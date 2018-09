Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06703d00-575b-4de1-b98b-9e8bf65c4685","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bolgár kormány bejelentette szerdán, hogy Lengyelországhoz csatlakozva megvétózza a Magyarország ellen a jogállamisági eljárás keretében esetleg hozandó uniós szankciókat.","shortLead":"A bolgár kormány bejelentette szerdán, hogy Lengyelországhoz csatlakozva megvétózza a Magyarország ellen...","id":"20180919_bulgaria_lengyelorszag_veto_magyarorszag_unios_szankciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06703d00-575b-4de1-b98b-9e8bf65c4685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47258a3a-c6ca-4401-a4d9-c266fd22c803","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_bulgaria_lengyelorszag_veto_magyarorszag_unios_szankciok","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:28","title":"Bulgária is beáll Orbánék mögé: megvétózza Magyarország megbüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d7b167-70db-4065-a52f-138c07b7ca33","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még videó is készült, ahogy az államfő tömi magát, miközben országában az emberek alapvető ellátása sem biztosított.","shortLead":"Még videó is készült, ahogy az államfő tömi magát, miközben országában az emberek alapvető ellátása sem biztosított.","id":"20180918_Orszaga_ehezik_de_Maduro_elnok_beugrott_a_szoszoro_YouTubesztar_nagyon_draga_ettermebe__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6d7b167-70db-4065-a52f-138c07b7ca33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c0cbb4-a917-4281-91d6-3843955e4196","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Orszaga_ehezik_de_Maduro_elnok_beugrott_a_szoszoro_YouTubesztar_nagyon_draga_ettermebe__video","timestamp":"2018. szeptember. 18. 21:05","title":"Országa éhezik, de Maduro elnök beugrott a sószóró YouTube-sztár nagyon drága éttermébe - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan a véleménye a belga EP-képviselőnek a kormány újabb kampányakciójáról, amelyet a Sargentini-jelentés miatt kezdtek terjeszteni Orbánék.","shortLead":"Megvan a véleménye a belga EP-képviselőnek a kormány újabb kampányakciójáról, amelyet a Sargentini-jelentés miatt...","id":"20180920_Orban_az_adofizetok_penzen_ujabb_hazugsagokat_terjeszt__mondta_Verhofstadt_az_ujabb_kormanypropagandat_latva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ac87d2-ecaa-46eb-b7a8-c210d565f596","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Orban_az_adofizetok_penzen_ujabb_hazugsagokat_terjeszt__mondta_Verhofstadt_az_ujabb_kormanypropagandat_latva","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:44","title":"Orbán az adófizetők pénzén újabb hazugságokat terjeszt – mondta Verhofstadt az újabb kormánypropagandát látva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd73da8-0bb9-41f7-b297-56845f8f86e4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Több mint kétéves csúszásban van a paksi bővítés, és semmi jele annak, hogy a kormány gyorsítaná a projektet. Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor moszkvai tárgyalása után a magyar miniszterelnök azt mondta, száz százalékban elkötelezettek, de egyre több jel utal arra, ez nem feltétlenül van így.","shortLead":"Több mint kétéves csúszásban van a paksi bővítés, és semmi jele annak, hogy a kormány gyorsítaná a projektet. Vlagyimir...","id":"20180918_paksi_atomeromu_bovitese_csuszas_keses_roszatom_orban_putyin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fd73da8-0bb9-41f7-b297-56845f8f86e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3902be36-45dc-438b-9afc-b0ebf4bdf686","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_paksi_atomeromu_bovitese_csuszas_keses_roszatom_orban_putyin","timestamp":"2018. szeptember. 18. 17:32","title":"Csak két dolgot nem tudunk Paks II.-ről: kész lesz-e valaha és mennyibe fáj majd nekünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ccd2cc-5439-46d9-b2ae-34da4a0c7fec","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A vadvédelmi hatóság szerint az állat szokatlanul agresszív volt, látszólag nem lepte meg őt az emberek jelenléte, mégis szinte azonnal támadt.","shortLead":"A vadvédelmi hatóság szerint az állat szokatlanul agresszív volt, látszólag nem lepte meg őt az emberek jelenléte...","id":"20180918_Grizzly_medve_olt_meg_egy_vadaszt_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63ccd2cc-5439-46d9-b2ae-34da4a0c7fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c33395-e707-415a-a7db-55c390c3978d","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Grizzly_medve_olt_meg_egy_vadaszt_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:27","title":"Grizzlymedve ölt meg egy vadászt az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b12a30-8d05-4453-806b-993e8ee0b190","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Többek között a Juventus, a Real Madrid, a Bayern München és a két manchesteri csapat is bemutatkozott szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája idei kiírásában. ","shortLead":"Többek között a Juventus, a Real Madrid, a Bayern München és a két manchesteri csapat is bemutatkozott szerdán...","id":"20180920_bajnokok_ligaja_juventus_real_manu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4b12a30-8d05-4453-806b-993e8ee0b190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf19a99-9e09-4910-8036-f3fcd5c0e48a","keywords":null,"link":"/sport/20180920_bajnokok_ligaja_juventus_real_manu","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:58","title":"Ronaldo nélkül is nyert a Juventus, bekezdett a Real és a ManU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a12467-e047-4cee-98fd-eede253b897e","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180919_Hoppacska_visszanyalt_a_Sargentiniszavazas_Meszaros_Lorinc_lapjainal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09a12467-e047-4cee-98fd-eede253b897e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f5f685-d800-4675-86fd-1277d607837e","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Hoppacska_visszanyalt_a_Sargentiniszavazas_Meszaros_Lorinc_lapjainal","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:45","title":"Hoppácska, visszanyalt a Sargentini-szavazás Mészáros Lőrinc lapjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1681cf20-7a51-4e8c-9686-8eef633611ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokat kritizálták Erdogant, terrorista propaganda miatt elítélték őket.","shortLead":"Sokat kritizálták Erdogant, terrorista propaganda miatt elítélték őket.","id":"20180919_Torokorszagban_rosszabb__bebortonoztek_egy_tevecsatorna_tobb_vezetojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1681cf20-7a51-4e8c-9686-8eef633611ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6883416e-7fff-4482-9248-77d5d85479a5","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Torokorszagban_rosszabb__bebortonoztek_egy_tevecsatorna_tobb_vezetojet","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:18","title":"Törökországban rosszabb - bebörtönözték egy tévécsatorna vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]