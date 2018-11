Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"331dd8a4-90f1-4784-820a-498abb5c9758","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy nemrég benyújtott törvényjavaslat szerint a sportnemzet feladatai közé tartozik a győztesek megbecsülése is.","shortLead":"Egy nemrég benyújtott törvényjavaslat szerint a sportnemzet feladatai közé tartozik a győztesek megbecsülése is.","id":"20181123_Tobb_penzt_kaphatnak_a_jovoben_az_olimpiai_ermesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=331dd8a4-90f1-4784-820a-498abb5c9758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1ea456-6d50-4c9b-9c0d-8f0d7d677d2c","keywords":null,"link":"/sport/20181123_Tobb_penzt_kaphatnak_a_jovoben_az_olimpiai_ermesek","timestamp":"2018. november. 23. 09:43","title":"Több pénzt kaphatnak a jövőben az olimpiai érmesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Megpróbáltuk megtalálni Nikola Gruevszki befogadásának mozgatórugóját, ehhez szakértőket, volt politikusokat és diplomáciai forrásokat kérdeztünk meg. 