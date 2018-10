Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1239c04e-c593-49de-b9f9-d33d88a7ddd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiváló specifikációjú telefonjai, okosórája, okoskarkötője mellett egy különleges memóriakártyát is bemutatott a Huawei a keddi londoni eseményen. Míg a microSD-kártyát a múltnak, addig újdonságát a jövőnek tartja. Kérdés, mit szólnak majd hozzá a telefongyártók és a felhasználók.","shortLead":"Kiváló specifikációjú telefonjai, okosórája, okoskarkötője mellett egy különleges memóriakártyát is bemutatott a Huawei...","id":"20181018_huawei_nano_memory_card_toshiba_huawei_mate_20_pro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1239c04e-c593-49de-b9f9-d33d88a7ddd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7bc2d9-f75c-45d1-b653-02103c7dc911","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_huawei_nano_memory_card_toshiba_huawei_mate_20_pro","timestamp":"2018. október. 18. 10:03","title":"Előrukkolt valamivel a Huawei: leváltaná a microSD-memóriakártyákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86badbae-49f0-4df6-a30d-a84ad6d000a4","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az eBay vádjai szerint az Amazon munkatársai betörtek a levelezőrendszerükbe, és átcsábították az eladóikat.\r

","shortLead":"Az eBay vádjai szerint az Amazon munkatársai betörtek a levelezőrendszerükbe, és átcsábították az eladóikat.\r

","id":"20181019_Beperelte_az_eBay_az_Amazont_mert_ellopta_az_eladoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86badbae-49f0-4df6-a30d-a84ad6d000a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d34de10-9ecd-43da-afb3-4286c81aafe2","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_Beperelte_az_eBay_az_Amazont_mert_ellopta_az_eladoit","timestamp":"2018. október. 19. 10:34","title":"Beperelte az eBay az Amazont, mert ellopta az eladóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a1852a-bd39-4535-bb70-b52ae6b08abc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A cél az, hogy a járművek biztonságos oldaltávolságot tartsanak, és jobban odafigyeljenek a kerékpárosokra.","shortLead":"A cél az, hogy a járművek biztonságos oldaltávolságot tartsanak, és jobban odafigyeljenek a kerékpárosokra.","id":"20181018_A_BKK_es_a_BKV_is_csatlakozott_az_elozesi_oldaltavolsagrol_szolo_kampanyhoz__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41a1852a-bd39-4535-bb70-b52ae6b08abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a7fed75-1208-48e8-a57b-7a2c9444750d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_A_BKK_es_a_BKV_is_csatlakozott_az_elozesi_oldaltavolsagrol_szolo_kampanyhoz__fotok","timestamp":"2018. október. 18. 15:44","title":"A BKK és a BKV is csatlakozott az előzési oldaltávolságról szóló kampányhoz – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca574cb8-bd74-422e-9a2d-bcf5535afac6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy vállalatban egyesül az Opus Global és a Konzum, a nemzetközi piacokra is betörnének.","shortLead":"Egy vállalatban egyesül az Opus Global és a Konzum, a nemzetközi piacokra is betörnének.","id":"20181018_Egyetlen_gigavallalatban_egyesitik_Meszaros_Lorinc_ket_oriasceget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca574cb8-bd74-422e-9a2d-bcf5535afac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc046783-7d84-497f-b6e2-c12ffcb53770","keywords":null,"link":"/kkv/20181018_Egyetlen_gigavallalatban_egyesitik_Meszaros_Lorinc_ket_oriasceget","timestamp":"2018. október. 18. 11:38","title":"Egyetlen gigavállalatban egyesítik Mészáros Lőrinc két óriáscégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79013235-742b-47c1-8091-8f889ea346d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legfeljebb adminisztrációs hibát vétett, de ha nem rúgják ki, a műtétet elvégzik - mondta Székely László.","shortLead":"Legfeljebb adminisztrációs hibát vétett, de ha nem rúgják ki, a műtétet elvégzik - mondta Székely László.","id":"20181017_Ha_nem_rugnak_ki_megvan_a_mutet__mondta_a_szivsebesz_akinek_a_betege_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79013235-742b-47c1-8091-8f889ea346d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0d4866-e250-407a-a5b0-d615a618e9e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Ha_nem_rugnak_ki_megvan_a_mutet__mondta_a_szivsebesz_akinek_a_betege_meghalt","timestamp":"2018. október. 17. 20:12","title":"\"Ha nem rúgnak ki, megvan a műtét\" - mondta a szívsebész, akinek a betege meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0cc926-0d25-4a2b-94da-9097610579db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a nemrégiben kijött X7-es BMW-ből egy kicsit sportosabb kiadásra vágyunk, akkor érdemes egy pillantást vetni erre a kupésra faragott változatra.","shortLead":"Ha a nemrégiben kijött X7-es BMW-ből egy kicsit sportosabb kiadásra vágyunk, akkor érdemes egy pillantást vetni erre...","id":"20181019_ilyen_lett_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_bmw_x8","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c0cc926-0d25-4a2b-94da-9097610579db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd2cb4d-4075-4479-a076-2d949e47c46e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_ilyen_lett_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_bmw_x8","timestamp":"2018. október. 19. 13:21","title":"Íme a magyar kéz által megrajzolt BMW X8 - félhet az Audi Q8?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed46fde-70a5-4821-bdcb-9845d28be5ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Százalékosan is kimutatható, hogy mennyivel több a baleset a könnyűdrog engedélyezését követően. ","shortLead":"Százalékosan is kimutatható, hogy mennyivel több a baleset a könnyűdrog engedélyezését követően. ","id":"20181019_a_legalizalt_marihuana_miatt_no_az_autos_balesetek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bed46fde-70a5-4821-bdcb-9845d28be5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0348bf8-a068-4d16-ad1b-db833eb703e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_a_legalizalt_marihuana_miatt_no_az_autos_balesetek_szama","timestamp":"2018. október. 19. 08:51","title":"A marihuána legalizálása miatt nő az autós balesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8caf9ea-5607-4b82-b247-4ba8541aca99","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Akár 30 ezer forinttal is többet kaphatnak a munkavállalók.","shortLead":"Akár 30 ezer forinttal is többet kaphatnak a munkavállalók.","id":"20181018_Pluszfizetessel_enyhitene_Ujbuda_a_munkaerohianyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8caf9ea-5607-4b82-b247-4ba8541aca99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168d3ead-d533-428a-94a5-707db9ce65fb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181018_Pluszfizetessel_enyhitene_Ujbuda_a_munkaerohianyt","timestamp":"2018. október. 18. 14:09","title":"A kormány épp leépít, miközben Újbuda pluszfizetéssel enyhítené a munkaerőhiányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]