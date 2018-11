Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64cb9ed2-3f2d-4f7b-ad3a-14ffb068fa55","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181119_Meg_tovabb_sem_jutottak_XFaktorban_mar_kikerult_a_klipjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64cb9ed2-3f2d-4f7b-ad3a-14ffb068fa55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b85b3a-dcc0-452e-8cae-3a1db356d7ad","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Meg_tovabb_sem_jutottak_XFaktorban_mar_kikerult_a_klipjuk","timestamp":"2018. november. 19. 12:28","title":"Még tovább sem jutottak X-Faktorban, már kikerült a klipjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt farkast látott a Bükkben egy férfi. Fotókat is készített az állatokról.\r

