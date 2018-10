Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várhatóan október utolsó napján lesz ismételten üzemkész ","shortLead":"Várhatóan október utolsó napján lesz ismételten üzemkész ","id":"20181021_Meghibasodas_miatt_leall_Paks_2_blokkja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaefcf50-14fe-4a99-94a5-165a2206e647","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181021_Meghibasodas_miatt_leall_Paks_2_blokkja","timestamp":"2018. október. 21. 12:22","title":"Meghibásodás miatt leáll Paks 2. blokkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47f1cb2-afe7-4fb9-833c-a8712e9089a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több másik település után Hódmezővásárhelyen is épített buszmegállót a Kétfarkú Kutya Párt, itt azonban a többivel ellentétben nem hogy nem bontották le, még segített is nekik a városháza.","shortLead":"Több másik település után Hódmezővásárhelyen is épített buszmegállót a Kétfarkú Kutya Párt, itt azonban a többivel...","id":"20181020_Hodmezovasarhelyen_kozmunkasok_segitettek_a_Ketfarku_buszmegalloepiteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e47f1cb2-afe7-4fb9-833c-a8712e9089a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9f23da-abe2-4da2-b388-b18f3492361f","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Hodmezovasarhelyen_kozmunkasok_segitettek_a_Ketfarku_buszmegalloepiteset","timestamp":"2018. október. 20. 08:48","title":"Hódmezővásárhelyen közmunkások segítették a Kétfarkú buszmegálló-építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da4f6772-a231-460d-aad6-bac2df9ea0d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan oldalt mutatunk, ahol sok kategóriában közel 1300 YouTube-csatornát listáznak, hogy a legérdekesebb és/vagy legnépszerűbb videósokat is megtalálja a neten.","shortLead":"Egy olyan oldalt mutatunk, ahol sok kategóriában közel 1300 YouTube-csatornát listáznak, hogy a legérdekesebb és/vagy...","id":"20181021_best_youtube_classified_a_legjobb_youtube_csatornak_listaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da4f6772-a231-460d-aad6-bac2df9ea0d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a11aa73-8766-4ff6-8422-e36d9f608d94","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_best_youtube_classified_a_legjobb_youtube_csatornak_listaja","timestamp":"2018. október. 21. 11:03","title":"Itt megtalálja a YouTube legjavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4fb917-7e13-413a-a1d6-e164fb1ba347","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymásnak eresztették az Apple idei csúcsmobilját, valamint a Huawei a napokban bemutatott Mate-szériájának legújabb darabját, hogy fény derüljön a két mobil kamerája közti különbségekre. Mutatjuk, mi sült ki a tesztekből. ","shortLead":"Egymásnak eresztették az Apple idei csúcsmobilját, valamint a Huawei a napokban bemutatott Mate-szériájának legújabb...","id":"20181019_iphone_xs_max_huawei_p20_pro_kamerateszt_makrofelvetel_triplakamera_ejszakai_fotozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f4fb917-7e13-413a-a1d6-e164fb1ba347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8e4e29-72b5-4f52-8ddb-9f01fef3eca5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_iphone_xs_max_huawei_p20_pro_kamerateszt_makrofelvetel_triplakamera_ejszakai_fotozas","timestamp":"2018. október. 19. 17:37","title":"Itt a kamerateszt: a legjobb iPhone vagy a bivalyerős Mate 20 Pro lő szebb képet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3d011c-11e6-4aff-b908-8461bf15e335","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindenki tud ellenállni a kísértésnek.","shortLead":"Nem mindenki tud ellenállni a kísértésnek.","id":"20181020_autos_video_porsche_autoszerviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf3d011c-11e6-4aff-b908-8461bf15e335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283d05d3-4338-4f31-8705-ff85758a8505","keywords":null,"link":"/cegauto/20181020_autos_video_porsche_autoszerviz","timestamp":"2018. október. 21. 04:25","title":"Videó: javításra vitt Porschéval száguldozott az autószerelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Állítsuk meg a szeparatistákat\" felirattal és a kárpátaljai magyar közösség vezetőinek neveivel, valamint fényképeivel jelentek meg óriásplakátok szombat reggelre a főutak mellett Ungvár, Munkács és Beregszász körzetében.","shortLead":"\"Állítsuk meg a szeparatistákat\" felirattal és a kárpátaljai magyar közösség vezetőinek neveivel, valamint fényképeivel...","id":"20181020_Vezeto_karpataljai_magyar_politikusok_ellen_indult_plakatkampany_Ukrajnaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6907989-8431-4404-8d8d-3bb1edc7eb48","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Vezeto_karpataljai_magyar_politikusok_ellen_indult_plakatkampany_Ukrajnaban","timestamp":"2018. október. 20. 12:01","title":"Vezető kárpátaljai magyar politikusok ellen indult plakátkampány Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4518515-5919-4aeb-a2ae-05126098ba13","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A parlament üvegzseb oldalán jelent meg, hogy az ÁSZ október 15-én szerződést kötött a Szenczi Divizor Kft.-vel a testület gazdálkodásának felügyeletére 28,9 milliós értékben.","shortLead":"A parlament üvegzseb oldalán jelent meg, hogy az ÁSZ október 15-én szerződést kötött a Szenczi Divizor Kft.-vel...","id":"20181019_Akasztjak_a_hohert_uj_revizor_vizsgalja_az_Allami_Szamvevoszeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4518515-5919-4aeb-a2ae-05126098ba13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183ccc16-d30b-4aa3-90cb-f7a230a7a3de","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_Akasztjak_a_hohert_uj_revizor_vizsgalja_az_Allami_Szamvevoszeket","timestamp":"2018. október. 19. 13:45","title":"Akasztják a hóhért: új revizor vizsgálja az Állami Számvevőszéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877bc853-14db-4569-bc8f-a30088a30f8a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az ELMŰ-ÉMÁSZ közleménye - Köszönetnyilvánítás Dr. Marie-Theres Thiell asszony állami kitüntetéséért- így indít az MTI-ben megjelent közlemény. Változtatás nélkül idézzük.","shortLead":"Az ELMŰ-ÉMÁSZ közleménye - Köszönetnyilvánítás Dr. Marie-Theres Thiell asszony állami kitüntetéséért- így indít...","id":"20181019_Kitalalja_melyik_evben_jarunk_Igy_koszonte_meg_az_armaszolgaltato_az_allami_kituntetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=877bc853-14db-4569-bc8f-a30088a30f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750800a9-affc-403d-b37e-e21b5402d1c9","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_Kitalalja_melyik_evben_jarunk_Igy_koszonte_meg_az_armaszolgaltato_az_allami_kituntetest","timestamp":"2018. október. 19. 16:04","title":"Kitalálja, melyik évben járunk? Így köszönte meg az áramszolgáltató az állami kitüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]