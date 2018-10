Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67d0a8bd-5e05-4459-be66-2679b40631dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"M. Pétert és R. Gyulát 2015 novemberében fogták el, fegyveres támadások előkészítésével vádolják őket, az is felmerült, hogy Orbán Viktort akarták megölni, de ezt mindeddig nem sikerült bebizonyítani. Ellenben kettőjüket összesen 21 év börtönre ítélték.","shortLead":"M. Pétert és R. Gyulát 2015 novemberében fogták el, fegyveres támadások előkészítésével vádolják őket, az is felmerült...","id":"20181015_Iteletet_hoztak_a_hirhedt_magyar_neonacik_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67d0a8bd-5e05-4459-be66-2679b40631dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acb0324-4996-4942-b32b-ec6af763f478","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Iteletet_hoztak_a_hirhedt_magyar_neonacik_ugyeben","timestamp":"2018. október. 15. 18:22","title":"Ítéletet hoztak a neonácik ügyében, akik állítólag Orbánt is meg akarták ölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049e6602-1478-4c21-8ff8-87da61cfafcb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az évi 30 százalékos vagy 72 ezer forintos állami támogatás az egyik legfőbb ok, ami miatt sokan a lakás-takarékpénztárakat választották. Most épp ezt venné el a parlamenti többség.","shortLead":"Az évi 30 százalékos vagy 72 ezer forintos állami támogatás az egyik legfőbb ok, ami miatt sokan...","id":"20181015_Az_allami_tamogatas_megszuntetesevel_a_legfobb_vonzerejuket_vesztenek_el_a_lakastakarekok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=049e6602-1478-4c21-8ff8-87da61cfafcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f588b7-2f92-4415-a7e6-d658f282d191","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Az_allami_tamogatas_megszuntetesevel_a_legfobb_vonzerejuket_vesztenek_el_a_lakastakarekok","timestamp":"2018. október. 15. 15:49","title":"Az állami támogatás megszüntetésével a legfőbb vonzerejüket vesztenék el a lakástakarékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4928142-e7b6-4a61-8f44-b27b5c719bcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszólalt az autó tulajdonosa. ","shortLead":"Megszólalt az autó tulajdonosa. ","id":"20181016_Dunakeszi_autoroncs_emberi_maradvanyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4928142-e7b6-4a61-8f44-b27b5c719bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271b0f73-25ea-4695-8621-8294b1d1fde7","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Dunakeszi_autoroncs_emberi_maradvanyok","timestamp":"2018. október. 16. 08:38","title":"Egy hét éve eltűnt fiatal férfi maradványai lehettek a Dunából kiemelt autóroncsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc1f8d1-2605-40df-bd2c-22d2e1f70d76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181016_Hibatlan_ez_a_kep_osszefoglalja_az_utobbi_ket_nap_torteneseit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adc1f8d1-2605-40df-bd2c-22d2e1f70d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370fcf8a-2a0e-4bd4-956e-6983c946d8b2","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Hibatlan_ez_a_kep_osszefoglalja_az_utobbi_ket_nap_torteneseit","timestamp":"2018. október. 16. 14:42","title":"Hibátlan: ez a kép összefoglalja az utóbbi két nap történéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sétáló Budapestet hirdetett, de autóval jár Puzsér Róbert, azonban azt komolyan gondolja, hogy ott lesz a szavazólapon, amikor főpolgármestert választanak a budapestiek. Ha valaki mégis esélyesebb lesz, mint ő, ráadásul vállalja a programja végrehajtását, visszalép. Előválasztásról hallani sem akar, rossz véleménnyel van Karácsony Gergelyről.","shortLead":"Sétáló Budapestet hirdetett, de autóval jár Puzsér Róbert, azonban azt komolyan gondolja, hogy ott lesz a szavazólapon...","id":"20181017_Puzser_Karacsony_a_politikai_erdekek_alapjan_barmit_felaldoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b072fb9-0b92-4703-8a84-06e359c9a870","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Puzser_Karacsony_a_politikai_erdekek_alapjan_barmit_felaldoz","timestamp":"2018. október. 17. 12:09","title":"Puzsér: Karácsony a politikai érdekek alapján bármit feláldoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa139e-890e-46f0-847b-2c1ce0aa41fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"M. Richárd már 14 hónapja van viszonylag szigorú házi őrizetben, a végzés szerint az utóbbi pár hónapban jól viselkedett.","shortLead":"M. Richárd már 14 hónapja van viszonylag szigorú házi őrizetben, a végzés szerint az utóbbi pár hónapban jól...","id":"20181016_Hetmillios_ovadek_fejeben_enyhitenek_a_Dozsa_Gyorgy_uti_gazolo_hazi_orizeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa139e-890e-46f0-847b-2c1ce0aa41fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34dc9e4f-a8f8-483f-85df-ec830e0a9da1","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Hetmillios_ovadek_fejeben_enyhitenek_a_Dozsa_Gyorgy_uti_gazolo_hazi_orizeten","timestamp":"2018. október. 16. 14:13","title":"Hétmilliós óvadék fejében enyhítenek a Dózsa György úti gázoló házi őrizetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ba4e15-3b7d-4e62-8b0a-46dd01727c98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvan a legjobban fizető három ország.","shortLead":"Megvan a legjobban fizető három ország.","id":"20181016_Erre_induljon_ha_kulfoldon_keresne_munkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46ba4e15-3b7d-4e62-8b0a-46dd01727c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf79e5d-b6a5-46b3-8246-647775d8c4fc","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Erre_induljon_ha_kulfoldon_keresne_munkat","timestamp":"2018. október. 16. 07:45","title":"Erre induljon, ha külföldön keresne munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31502339-b96f-4d73-9c88-1b111dc0577b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már talán csak a mai nap áll azok rendelkezésére, akik lakás-takarékpénztári szerződést szeretnének kötni vagy hosszabbítani az eddigi feltételek szerint, mert a Fidesz és a kormány gyorsított eljárásban fogadja el azt a hétfőn beterjesztett módosítást, amely megszünteti a konstrukció állami támogatását. ","shortLead":"Már talán csak a mai nap áll azok rendelkezésére, akik lakás-takarékpénztári szerződést szeretnének kötni vagy...","id":"20181016_Ilyen_lakasarak_mellett_a_csok_nem_eleg_ezert_kell_a_lakastakarek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31502339-b96f-4d73-9c88-1b111dc0577b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbc5b8f-1c60-4d91-93b5-bf84abc17e3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Ilyen_lakasarak_mellett_a_csok_nem_eleg_ezert_kell_a_lakastakarek","timestamp":"2018. október. 16. 08:40","title":"\"Ilyen lakásárak mellett a csok nem elég, ezért kell a lakástakarék\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]