Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"804d3b4e-2c31-4949-8683-8b30f55e648d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 2008-as válság után lassan sorvadt el a híres autószemle.","shortLead":"A 2008-as válság után lassan sorvadt el a híres autószemle.","id":"20180923_42_ev_utan_kimondtak_a_hires_bolognai_autoszalon_halalos_iteletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=804d3b4e-2c31-4949-8683-8b30f55e648d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e0ae78-e566-48e8-931b-a7634dc7fc5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_42_ev_utan_kimondtak_a_hires_bolognai_autoszalon_halalos_iteletet","timestamp":"2018. szeptember. 23. 14:07","title":"Vége: 42 év után kimondták a híres bolognai autószalon halálos ítéletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban az itt közzétett két ukrán állampolgárt pár napra rá megölték.","shortLead":"Korábban az itt közzétett két ukrán állampolgárt pár napra rá megölték.","id":"20180922_Listazni_kezdte_a_magyar_allampolgarsaggal_is_rendelkezo_ukrajnaiakat_egy_szelsoseges_oldalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909d66cd-44e5-492a-9300-9301b7e17822","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_Listazni_kezdte_a_magyar_allampolgarsaggal_is_rendelkezo_ukrajnaiakat_egy_szelsoseges_oldalon","timestamp":"2018. szeptember. 22. 14:41","title":"Listázni kezdte a magyar állampolgársággal is rendelkező ukrajnaikat egy szélsőséges oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f3f1ad-bec5-445d-ab49-5d280dca7f35","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Hertha BSC a győzelmével momentán vezeti a Bundesligát.","shortLead":"A Hertha BSC a győzelmével momentán vezeti a Bundesligát.","id":"20180922_Dardaiek_szenzacios_gyozelmet_arattak_Sallai_elso_meccsen_golt_lott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29f3f1ad-bec5-445d-ab49-5d280dca7f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db82af5-2dfe-4490-8962-3c9c8046e880","keywords":null,"link":"/sport/20180922_Dardaiek_szenzacios_gyozelmet_arattak_Sallai_elso_meccsen_golt_lott","timestamp":"2018. szeptember. 22. 18:35","title":"Dárdaiék szenzációs győzelmet arattak, Sallai első meccsén gólt lőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046ab760-b59c-4bbe-a1d3-bc09942adae9","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Csak semmi polkorrektség – biztonsági okokra hivatkozva megtisztítja szervezetét az androidos készülékektől az Egyesült Államokban a demokrata párt.","shortLead":"Csak semmi polkorrektség – biztonsági okokra hivatkozva megtisztítja szervezetét az androidos készülékektől az Egyesült...","id":"20180923_android_vagy_iphone_biztonsagosabb_amerikai_demokrata_part","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=046ab760-b59c-4bbe-a1d3-bc09942adae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cfa153a-6b6a-41a5-9b1b-a6f0ac129b2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_android_vagy_iphone_biztonsagosabb_amerikai_demokrata_part","timestamp":"2018. szeptember. 23. 09:03","title":"\"Ez nem hitvita\" – leváltják az Androidot iPhone-ra az amerikai demokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de5a61b-4b2e-490a-a595-0b2ec5e8411a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzinkút megfigyelő kamerája rögzítette, amint a férfi nekitolatott az egyik kútoszlopnak.","shortLead":"A benzinkút megfigyelő kamerája rögzítette, amint a férfi nekitolatott az egyik kútoszlopnak.","id":"20180923_benzinkut_orult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8de5a61b-4b2e-490a-a595-0b2ec5e8411a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68e1cb1-bfc8-4172-8924-085c09709661","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_benzinkut_orult","timestamp":"2018. szeptember. 23. 09:27","title":"Videó: nem tudták kiszolgálni, dühében felgyújtotta a benzinkutat egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d9c9fb-210e-4b45-954a-fc971b4a82e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezekről a képekről Kelet-Európa, a mi régiónk juthat eszünkbe, pedig a felvételek az USA-ban készültek.","shortLead":"Ezekről a képekről Kelet-Európa, a mi régiónk juthat eszünkbe, pedig a felvételek az USA-ban készültek.","id":"20180923_a_nap_fotoi_tom_Hanks_is_megirigyelne_ezeket_az_amerikai_polskikat_kispolszki_polonez_fso_usa_veteran_oldtimer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97d9c9fb-210e-4b45-954a-fc971b4a82e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc23915-cfef-4ced-bbd9-9411548e55ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_a_nap_fotoi_tom_Hanks_is_megirigyelne_ezeket_az_amerikai_polskikat_kispolszki_polonez_fso_usa_veteran_oldtimer","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:36","title":"A nap fotói: Tom Hanks is megirigyelné ezeket az amerikai Polskikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Muszáj volt valamit kitalálni, hogy az autósok lassítsanak.","shortLead":"Muszáj volt valamit kitalálni, hogy az autósok lassítsanak.","id":"20180923_Papirrendor_az_M6oson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd9b606-53d3-486c-99d1-5a54174f66f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_Papirrendor_az_M6oson","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:28","title":"Elképesztő trükkel próbálják lelassítani az M6-oson az autósokat - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kétfarkú Kutya Párt is megjelent az ajkai kórházban, ahol a nővérek után orvosok is felmondtak.","shortLead":"A Kétfarkú Kutya Párt is megjelent az ajkai kórházban, ahol a nővérek után orvosok is felmondtak.","id":"20180922_Tomegesen_mondanak_fel_az_orvosok_Hozzon_sajatot_aki_megmuti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ca71c8-e907-4b9a-93f9-e9459c8264e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_Tomegesen_mondanak_fel_az_orvosok_Hozzon_sajatot_aki_megmuti","timestamp":"2018. szeptember. 22. 14:25","title":"Tömegesen mondanak fel az orvosok? Hozzon sajátot, aki megműti!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]