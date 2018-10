Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd Ep-képviselője már hónapok óta pereskedik, hogy megkapja a magyar kormány és a Roszatom Paks II. megvalósításáról szóló szerződését, de most sem született végleges ítélet, a bíróság elnapolta a döntéshozatalt.","shortLead":"A Párbeszéd Ep-képviselője már hónapok óta pereskedik, hogy megkapja a magyar kormány és a Roszatom Paks II...","id":"20181026_Javor_Huzzak_az_idot_a_paksi_szerzodesek_nyilvanossagra_hozatalanak_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c79475a-61a2-4540-9bc6-5834c25740ee","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Javor_Huzzak_az_idot_a_paksi_szerzodesek_nyilvanossagra_hozatalanak_ugyeben","timestamp":"2018. október. 26. 16:26","title":"Jávor: Most a bíróság húzza az időt a paksi szerződések ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Noha a felszálló gépek száma rekordot döntött, a menetrend szerinti kereskedelmi utasszállítókon senki nem halt meg 2017-ben.","shortLead":"Noha a felszálló gépek száma rekordot döntött, a menetrend szerinti kereskedelmi utasszállítókon senki nem halt meg...","id":"201834__legi_kozlekedes__szarnyalo_forgalom__fejlodo_piacok__repulo_heringek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5215e82-9fef-462f-928d-d65569646f29","keywords":null,"link":"/kkv/201834__legi_kozlekedes__szarnyalo_forgalom__fejlodo_piacok__repulo_heringek","timestamp":"2018. október. 27. 11:30","title":"Elképesztően biztonságos évet tud maga mögött a repülés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfc6800-4a68-4305-85b4-3ecbf03ac1dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltávolította lábáról a nyomkövetőjét, majd ismeretlen helyre távozott a 22 éves férfi.","shortLead":"Eltávolította lábáról a nyomkövetőjét, majd ismeretlen helyre távozott a 22 éves férfi.","id":"20181026_szokott_fogoly_dunakeszi_nyomkoveto_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bfc6800-4a68-4305-85b4-3ecbf03ac1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05862ec6-05e2-47a7-a193-9cd4fd3356a0","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_szokott_fogoly_dunakeszi_nyomkoveto_rendorseg","timestamp":"2018. október. 26. 09:15","title":"Megszökött egy fogoly Dunakesziről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed229b6-0968-4816-ad6f-f6e998462a46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt jegye, le akarták szállítani a vonatról, az őrjöngő 20 éves nőt a rendőrök vitték el.","shortLead":"Nem volt jegye, le akarták szállítani a vonatról, az őrjöngő 20 éves nőt a rendőrök vitték el.","id":"20181026_Utottekarmolta_a_kalauzt_a_megvadult_no_Vecsesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ed229b6-0968-4816-ad6f-f6e998462a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8f880c-2dd2-4a41-abac-9c16f2eb589b","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Utottekarmolta_a_kalauzt_a_megvadult_no_Vecsesen","timestamp":"2018. október. 26. 21:34","title":"Ütötte-karmolta a kalauzt a megvadult nő Vecsésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6876135-f576-4b6b-af5a-81577752a48b","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Tavaly csaknem minden negyedik örökbe fogadható gyerek külföldre került. Magyarországon ugyanis nem kellettek senkinek.","shortLead":"Tavaly csaknem minden negyedik örökbe fogadható gyerek külföldre került. Magyarországon ugyanis nem kellettek senkinek.","id":"201843__orokbeadas_kulfoldre__bent_rekedtek__eloiteletek__hazat_hazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6876135-f576-4b6b-af5a-81577752a48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce143d9c-089b-4f28-81bb-a5b01e8ba6c3","keywords":null,"link":"/itthon/201843__orokbeadas_kulfoldre__bent_rekedtek__eloiteletek__hazat_hazat","timestamp":"2018. október. 27. 10:00","title":"Örökbeadás külföldre: a gyereknek szerencse, de jól mutatja a magyar gyerekvédelem csődjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e0959f-fe79-45b8-914a-a40c11c3cc73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most pár kattintással a miénk lehet a 4A Games nyolc évvel ezelőtt kiadott, de hangulata miatt máig kiváló PC-s játéka, a posztapokaliptikus világban játszódó Metro 2033.","shortLead":"Most pár kattintással a miénk lehet a 4A Games nyolc évvel ezelőtt kiadott, de hangulata miatt máig kiváló PC-s játéka...","id":"20181026_4a_games_metro_2033_letoltes_pc_ingyenes_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97e0959f-fe79-45b8-914a-a40c11c3cc73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effca77e-8f3a-4a3f-afc0-bfe3059165e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_4a_games_metro_2033_letoltes_pc_ingyenes_jatek","timestamp":"2018. október. 26. 10:33","title":"Siessen: néhány óráig 0 forintért töltheti le a remek horrorjátékot, a Metro 2033-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60211855-c15c-4d10-b05c-fe23af19d8b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lengyel légitársaságtól korábban kirúgott alkalmazottak visszavételét követelik a sztrájkoló dolgozók. ","shortLead":"A lengyel légitársaságtól korábban kirúgott alkalmazottak visszavételét követelik a sztrájkoló dolgozók. ","id":"20181026_Sztrajk_miatt_egy_budapesti_jaratot_is_torol_penteken_a_LOT","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60211855-c15c-4d10-b05c-fe23af19d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9670fd5e-54dd-4dd2-b934-bf71ad1de1d5","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Sztrajk_miatt_egy_budapesti_jaratot_is_torol_penteken_a_LOT","timestamp":"2018. október. 26. 11:29","title":"Sztrájk miatt egy budapesti járatot is töröl pénteken a LOT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d61d702-2e7d-41fe-9d48-c77d81441ebb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány egy hónapon belül befagyasztotta az Amnesty és a Greenpeace számláit is, mert szerintük a civil szervezetek megsértették az erre vonatkozó jogszabályokat.","shortLead":"A kormány egy hónapon belül befagyasztotta az Amnesty és a Greenpeace számláit is, mert szerintük a civil szervezetek...","id":"20181026_Ismeros_Indiaban_kulfoldi_tamogatasaik_miatt_vegzaljak_az_Amnesty_Internationalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d61d702-2e7d-41fe-9d48-c77d81441ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06c8e2d-6819-49d2-93e8-03f9f7cce916","keywords":null,"link":"/vilag/20181026_Ismeros_Indiaban_kulfoldi_tamogatasaik_miatt_vegzaljak_az_Amnesty_Internationalt","timestamp":"2018. október. 26. 15:49","title":"Ismerős? Indiában külföldi támogatásaik miatt vegzálják az Amnesty Internationalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]