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b5546e0-562c-4a05-bc19-fa8001623d53.jpg","index":0,"item":"12446869-e115-4581-aee4-81b6524592e3","keywords":null,"link":"/360/20250310_hvg-mindorokke-tied-eternal-you-dokumentumfilm-mi-mesterseges-intelligencia-ai","timestamp":"2025. március. 10. 19:30","title":"„Megyünk, és csinálunk egy avatárt a nagypapából. Hát nem menő?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3c576d-0694-4ef4-980a-7c05d10d20ad","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy friss kutatás szerint a nagyobb magabiztosság összefügg a tesztek magasabb eredményével. ","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a nagyobb magabiztosság összefügg a tesztek magasabb eredményével. ","id":"20250310_oktatas-matematika-termeszettudomany-fiuk-lanyok-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa3c576d-0694-4ef4-980a-7c05d10d20ad.jpg","index":0,"item":"e056d8ef-b834-4698-8a0d-64adca834671","keywords":null,"link":"/elet/20250310_oktatas-matematika-termeszettudomany-fiuk-lanyok-kutatas","timestamp":"2025. március. 10. 14:38","title":"Fordult a kocka: a fiúk már jobbak matematikából, mint a lányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]