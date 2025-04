Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fa3c576d-0694-4ef4-980a-7c05d10d20ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly még a nemzetiségi önkormányzatok intézményei is megkapták ezt a támogatást, de a mostani jogszabálytervezetben erről nincs szó. ","shortLead":"Tavaly még a nemzetiségi önkormányzatok intézményei is megkapták ezt a támogatást, de a mostani jogszabálytervezetben...","id":"20250425_rezsicsokkentes-egyhazi-iskola-nemzetisegi-onkormanyzat-futes-villany-gaz-jogszabaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa3c576d-0694-4ef4-980a-7c05d10d20ad.jpg","index":0,"item":"ab32b6d9-d6b2-4fa8-9442-d7a47bd1adc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250425_rezsicsokkentes-egyhazi-iskola-nemzetisegi-onkormanyzat-futes-villany-gaz-jogszabaly","timestamp":"2025. április. 25. 18:36","title":"A kormány 30 ezer forint rezsifejpénzt adhat az egyházi iskoláknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eec0c14-38da-4075-be76-88d194362f29","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A Tisza Szigetek további aktivizálása a célja a Második hullám nevű projektnek, a májusi akció során helyi akciót szerveznek szigetek, új tagokat vonnak be a munkába – értesült lapunk.","shortLead":"A Tisza Szigetek további aktivizálása a célja a Második hullám nevű projektnek, a májusi akció során helyi...","id":"20250425_tisza-szigetek-masodik-hullam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3eec0c14-38da-4075-be76-88d194362f29.jpg","index":0,"item":"1cab3b97-41bd-4da5-a2b3-bbe123ae8f42","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_tisza-szigetek-masodik-hullam-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 04:18","title":"Indul a Tisza Szigetek második hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb1437c-0fb0-46f5-8bd6-5b8675b4f855","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év vége felé jelenhet meg a Xiaomi 16, a kínai gyártó újabb okostelefonja, és ha igazak a vele kapcsolatos híresztelések, akkor elképesztően nagy kapacitású akkumulátor kerülhet bele, ami azt (is) jelenti, hogy akár két napon keresztül videostreamelhetünk egy feltöltéssel.","shortLead":"Az év vége felé jelenhet meg a Xiaomi 16, a kínai gyártó újabb okostelefonja, és ha igazak a vele kapcsolatos...","id":"20250426_xiaomi-16-7000-mah-akkumulator-hosszu-uzemido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb1437c-0fb0-46f5-8bd6-5b8675b4f855.jpg","index":0,"item":"d378bff9-fd2e-4570-9b75-ab7697e352b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_xiaomi-16-7000-mah-akkumulator-hosszu-uzemido","timestamp":"2025. április. 26. 12:03","title":"Ilyen még nem volt: 7000 mAh-s akkumulátorral jöhet a Xiaomi következő okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"933f52ff-8ae7-47ff-bac9-5b58aae12be4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jaroszlav Moszkalik altábornagy az orosz haderő műveleti főigazgatóságának volt a vezetőhelyettese.","shortLead":"Jaroszlav Moszkalik altábornagy az orosz haderő műveleti főigazgatóságának volt a vezetőhelyettese.","id":"20250425_pokolgep-bomba-moszkva-orosz-tabornok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/933f52ff-8ae7-47ff-bac9-5b58aae12be4.jpg","index":0,"item":"d7bc6b00-1593-4dfd-a3fd-21762e82639c","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_pokolgep-bomba-moszkva-orosz-tabornok","timestamp":"2025. április. 25. 14:15","title":"Autóba rejtett pokolgép végzett egy felső vezetésben dolgozó orosz tábornokkal Moszkva mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A bónusz mértéke az itteni jóval alacsonyabb bérszínvonalhoz igazodik.","shortLead":"A bónusz mértéke az itteni jóval alacsonyabb bérszínvonalhoz igazodik.","id":"20250425_Tobbet-dolgoznak-kevesebb-fizetesert-megis-kisebb-bonuszt-kaptak-a-Mercedes-magyar-munkavallaloi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58.jpg","index":0,"item":"cfda9d5d-37dc-4748-b8a9-ffad37b9173e","keywords":null,"link":"/kkv/20250425_Tobbet-dolgoznak-kevesebb-fizetesert-megis-kisebb-bonuszt-kaptak-a-Mercedes-magyar-munkavallaloi","timestamp":"2025. április. 25. 14:39","title":"Többet dolgoznak kevesebb fizetésért, mégis kisebb bónuszt kaptak a Mercedes magyar munkavállalói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d90561-553e-4278-830b-727f79ff22ce","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Központi Nyomozó Főügyészség szerint nem igaz, amit a feljelentésekben állítottak, hogy sokkolót használtak volna a férfival szemben, és nem törték el az állkapcsát sem.","shortLead":"A Központi Nyomozó Főügyészség szerint nem igaz, amit a feljelentésekben állítottak, hogy sokkolót használtak volna...","id":"20250425_ugyeszseg-drog-zagyvarekas-rendori-bantalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12d90561-553e-4278-830b-727f79ff22ce.jpg","index":0,"item":"8526c2b3-c7c1-453d-b014-215f7083f85c","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_ugyeszseg-drog-zagyvarekas-rendori-bantalmazas","timestamp":"2025. április. 25. 13:06","title":"Ügyészség: drog miatt halt meg a zagyvarékasi férfi, nem rendőri bántalmazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Majdnem katasztrófa történt, amikor csomagbombákat helyeztek el a DHL repülőgépein. Három német lap vizsgálata derített fényt a Kreml szabotázsrendszerére, amely főgonoszokból, közvetítőkből és csatlósokból áll.","shortLead":"Majdnem katasztrófa történt, amikor csomagbombákat helyeztek el a DHL repülőgépein. Három német lap vizsgálata derített...","id":"20250425_suddeutsche-Putyin-eldobhato-ugynokok-tenyfeltaras-szabotazs-kemkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20.jpg","index":0,"item":"87d39b60-df49-4916-a4ee-85ea68876767","keywords":null,"link":"/360/20250425_suddeutsche-Putyin-eldobhato-ugynokok-tenyfeltaras-szabotazs-kemkedes","timestamp":"2025. április. 25. 16:07","title":"Putyin \"eldobható ügynökei\" miatt aggódhat a Nyugat – német lapok tényfeltárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83e06bf-b025-45fe-b678-497a698ab909","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Magyarországon alapított francia-kínai cég az EU-n belül vámmentesen dolgozhat.","shortLead":"A Magyarországon alapított francia-kínai cég az EU-n belül vámmentesen dolgozhat.","id":"20250426_hvg-Forvia-BYD-Forvia-Automotive-Hungary-Shenzen-Faurecia-Automotive-Parts","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a83e06bf-b025-45fe-b678-497a698ab909.jpg","index":0,"item":"9f2914fc-8526-43f9-8dee-73430343f26f","keywords":null,"link":"/360/20250426_hvg-Forvia-BYD-Forvia-Automotive-Hungary-Shenzen-Faurecia-Automotive-Parts","timestamp":"2025. április. 26. 08:30","title":"Okosan kerüli el a vámháborús frontokat a BYD szegedi gyárának új kiszolgálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]