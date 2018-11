Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24ce8e4b-00ca-4813-a34e-26e6a3491373","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Több mint két éve kaptak ki utoljára a Camp Nouban a katalánok.","shortLead":"Több mint két éve kaptak ki utoljára a Camp Nouban a katalánok.","id":"20181111_Messi_visszatert_de_oriasit_bukott_a_Barcelona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24ce8e4b-00ca-4813-a34e-26e6a3491373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60041463-cfea-4a0c-ac6f-fdc58eb59832","keywords":null,"link":"/sport/20181111_Messi_visszatert_de_oriasit_bukott_a_Barcelona","timestamp":"2018. november. 11. 18:32","title":"Messi visszatért, de óriásit bukott a Barcelona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2271b123-f101-4eec-b16a-9f9f979bd75f","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Anyagi helyzettől, foglalkozástól, beosztástól és családi háttértől függetlenül, a stressz valamilyen formában mindenki életének része. De vajon vezethet-e a stressz a depresszió kialakulásához, és mi az a határvonal, amitől már nem stresszről, hanem depresszióról kell beszélnünk? ","shortLead":"Anyagi helyzettől, foglalkozástól, beosztástól és családi háttértől függetlenül, a stressz valamilyen formában mindenki...","id":"remotivextra_20181026_Igy_lesz_a_stresszbol_depresszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2271b123-f101-4eec-b16a-9f9f979bd75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1143d548-a76f-46f7-9d3e-d5907a323928","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20181026_Igy_lesz_a_stresszbol_depresszio","timestamp":"2018. november. 12. 07:23","title":"Így lesz a stresszből depresszió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"2ba16bd1-4d0d-4417-b931-274d89e908ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Neil Young és Miley Cyrus mellett a színésznek is leégett az otthona a kaliforniai erdőtűzben. ","shortLead":"Neil Young és Miley Cyrus mellett a színésznek is leégett az otthona a kaliforniai erdőtűzben. ","id":"20181112_Gerard_Butler_kaliforniai_erdotuz_tuzvesz_haz_leegett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ba16bd1-4d0d-4417-b931-274d89e908ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28eaedce-8b17-4caf-a2d4-50a729ef7894","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Gerard_Butler_kaliforniai_erdotuz_tuzvesz_haz_leegett","timestamp":"2018. november. 12. 10:38","title":"Porig égett háza előtt szelfizett Gerard Butler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Földön lévő víz egy része a még fiatal Nap környezetében lévő por- és gázfelhőből származhatott – állapította meg egy amerikai kutatócsoport. Emellett azt is megállapították, hogy bolygónk jóval több hidrogént tartalmaz, mint azt eddig vélték.","shortLead":"A Földön lévő víz egy része a még fiatal Nap környezetében lévő por- és gázfelhőből származhatott – állapította meg...","id":"20181111_fold_vizkeszlet_nap_napkod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792f07f4-0c1b-4663-89e4-3017f2cf69d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_fold_vizkeszlet_nap_napkod","timestamp":"2018. november. 11. 10:03","title":"Most derült ki: 100 liter vízből 1-2 liter igen meglepő helyről származik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ff7e9f-155f-44ce-8a2f-e085ec3dc5e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki Budapesten jár, az beleszeret a városba. Ez ilyen egyszerű. Most éppen a Victoria's Secret divatshow-jának szupermodellje lett Budapest-rajongó. ","shortLead":"Aki Budapesten jár, az beleszeret a városba. Ez ilyen egyszerű. Most éppen a Victoria's Secret divatshow-jának...","id":"20181112_Gigi_Hadid_szupermodell_beleszeretett_Budapestbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ff7e9f-155f-44ce-8a2f-e085ec3dc5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c662cad5-296c-4370-8e66-66be64e5cdb1","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Gigi_Hadid_szupermodell_beleszeretett_Budapestbe","timestamp":"2018. november. 12. 12:20","title":"Gigi Hadid szupermodell beleszeretett Budapestbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dc5056a-cce4-4a86-9b9d-4a5497826afe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az úgynevezett \"carspotterek\" által, a közösségi oldalakra feltöltött fotók alapján készült egy érdekes kimutatás. ","shortLead":"Az úgynevezett \"carspotterek\" által, a közösségi oldalakra feltöltött fotók alapján készült egy érdekes kimutatás. ","id":"20181112_szupersportautok_statisztika_london","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dc5056a-cce4-4a86-9b9d-4a5497826afe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36df86f-b7ee-43e6-90b3-48dfb374b134","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_szupersportautok_statisztika_london","timestamp":"2018. november. 12. 10:23","title":"Érdekes módszerrel nézték meg, hol van a legtöbb szupersportkocsi a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d4ba91-e091-4698-934a-25470639df8e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elképesztő jelenet zajlott le a Manchesteri Derbyn: a City harmadik gólját 44 átadás, és egy több mit kétperces labdabirtoklás előzte. Nézze meg, hogy építették fel Gündogán gólját. ","shortLead":"Elképesztő jelenet zajlott le a Manchesteri Derbyn: a City harmadik gólját 44 átadás, és egy több mit kétperces...","id":"20181111_Szinte_hihetetlen_44_passz_elozte_meg_a_ManCity_goljat__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09d4ba91-e091-4698-934a-25470639df8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f979c5a-b493-43f1-b09c-0f59e36bd79b","keywords":null,"link":"/sport/20181111_Szinte_hihetetlen_44_passz_elozte_meg_a_ManCity_goljat__video","timestamp":"2018. november. 11. 21:15","title":"Szinte hihetetlen: 44 passz előzte meg a ManCity gólját - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6806d17-81f5-4820-85d9-9921d98325cd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarország történelmében egy háborúban sem hunyt el annyi katona, mint az első világháborúban.\r

","shortLead":"Magyarország történelmében egy háborúban sem hunyt el annyi katona, mint az első világháborúban.\r

","id":"20181111_Felavattak_Budapesten_az_elso_vilaghaboru_magyar_hoseinek_emlekmuvet__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6806d17-81f5-4820-85d9-9921d98325cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b682c3-647b-4a76-869f-420abb4954cb","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Felavattak_Budapesten_az_elso_vilaghaboru_magyar_hoseinek_emlekmuvet__fotok","timestamp":"2018. november. 11. 20:33","title":"Felavatták Budapesten az első világháború magyar hőseinek emlékművét - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]