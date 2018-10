Az elmúlt időszakban jó néhány olyan funkciót kapott a Google Térkép, ami sokkal személyre szabottabbá tette a szolgáltatást. Ott van például az a lehetőség, ami segít, hogy hamarabb hazaérjünk, de a csoportos találkozók szervezése is egyszerűbbé vált, az éttermekben pedig a jövőben nem fogunk csalódni – legalábbis ezt ígéri egy nemrég érkezett frissítés. Most egy újabb funkció került a Google Térképbe, aminek nemcsak a felhasználók, de a cégek is örülhetnek.

A Google mostantól egy Follow (magyarul valószínűleg: Követem) menüpontot is megjelenít az egyes szolgáltatók – éttermek, bárok vagy épp üzletek – térképes adatlapján, így ha bekövetjük őket, értesítést kaphatunk a velük kapcsolatos legújabb információkról. Vagyis a gyakorlatban ez lesz a Facebook-oldalak google-ös alternatívája.

A közelgő eseményeket, friss híreket és történéseket a Google Térképen belül a For You menüpontban találhatjuk majd meg, amiről a Google azt ígéri, hamarosan még több országban lesz elérhető. Magyarországra valószínűleg a követés és a For You opciók egyszerre érkeznek majd meg.

A szolgáltatók, üzletek és egyéb helyek a Google Térképen keresztül már azelőtt megkezdhetik az ügyfelek "gyűjtését", hogy a hely konkrétan megnyitna. Mindezt legfeljebb három hónappal a nyitás előtt lehet megkezdeni – hamarabb valószínűleg nem is nagyon volna értelme.

A Google Térképén a cég adatai alatt narancssárga színnel tűntetik fel a nyitás pontos dátumát.

