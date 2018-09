Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d03cd88-de1d-4801-8e36-c6328f5dccbb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Köztük van az az ügyvédi iroda is, amelyikkel nemrégiben bontott szerződést a Miniszterelnökség.","shortLead":"Köztük van az az ügyvédi iroda is, amelyikkel nemrégiben bontott szerződést a Miniszterelnökség.","id":"20180927_Orankent_20_ezer_forintert_ad_tanacsot_3_ceg_a_Magyar_Kozutnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d03cd88-de1d-4801-8e36-c6328f5dccbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff78a5f-83e9-4846-9757-177a0f3a0315","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Orankent_20_ezer_forintert_ad_tanacsot_3_ceg_a_Magyar_Kozutnak","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:59","title":"Óránként 20 ezer forintért ad tanácsot 3 cég a Magyar Közútnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923de7d7-bd26-4ba0-9ff0-3becadae753e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szokatlan nemzeti egységben szerették agyon három évtizeddel ezelőtt Faludy Györgyöt, amikor 32 évnyi emigráció után tapogatódzó látogatásra érkezett haza Budapestre.","shortLead":"Szokatlan nemzeti egységben szerették agyon három évtizeddel ezelőtt Faludy Györgyöt, amikor 32 évnyi emigráció után...","id":"20180927_Harminc_eve_jott_haza_Faludy__akkor_meg_mindenki_unnepelte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=923de7d7-bd26-4ba0-9ff0-3becadae753e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba362d4-e11e-4906-a655-ba9995eb6765","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_Harminc_eve_jott_haza_Faludy__akkor_meg_mindenki_unnepelte","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:47","title":"Harminc éve jött haza Faludy – akkor még mindenki ünnepelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99dd6f50-686d-49fc-bd72-bb13e9c36347","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Aki siet, alig 17 millió dollárért vehet cipőt Dubajban","shortLead":"Aki siet, alig 17 millió dollárért vehet cipőt Dubajban","id":"20180927_Elkeszult_a_vilag_legdragabb_cipoje_47_milliard_forintert_on_is_megveheti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99dd6f50-686d-49fc-bd72-bb13e9c36347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad43b47-10e1-4d46-ac91-c36bd3d57162","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Elkeszult_a_vilag_legdragabb_cipoje_47_milliard_forintert_on_is_megveheti","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:47","title":"Elkészült a világ legdrágább cipője, 4,7 milliárd forintért ön is megveheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7005db-07ca-4484-8f9f-a8b78c417ff9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A japán atomenergiaügyi hivatal szerdán engedélyezte a fővárostól, Tokiótól északkeletre fekvő, 40 éves Tokai atomerőmű újraindítását.","shortLead":"A japán atomenergiaügyi hivatal szerdán engedélyezte a fővárostól, Tokiótól északkeletre fekvő, 40 éves Tokai atomerőmű...","id":"20180926_Hiaba_tuntettek_ujrainditjak_a_fukusimai_katasztrofaban_megrongalodott_atomeromuvet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d7005db-07ca-4484-8f9f-a8b78c417ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34ca914-57f6-4449-a8c9-10f7cffed993","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Hiaba_tuntettek_ujrainditjak_a_fukusimai_katasztrofaban_megrongalodott_atomeromuvet","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:42","title":"Hiába tüntettek, újraindítják a fukusimai katasztrófában megrongálódott atomerőművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felelős még nincs.","shortLead":"Felelős még nincs.","id":"20180926_Csodbe_ment_az_egri_focicsapat_megis_24_milliardbol_epul_stadion_a_varosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1fc960-8c1c-405c-a4cb-3155345030e5","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Csodbe_ment_az_egri_focicsapat_megis_24_milliardbol_epul_stadion_a_varosban","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:32","title":"Csődbe ment az egri focicsapat, mégis 2,4 milliárdból épül stadion a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04fb1f2f-01b2-4244-ae77-02abaf40ae1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn startolt el Microsoft idei Ignite konferenciája, ahol a cég fejlesztői több újdonságot is bemutattak.","shortLead":"Hétfőn startolt el Microsoft idei Ignite konferenciája, ahol a cég fejlesztői több újdonságot is bemutattak.","id":"20180926_microsoft_search_kereso_ignite_2018","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04fb1f2f-01b2-4244-ae77-02abaf40ae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1778bcc-1d3d-4a52-8fdb-dd5708cb66d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_microsoft_search_kereso_ignite_2018","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:03","title":"Jön a Microsoft új keresője, még a személyes kérdésekre is választ ad majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b407a7-f96d-4ab9-86a5-14be5be9e884","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meglepő számokat találtak a vallásosság és a gazdasági teljesítmény között, keresik a lehetséges magyarázatot.","shortLead":"Meglepő számokat találtak a vallásosság és a gazdasági teljesítmény között, keresik a lehetséges magyarázatot.","id":"20180926_Miert_lehet_egy_orszag_fejlettebb_ha_nem_annyira_vallasos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07b407a7-f96d-4ab9-86a5-14be5be9e884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19718de-2aa1-407c-86db-49c8d068c329","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Miert_lehet_egy_orszag_fejlettebb_ha_nem_annyira_vallasos","timestamp":"2018. szeptember. 26. 06:45","title":"Miért lehet egy ország fejlettebb, ha nem annyira vallásos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740c0f09-69a1-4a09-b25b-c1787c086dee","c_author":"Bőgel György","category":"tudomany","description":"Az embernek van morálja, etikája, vannak értékei, elvei – a gép „zengő érc és pengő cimbalom” csupán. De nem a pillanatnyi helyzet a döntő, hanem a potenciál és a dinamizmus. Reagálás Kozák Ákos robotizációról szóló cikkére.","shortLead":"Az embernek van morálja, etikája, vannak értékei, elvei – a gép „zengő érc és pengő cimbalom” csupán. De nem...","id":"20180925_Tenyleg_kreativabb_innovativabb_az_ember_a_robotnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=740c0f09-69a1-4a09-b25b-c1787c086dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6980e9e6-3fbc-48a7-9fab-ea9a85809117","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_Tenyleg_kreativabb_innovativabb_az_ember_a_robotnal","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:55","title":"Tényleg kreatívabb, innovatívabb az ember a robotnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]