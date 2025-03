Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f1b91ba0-596d-4626-a955-9428146d4175","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Íme a német gyártó triplamotoros hajtásláncú szupererős új AMG szabadidő-autója.","shortLead":"Íme a német gyártó triplamotoros hajtásláncú szupererős új AMG szabadidő-autója.","id":"20250311_ledobta-alcajat-az-1000-loeros-mercedes-amg-villany-suv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1b91ba0-596d-4626-a955-9428146d4175.jpg","index":0,"item":"fd27004c-9d61-4d5f-8f5b-56225bef7dae","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_ledobta-alcajat-az-1000-loeros-mercedes-amg-villany-suv","timestamp":"2025. március. 11. 06:41","title":"Ledobta álcáját az 1000 lóerős Mercedes-AMG villany SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iOS 18 egyik legfontosabb újítása lett volna a sokkal többre képes Siri, ám most már biztos, hogy legjobb esetben is csak az iOS 19 fedélzetén fut majd be a megújult asszisztens.","shortLead":"Az iOS 18 egyik legfontosabb újítása lett volna a sokkal többre képes Siri, ám most már biztos, hogy legjobb esetben is...","id":"20250310_apple-megujult-siri-fejlesztes-keses-nyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed.jpg","index":0,"item":"6245a6ce-9690-4955-9416-157a1d812039","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_apple-megujult-siri-fejlesztes-keses-nyilatkozat","timestamp":"2025. március. 10. 12:03","title":"Az Apple beismerte: nem áll jól az egyik legnagyobb újdonság fejlesztésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha a szén-dioxid-kibocsátás a jelenlegi ütemben folytatódik tovább, akkor megismétlődhet az, ami 252 millió évvel ezelőtt már egyszer megtörtént: az élőlények jelentős többsége eltűnhet a Föld színéről.","shortLead":"Ha a szén-dioxid-kibocsátás a jelenlegi ütemben folytatódik tovább, akkor megismétlődhet az, ami 252 millió évvel...","id":"20250311_nagy-kihalas-szen-dioxid-kibocsatas-kutatas-perm-triasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6.jpg","index":0,"item":"1282927f-452b-497c-8cd3-dc9d6532c709","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_nagy-kihalas-szen-dioxid-kibocsatas-kutatas-perm-triasz","timestamp":"2025. március. 11. 19:03","title":"2700 év alatt összehozhatja az emberiség a Föld történetének legnagyobb kihalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a3b542-2945-4e16-be65-62ddca3b0982","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A havannai kormány és a Vatikán között megszületett megállapodásnak köszönhetik a szabadulásukat. ","shortLead":"A havannai kormány és a Vatikán között megszületett megállapodásnak köszönhetik a szabadulásukat. ","id":"20250311_kuba-tuntetes-foglyok-szabadon-engedtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35a3b542-2945-4e16-be65-62ddca3b0982.jpg","index":0,"item":"760ae5c9-0532-4c13-8f29-a3e2f25b92f5","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_kuba-tuntetes-foglyok-szabadon-engedtek","timestamp":"2025. március. 11. 09:36","title":"Kuba kiengedte mind az 553 foglyot, akiket a 2021-es tüntetéshullám miatt ítéltek börtönbüntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476fb70c-3f33-46a6-bfad-9bb94be7d164","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A VIII. kerület momentumos alpolgármestere mutatta be egy videóban, mi maradt abból az önkormányzati lakásból, amelyből Kecskeméti László fideszes kerületi képviselő költözött ki.","shortLead":"A VIII. kerület momentumos alpolgármestere mutatta be egy videóban, mi maradt abból az önkormányzati lakásból, amelyből...","id":"20250310_konnektorok-ajtofelfa-konyhabutor-szolgalati-lakas-kecskemeti-laszlo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/476fb70c-3f33-46a6-bfad-9bb94be7d164.jpg","index":0,"item":"513cfb98-0f9a-4d2b-8fde-adfe3ec6bd7c","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_konnektorok-ajtofelfa-konyhabutor-szolgalati-lakas-kecskemeti-laszlo-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 13:03","title":"A józsefvárosi alpolgármester szerint a konnektorokat és az ajtófélfát is elvitte a fideszes képviselő a szolgálati lakásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27918a97-ae81-46fd-b4a4-d4443c521f08","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy friss kutatás új megvilágításba helyezi a szülők válásának hosszú távú egészségügyi következményeit.","shortLead":"Egy friss kutatás új megvilágításba helyezi a szülők válásának hosszú távú egészségügyi következményeit.","id":"20250311_Elvalt-szulok-es-a-stroke-van-osszefugges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27918a97-ae81-46fd-b4a4-d4443c521f08.jpg","index":0,"item":"f15414a8-4578-43b3-a9db-70242dace568","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250311_Elvalt-szulok-es-a-stroke-van-osszefugges","timestamp":"2025. március. 11. 08:38","title":"Elvált szülők és a stroke: van összefüggés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f46c78e-959e-4a4c-84d6-b3838d87eae8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Duterte ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság adott ki körözést a kábítószer ellenes háborúja miatt, amely a jogvédő csoportok szerint legalább 12 ezer ember halálát okozta.","shortLead":"Duterte ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság adott ki körözést a kábítószer ellenes háborúja miatt, amely a jogvédő...","id":"20250311_Duterte-letartoztatas-ICC-Fulop-szigetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f46c78e-959e-4a4c-84d6-b3838d87eae8.jpg","index":0,"item":"11cd8cb4-bdd7-4be2-ae01-ada335e67fb1","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Duterte-letartoztatas-ICC-Fulop-szigetek","timestamp":"2025. március. 11. 20:35","title":"Erőszakkal repülőre tették, és a Nemzetközi Büntetőbíróságra szállították Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f9dc8e-c0ce-423b-8605-68bcba579b30","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A miniszter 1202 vécé felújítását ígérte meg januárban.","shortLead":"A miniszter 1202 vécé felújítását ígérte meg januárban.","id":"20250311_palyaudvari-mosdo-felujitas-mav-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53f9dc8e-c0ce-423b-8605-68bcba579b30.jpg","index":0,"item":"df0c9668-d84b-4f55-84bf-910557f21c91","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250311_palyaudvari-mosdo-felujitas-mav-lazar-janos","timestamp":"2025. március. 11. 13:14","title":"Felújították az első pályaudvari vécét, Lázár János fényképes bejegyzésben dicsekedett el vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]