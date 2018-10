Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29037915-c483-475e-acb2-3f8f9caa0675","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közelgő ünnepek miatt hatalmas tömeg várható a temetőknél, ez az időszak pedig mágnesként vonzza a tolvajokat. ","shortLead":"A közelgő ünnepek miatt hatalmas tömeg várható a temetőknél, ez az időszak pedig mágnesként vonzza a tolvajokat. ","id":"20181029_Autofeltorokre_es_zsebtolvajokra_is_szamitani_lehet_a_temetokben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29037915-c483-475e-acb2-3f8f9caa0675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1726ec-3f28-43f2-af29-910940cc349b","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Autofeltorokre_es_zsebtolvajokra_is_szamitani_lehet_a_temetokben","timestamp":"2018. október. 29. 22:01","title":"Autófeltörőkre és zsebtolvajokra is számítani lehet a temetőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6355e676-fffe-4eaa-9074-8920cef26833","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A rajongók milliói által visszafojtott lélegzettel várt Bohém rapszódia kockáztatni nem merő, látványos tisztelgés minden idők egyik legnagyobb frontembere előtt – Rami Malek kétségtelenül nagyszerű, szimbolikusan is magányos alakításával. Kritika.","shortLead":"A rajongók milliói által visszafojtott lélegzettel várt Bohém rapszódia kockáztatni nem merő, látványos tisztelgés...","id":"20181029_Freddie_Mercury_halhatatlan_de_nem_azert_mert_jatekfilmet_csinaltak_rola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6355e676-fffe-4eaa-9074-8920cef26833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284f9ef4-d45a-4bfa-9490-eefbbce04459","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Freddie_Mercury_halhatatlan_de_nem_azert_mert_jatekfilmet_csinaltak_rola","timestamp":"2018. október. 29. 20:00","title":"Freddie Mercury halhatatlan, de a róla szóló mozi nem az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd5aa79-1084-4a8d-83b6-d57e0c7762a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Segít, ahol tud. Most Mészáros Lőrinc Echo Tv-jében beszélt a Mikulásgyárról, aminek szervezésében ő is, Sarka Kata is besegít.","shortLead":"Segít, ahol tud. Most Mészáros Lőrinc Echo Tv-jében beszélt a Mikulásgyárról, aminek szervezésében ő is, Sarka Kata is...","id":"20181029_Rogan_Cecilia_szegenyeknek_ajandekozza_a_gyerekek_megunt_jatekait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bd5aa79-1084-4a8d-83b6-d57e0c7762a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4246a29a-ad3a-4b56-907a-8d2aec223f93","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Rogan_Cecilia_szegenyeknek_ajandekozza_a_gyerekek_megunt_jatekait","timestamp":"2018. október. 29. 11:11","title":"Rogán Cecília szegényeknek ajándékozza a gyerekek megunt játékait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"","category":"itthon","description":"A problémát végül megoldották a pilóták.","shortLead":"A problémát végül megoldották a pilóták.","id":"20181028_Futomuhibas_gep_miatt_volt_kenyszerhelyzet_Ferihegyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6429ca-1cfc-464a-99ab-9a6398c64d8b","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Futomuhibas_gep_miatt_volt_kenyszerhelyzet_Ferihegyen","timestamp":"2018. október. 28. 14:28","title":"Futóműhibás gép miatt volt kényszerhelyzet Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első mínuszokra sokat kell várni Budapesten.","shortLead":"Az első mínuszokra sokat kell várni Budapesten.","id":"20181028_November_elejere_is_marad_a_husz_fok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6577d15d-8d0b-4b25-8115-21b644ad729b","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_November_elejere_is_marad_a_husz_fok","timestamp":"2018. október. 28. 10:39","title":"November elejére is marad a húsz fok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd739b65-a353-4db4-bfed-fc4cd1679965","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kelet-közép-európai „mini-Trumpok” célja az, hogy a lehető legtöbb profitot zsebre vágják az EU-ból, írja Guy Verhofstadt az osztrák Die Presse hétfői számában.","shortLead":"A kelet-közép-európai „mini-Trumpok” célja az, hogy a lehető legtöbb profitot zsebre vágják az EU-ból, írja Guy...","id":"20181029_Verhofstadt_Orbanra_kuldene_az_Europolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd739b65-a353-4db4-bfed-fc4cd1679965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f73be11f-90e8-490b-a054-033d5f2afc5a","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Verhofstadt_Orbanra_kuldene_az_Europolt","timestamp":"2018. október. 29. 10:26","title":"Verhofstadt Orbánra küldené az Europolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f093c57-174a-4f05-9a2d-95e059cf9c2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy gyémántkereskedő és bányatulajdonos jutalmazta a dolgozóit Indiában. ","shortLead":"Egy gyémántkereskedő és bányatulajdonos jutalmazta a dolgozóit Indiában. ","id":"20181028_india_gyemantbanya_auto_unnepseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f093c57-174a-4f05-9a2d-95e059cf9c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce749823-28b0-4c5c-866a-1ae448b041da","keywords":null,"link":"/cegauto/20181028_india_gyemantbanya_auto_unnepseg","timestamp":"2018. október. 28. 09:22","title":"Szerény ünnepség keretében 600 autót osztottak ki a dolgozók közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea28-554e-4709-9863-9ac4441bd550","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Az éppen száz éve, 1918. október 28-án kitört őszirózsás forradalom az 1956-os párja. Mindkettőt a demokratikus szocializmus illúziója táplálta. Ezért lehet lelkesedni értük, és ezért nem lehet azonosulni velük. Legalábbis hazugság vagy öncsalás nélkül.","shortLead":"Az éppen száz éve, 1918. október 28-án kitört őszirózsás forradalom az 1956-os párja. Mindkettőt a demokratikus...","id":"20181028_1918_a_lehetetlen_forradalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea28-554e-4709-9863-9ac4441bd550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61d42e1-847c-45b7-aab7-6c4ec0ded887","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_1918_a_lehetetlen_forradalom","timestamp":"2018. október. 28. 10:00","title":"1918: a lehetetlen forradalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]