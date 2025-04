Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint az Európai Bizottság hibája, hogy az EU-ból az Egyesült Államokba érkező termékekre a jövőben 20 százalékos vám rakódik majd.","shortLead":"A miniszter szerint az Európai Bizottság hibája, hogy az EU-ból az Egyesült Államokba érkező termékekre a jövőben 20...","id":"20250403_szijjarto-peter-donald-trump-amerikai-vamok-brusszeli-politikusok-europai-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc.jpg","index":0,"item":"5e65acfd-19c7-4cc8-b474-f1ed6fc3b392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_szijjarto-peter-donald-trump-amerikai-vamok-brusszeli-politikusok-europai-bizottsag","timestamp":"2025. április. 03. 07:36","title":"Szijjártó Trump 20 százalékos, az EU-t sújtó vámjáról: Alkalmatlan brüsszeli politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0146a39d-c546-4d12-96d3-7ee07d162a76","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Nordschleifén egy raliautókat idéző új sportos Golf határait feszegeti a Volkswagen.","shortLead":"A Nordschleifén egy raliautókat idéző új sportos Golf határait feszegeti a Volkswagen.","id":"20250403_izgalmas-ujdonsagot-tesztel-a-vw-johet-a-safari-golf-r","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0146a39d-c546-4d12-96d3-7ee07d162a76.jpg","index":0,"item":"2b01ad79-f25e-43e3-be8c-12a61834d50e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_izgalmas-ujdonsagot-tesztel-a-vw-johet-a-safari-golf-r","timestamp":"2025. április. 03. 06:41","title":"Izgalmas újdonságot tesztel a VW, jöhet a Safari Golf R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d069cc3-5178-46d9-833d-ad30a042e3f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felháborodott írók szerint a Meta lopott könyvekkel eteti a mesterséges intelligenciát. ","shortLead":"A felháborodott írók szerint a Meta lopott könyvekkel eteti a mesterséges intelligenciát. ","id":"20250403_meta-mesterseges-intelligencia-irok-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d069cc3-5178-46d9-833d-ad30a042e3f4.jpg","index":0,"item":"649a23cc-2bbc-4bea-bef4-ae6e53ec9e19","keywords":null,"link":"/elet/20250403_meta-mesterseges-intelligencia-irok-tuntetes","timestamp":"2025. április. 03. 11:35","title":"Írók tüntetnek Mark Zuckerberg londoni főhadiszállása előtt a mesterséges intelligencia miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadf68cc-b19c-450e-a708-9a0c36d80065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leginkább a vagyon elleni bűncselekmények szaporodtak el, ezen belül is a lopások és a különféle csalások.","shortLead":"Leginkább a vagyon elleni bűncselekmények szaporodtak el, ezen belül is a lopások és a különféle csalások.","id":"20250403_buncselekmenyek-szama-novekedes-statisztika-ksh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cadf68cc-b19c-450e-a708-9a0c36d80065.jpg","index":0,"item":"7c73502e-7d91-4260-9279-927c61829b9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_buncselekmenyek-szama-novekedes-statisztika-ksh","timestamp":"2025. április. 03. 16:43","title":"Hétéves csúcsot döntött a bűncselekmények száma tavaly Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3210b9-9e87-4778-aa1f-ef1abfd22dc5","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Évtizedek óta nem látott piaci bizonytalanságot hozott az új amerikai elnök kiszámíthatatlan gazdaságpolitikája, amit az elnök csak megfejelt azzal, hogy a szabadkereskedelmet felrúgva vámokat jelentett be a világ legtöbb országával szemben. Az Európában is beinduló fegyverkezési boom azonban komoly lehetőségeket is nyithat a pénzcsinálásra. A várakozásokról és a befektetési lehetőségekről piaci szereplőket kérdeztünk.","shortLead":"Évtizedek óta nem látott piaci bizonytalanságot hozott az új amerikai elnök kiszámíthatatlan gazdaságpolitikája, amit...","id":"20250403_hvg-trump-tozsde-befektetes-hadiipari-konjunktura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d3210b9-9e87-4778-aa1f-ef1abfd22dc5.jpg","index":0,"item":"dbacc0dd-8da3-4093-88f9-2e91b2c78da4","keywords":null,"link":"/360/20250403_hvg-trump-tozsde-befektetes-hadiipari-konjunktura","timestamp":"2025. április. 03. 13:18","title":"Amit elveszthetnek Trump vámjain a befektetők, megnyerhetik a nekilóduló európai fegyveriparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bbec03b-28f6-4b52-9449-0bcbbf526fb9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A német lap a Nemzetközi Büntetőbíróságból való magyar kilépést kommentálja.","shortLead":"A német lap a Nemzetközi Büntetőbíróságból való magyar kilépést kommentálja.","id":"20250404_Spiegel-velemeny-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bbec03b-28f6-4b52-9449-0bcbbf526fb9.jpg","index":0,"item":"edd012f1-8b47-49cc-9d3d-39c9f87f21ad","keywords":null,"link":"/360/20250404_Spiegel-velemeny-lapszemle","timestamp":"2025. április. 04. 07:31","title":"Spiegel-vélemény: A magyar kormányfőnek immár semmi helye az Európai Unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827726d0-1a2c-4869-98f8-58586f6670d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ross Geller alakítójának tíz évadon át kellett hallgatnia a dalt.","shortLead":"Ross Geller alakítójának tíz évadon át kellett hallgatnia a dalt.","id":"20250403_David-Schwimmer-allergias-lett-a-Jobaratok-focimdalara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/827726d0-1a2c-4869-98f8-58586f6670d8.jpg","index":0,"item":"064d1617-b554-43e6-8ae8-ce96e2230c90","keywords":null,"link":"/elet/20250403_David-Schwimmer-allergias-lett-a-Jobaratok-focimdalara","timestamp":"2025. április. 03. 13:09","title":"David Schwimmer hülyét kapott a Jóbarátok főcímdalától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ca4840-79e7-47d5-860f-a0963b074e9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégén érkező hidegfront komoly károkat tehet a kertünkben, ha nem készülünk fel rá. Összeszedtünk néhány hasznos tippet, amelyet házi körülmények között is bevethetünk a fagykárok kivédésére.","shortLead":"A hétvégén érkező hidegfront komoly károkat tehet a kertünkben, ha nem készülünk fel rá. Összeszedtünk néhány hasznos...","id":"20250404_fagy-fagykar-kiskert-novenyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79ca4840-79e7-47d5-860f-a0963b074e9d.jpg","index":0,"item":"b1af26b2-2c2d-4049-9fe5-a6e78f879cb2","keywords":null,"link":"/elet/20250404_fagy-fagykar-kiskert-novenyek-ebx","timestamp":"2025. április. 04. 18:38","title":"Jön a fagy, hogyan védjük meg a növényeinket? Íme néhány utolsó perces ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]