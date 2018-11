Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16b8bc50-5a07-4ab6-b2db-9ce795c31ae6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az MLSZ szabályait is megsérthették a videó alapján azok a biztonsági emberek, akik az újpesti szurkolókat verték a Mol Vidi FC stadionavatóján a vendégszektorban. A pályarendszabály ráadásul egy olyan biztonsági céget nevesít, amely már nem is létezik.","shortLead":"Az MLSZ szabályait is megsérthették a videó alapján azok a biztonsági emberek, akik az újpesti szurkolókat verték a Mol...","id":"20181122_Rejtelyes_biztonsagiak_utottek_az_ujpestieket_a_Vidi_stadionavatojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16b8bc50-5a07-4ab6-b2db-9ce795c31ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025680ad-1698-4af0-bf30-538d0bd18121","keywords":null,"link":"/sport/20181122_Rejtelyes_biztonsagiak_utottek_az_ujpestieket_a_Vidi_stadionavatojan","timestamp":"2018. november. 22. 15:01","title":"Rejtélyes biztonságiak ütötték az újpestieket a Vidi stadionavatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73db3500-aca1-4cdb-8fb7-ef6fb83d8f68","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 26-án, közép-európai idő szerint 21 óra körül landol a Marson az InSight űrszonda. Az érdeklődők a NASA-nak köszöhetően élő adásban követhetik majd figyelemmel a műveletet.","shortLead":"November 26-án, közép-európai idő szerint 21 óra körül landol a Marson az InSight űrszonda. Az érdeklődők a NASA-nak...","id":"20181121_nasa_insight_urszonda_landolas_elo_kozvetites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73db3500-aca1-4cdb-8fb7-ef6fb83d8f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275003b0-7d55-4a6c-b83d-f9fa97f90c0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_nasa_insight_urszonda_landolas_elo_kozvetites","timestamp":"2018. november. 21. 15:03","title":"Élőben adja a NASA a pillanatokat, amikor hétfőn űrszonda lép a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b628ff56-e923-49a7-b11f-a7289d09c72f","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"A jogszabályt korábban a hazai és nemzetközi bíróságokon is elmeszelték, most újra belevág a kormány az átalakításába.","shortLead":"A jogszabályt korábban a hazai és nemzetközi bíróságokon is elmeszelték, most újra belevág a kormány az átalakításába.","id":"20181120_ismet_nekifut_a_kormany_az_egyhazugyi_torveny_modositasanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b628ff56-e923-49a7-b11f-a7289d09c72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f65f79-5b2a-4ff1-a39f-476bd7cf0afc","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_ismet_nekifut_a_kormany_az_egyhazugyi_torveny_modositasanak","timestamp":"2018. november. 20. 17:56","title":"Ismét nekifut a kormány az egyházügyi törvény módosításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b","c_author":"Szekeres W. István","category":"vilag","description":"Nikola Gruevszki szökése nem csak a kormánypártnak jön kellemetlenül, de igazából veszít saját pártja is, a macedón népről nem is beszélve.","shortLead":"Nikola Gruevszki szökése nem csak a kormánypártnak jön kellemetlenül, de igazából veszít saját pártja is, a macedón...","id":"20181121_Rossz_hir_ez_Macedonianak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260b7bfd-881c-489a-b61d-2525dd43eeba","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Rossz_hir_ez_Macedonianak","timestamp":"2018. november. 21. 11:20","title":"\"Rossz hír ez Macedóniának\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad6d186-8f25-4f45-9585-9c88ecc21035","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy közeledik az ünnep, egyre többen kelnek útra, Los Angelesben már kedd este is szinte lehetetlen volt közlekedni.","shortLead":"Ahogy közeledik az ünnep, egyre többen kelnek útra, Los Angelesben már kedd este is szinte lehetetlen volt közlekedni.","id":"20181121_Megbenitja_az_amerikai_autopalyakat_a_halaadas__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dad6d186-8f25-4f45-9585-9c88ecc21035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c54263e-0dc2-4036-adc3-dd7b73dc3910","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_Megbenitja_az_amerikai_autopalyakat_a_halaadas__video","timestamp":"2018. november. 21. 16:34","title":"Megbénítja az amerikai autópályákat a hálaadás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540cbd-0d06-406d-af82-2f5e51c33f39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehezen, de Jolie a gyerekek közelébe engedi az apjukat.","shortLead":"Nehezen, de Jolie a gyerekek közelébe engedi az apjukat.","id":"20181122_Nehezen_de_enged_Angelina_Jolie_hogy_Brad_Pitt_is_lathassa_a_gyerekeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51540cbd-0d06-406d-af82-2f5e51c33f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20acbbd5-6d69-4c92-a393-af2a16435ecc","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Nehezen_de_enged_Angelina_Jolie_hogy_Brad_Pitt_is_lathassa_a_gyerekeit","timestamp":"2018. november. 22. 11:06","title":"Fordulóponthoz érkezett Angelina Jolie és Brad Pitt válási háborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59a20be-1831-4af4-8f7d-d94ab34d0386","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legjobb főiskolák és egyetemek listáján dobogós még a Szegedi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem.","shortLead":"A legjobb főiskolák és egyetemek listáján dobogós még a Szegedi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem.","id":"20181122_hvg_felsooktatasi_rangsor_2019_elen_az_elte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59a20be-1831-4af4-8f7d-d94ab34d0386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458eb029-c051-429f-b7e0-9729d119441b","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_hvg_felsooktatasi_rangsor_2019_elen_az_elte","timestamp":"2018. november. 22. 07:10","title":"Itt a HVG friss felsőoktatási rangsora: élen az ELTE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84c324e-5192-47f4-9fa8-68194891737f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erről közös nyilatkozatot fogadtak el a két ország kormányának szerdán Valladolidban tartott csúcstalálkozóján.","shortLead":"Erről közös nyilatkozatot fogadtak el a két ország kormányának szerdán Valladolidban tartott csúcstalálkozóján.","id":"20181122_spanyolorszag_portugalia_tamogatja_az_ensz_globalis_migracios_csomagjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d84c324e-5192-47f4-9fa8-68194891737f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5365e5f5-161a-4058-9da5-d342423a74b8","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_spanyolorszag_portugalia_tamogatja_az_ensz_globalis_migracios_csomagjat","timestamp":"2018. november. 22. 05:51","title":"Spanyolország és Portugália támogatja az ENSZ migrációs csomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]